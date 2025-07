Confortável com estilo: saiba como adaptar o moletom em diversos looks

Criado nos Estados Unidos, nos anos 1920, o moletom tinha o propósito de servir como uniforme de trabalho para operários de frigoríficos que precisavam de roupas quentes. Ao longo do tempo, foi ganhando novas funções. No mundo esportivo, surgiu com Benjamin Russell Jr., um jogador de futebol americano que utilizou a peça como uniforme para proteger os jogadores do frio e para ajudar a absorver o suor durante os jogos.

Mais que uma peça, o moletom simboliza cultura e identidade. Entre os anos 1970 e 1980, ganhou as ruas com o crescimento do hip hop e do breakdance. Nos anos 1990, passou a ganhar mais espaço no guarda-roupa, principalmente com a alta de marcas esportivas, como Nike e Adidas, e com a Champion, Tommy Hilfiger, Armani e Ralph Lauren incluindo o moletom em seus catálogos, com versões mais amplas e estampas marcantes.

"Na minha opinião, o moletom é uma peça atemporal, pois tem contexto histórico e se reinventa constantemente. É versátil e pode ser usado em estilos streetwear, esportivo, casual-chic e até luxuoso. Possui gênero neutro, é universal e funciona para todos os corpos, idades e estilos", aponta Raisa Ribeiro, personal stylist.

Durante a pandemia da covid-19, o "comfy style" se consolidou, e o moletom passou a ser visto e usado com mais frequência pelo seu conforto e praticidade em tempos de home office e isolamento. Mesmo após esse período, permaneceu mais elegante e multifuncional, por conta do estilo de vida que preza pela funcionalidade e versatilidade. Atualmente, segundo a personal stylist, o moletom aparece com frequência em looks combinados com peças sofisticadas, como blazers ou jaquetas. Algumas marcas de grife, como Stella McCartney e Chanel, lançam versões de alto padrão e designs estruturados, dando, assim, novos significados à peça.

Investir em conjuntos monocromáticos é uma alternativa (foto: Repeodução/ Pinterest )

Para todas as ocasiões

Seja para se vestir com estilo mais esportivo e confortável ou para compor um look com camadas. Segundo Shaylla Cunha, consultora de imagem e personal stylist, é possível usar o moletom desde em simples ocasiões até em eventos mais formais, adaptando e combinando de acordo com cada programação.

"Podemos usar em reuniões de trabalho, festas de aniversário, formaturas, desde que ele esteja na composição, cor e estilo corretos. Um exemplo é a combinação de um moletom liso, de gola redonda, sem texturas, em cores neutras e escuras, com camisa social por baixo branca, deixando somente a gola aparente, fazendo parecer uma gravata. Com calça pantalona em alfaiataria, scarpin e acessórios dourados, pode ser usada facilmente em um ambiente de trabalho, formatura e festas, mudando apenas as cores de acordo com os ambientes", ensina.

Mesmo com o clima tropical do Brasil não se adequando ao uso do moletom todos os dias e a qualquer horário, além da época de inverno, se você opta por um tecido e um material mais leves, é possível adotá-lo em dias mais frescos, principalmente durante a noite. "Hoje, a moda favorece peças autênticas, personalizadas e confortáveis. Os looks-tendência serão os que transmitem bagunça e rebeldia, com peças desconstruídas. Vale ficar de olho e mergulhar nos looks com menos cara de trabalho, e, com certeza, os moletons serão grandes protagonistas dessas composições", explica Shaylla Cunha.

Dicas

Há diversas versões de modelos cropped, de gola alta, com recortes estratégicos ou mangas volumosas. Combinar o moletom com peças clássicas, como alfaiataria, pode deixar o look mais sofisticado, com um contraste entre o formal e o casual, criando um efeito moderno e contemporâneo. Além disso, bons acessórios transformam qualquer produção. Invista em um look com o uso de colares, brincos, um cinto marcante, bolsa e sapatos que combinem com a produção.

Equilibrar conforto e sofisticação é totalmente possível. Apostar em modelagens modernas, investir em combinações monocromáticas, evitar tamanhos muito largos, desestruturados ou muito esportivos (com zíper de nylon, bolsos grandes, estampas gritantes) são as melhores maneiras de transformar o moletom em algo mais estiloso e menos despojado.

É possível manter o estilo casual menos informal (foto: Reprodução/ Pinterest )

Como adaptar?

Adaptar o moletom ao dia a dia com elegância envolve escolhas inteligentes na modelagem, tecidos, cores, acessórios e um toque criativo.

- Estilo high-low ideal

Moletom cinza + sobretudo preto + calça de alfaiataria + tênis branco ou bota.

- Camada sob camadas (layered look com proporção)

Ordem das peças: camiseta básica ou gola alta ajustada (1ª camada) + moletom (2ª camada) + casaco pesado ou jaqueta (3ª camada) + cachecol ou lenço estruturado.

- Equilíbrio com a parte de baixo

Se o moletom for volumoso ou oversized, prefira calças mais justas (skinny, retas, leggings de couro) ou saias retas midi com botas.

– Moletom oversized + camisa longa por baixo + legging preta + bota de cano alto.

Use peças com comprimentos diferentes, criando camadas visuais (por exemplo, camisa com barra aparente sob o moletom).

Fonte: Raisa Ribeiro, personal stylist

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte