Secar sem medo: o manual essencial para o uso do secador

Quem utiliza secador de cabelo regularmente precisa estar ciente do impacto do calor na estrutura do fio e no couro cabeludo e desvendar os mitos e as verdades sobre o uso, aprendendo quais os produtos essenciais para a proteção e quais as tecnologias presentes nos aparelhos modernos. Mas sua relação com o secador não precisa ser turbulenta. Se aprender a usá-lo como um profissional, garante um cabelo deslumbrante e saudável.

O primeiro passo é entender como o calor age nos cabelo, para, em seguida, aprender a protegê-lo. O hair stylist Diogo Geovanne explica que o calor em excesso causa a perda de água natural dos fios, resultando em ressecamento, porosidade e quebra. "Com o tempo, o fio perde elasticidade e brilho", alerta Diogo. A médica dermatologista e tricologista Regina Buffman complementa: "O calor degrada a queratina, proteína essencial para a saúde capilar. Isso deixa o cabelo mais suscetível a agressões externas, além de prejudicar a proteção natural da haste capilar."

E não é só o fio que sofre. "O calor direto pode causar desequilíbrio da barreira cutânea do couro cabeludo, gerando desde ressecamento e coceira até aumento de oleosidade reativa, dermatite seborreica e sensibilidade", explica Buffman. Geovanne acrescenta: "Notamos também aumento de descamação, sensação de ardência e até piora em casos de caspa, principalmente quando o secador é usado muito próximo à raiz."

Potência, distância e produtos

A escolha do secador e a forma de uso fazem toda a diferença. Aparelhos de alta potência aquecem mais rápido, o que pode causar mais danos se usados de forma inadequada. No entanto, quando usados corretamente, podem secar mais rápido e com menos exposição prolongada ao calor. Regina Buffman ressalta que o importante é manter a distância e sempre usar proteção térmica. "Mesmo um secador de baixa potência pode causar danos se o calor for constante e sem cuidados."

Para um uso seguro, Geovanne sugere: "O ideal é manter o secador a pelo menos 15 a 20 centímetros de distância do couro cabeludo. Use o bico direcionador e seque no sentido da raiz para as pontas". Evite o uso no couro cabeludo diretamente. O jato deve ser constante e com movimentos para evitar acúmulo de calor em uma região.

Os termoprotetores são seus melhores amigos nesse processo, eles criam uma barreira sobre os fios, reduzindo a perda de água e a degradação da queratina. São fundamentais para proteger contra queimaduras e danos estruturais. Geovanne indica: "Existem sprays, cremes e óleos com essa função. O ideal é escolher de acordo com o tipo de cabelo — mais leves para fios finos, mais densos para fios grossos e ressecados".

Tipos de secadores

O mercado conta com diversos tipos de secadores com funções e tecnologias diferentes. A hair stylist, especialista em terapia capilar Leticia Figueiredo explica que existem aparelhos domésticos, usados no dia a dia, e profissionais, mais potentes e com tecnologias que preservam a saúde dos fios. "Entre os profissionais, destacam-se os modelos iônicos, de cerâmica, turmalina e titânio. Cada tecnologia oferece benefícios específicos, como secagem mais rápida, brilho e redução de frizz", detalha.

Os iônicos, por exemplo, emitem íons negativos que quebram as moléculas de água, acelerando a secagem e diminuindo o frizz. Já os de cerâmica, distribuem o calor de forma uniforme e constante, evitando superaquecimento e danos pontuais. O de turmalina potencializa a emissão de íons negativos, proporcionando fios mais alinhados e brilhosos, enquanto o de titânio aquece muito rápido e mantém alta temperatura estável, sendo indicado para fios mais resistentes.

Secadores com tecnologia de íons e controle de temperatura são os mais indicados, segundo Geovanne, pois ajudam a manter a hidratação natural dos fios e reduzem o frizz. Regina concorda: "Evitar secadores que atingem temperaturas muito elevadas é essencial, e sempre priorizar os que têm jato de ar frio e ajustes de calor".

Sobre as configurações de temperatura e velocidade, Letícia explica que elas são fundamentais para ajustar o calor ao tipo de cabelo e ao objetivo. Ela orienta que alta temperatura e velocidade agilizam a secagem, mas devem ser usadas com cautela. Temperatura média é mais segura para evitar danos. O jato frio sela cutículas e fixa o penteado.

Além da temperatura, boa parte dos aparelhos conta com configurações e acessórios diferentes, com funções específicas. O bico concentrador direciona o fluxo de ar, função essencial para escova e modelagem; o difusor distribui o ar de maneira suave, ideal para cacheados e ondulados, pois ajuda a definir sem desmanchar a forma; e os pentes acoplados facilitam o alinhamento dos fios durante a secagem.

Diferentes tipos de cabelo

Mas apenas escolher um secador baseado em suas funções pode não ser vantajoso, o melhor a se fazer é optar pelo que mais se adequa ao seu tipo de cabelo. Letícia explica que para cabelos finos e sensíveis, é preferível os secadores de cerâmica ou turmalina, em uma temperatura média e jato frio no final. Em cabelos grossos e volumosos, o secador de titânio ou iônico aceleram e facilitam o processo de secagem, enquanto em cabelos cacheados, o difusor ajuda a evitar o frizz. Já quem tem mais oleosidade deve dar preferência a aparelhos com potência moderada, evitando o calor excessivo no couro cabeludo.

"Cabelos finos, descoloridos ou quimicamente tratados são mais vulneráveis, pois têm menor espessura e

resistência", alerta a médica. Geovanne complementa: "Cabelos cacheados e crespos também são mais sensíveis ao calor, pois tendem a ser mais secos por natureza e precisam de proteção redobrada".

Manutenção e prevenção

A frequência de lavagem do cabelo também importa. Lavar demais pode remover a barreira lipídica, causando ressecamento. Para quem usa o secador diariamente, é importante alternar entre xampus suaves e tratamentos nutritivos, evitando lavar mais de uma vez por dia.

Para repor o que o calor leva embora, o cronograma capilar é o segredo, segundo Diogo. "É ideal intercalar hidratação uma vez por semana, nutrição uma vez a cada 10 dias e reconstrução uma vez a cada 15 dias ou mês, dependendo da saúde dos fios." Regina complementa explicando que esses tratamentos ajudam a restaurar a integridade do fio, mas devem ser aliados ao cuidado com o couro cabeludo — as máscaras com pH balanceado são uma boa escolha para isso.

Não se esqueça do ar frio! Ele ajuda a selar as cutículas, reduzindo o frizz e mantendo o brilho. Deve ser usado no final da secagem para finalizar e 'fechar' o fio, além disso, evita o superaquecimento do couro cabeludo e pode ser uma boa alternativa para peles mais sensíveis.

A manutenção do secador também é um cuidado crucial. Letícia Figueiredo recomenda: "Limpe a grade traseira regularmente, pois ela retém pó, fios e resíduos que podem prejudicar o fluxo de ar e sobrecarregar o motor". Ela também sugere verificar periodicamente se não há barulhos estranhos, mau cheiro ou superaquecimento, que indicam necessidade de manutenção profissional.

Na hora de investir em um secador, Letícia destaca os critérios mais importantes: "Potência (profissional: 2500W a 3100W, doméstico: 1800W a 2200W), tecnologias (íon, cerâmica, titânio), ergonomia e peso, comprimento do cabo e níveis de temperatura e velocidade."

Apesar de todos os cuidados, pode ser que você precise de uma ajuda especializada. "Quando há sinais como queda intensa, descamação, coceira persistente, dor no couro cabeludo ou mudanças bruscas na textura dos fios, é hora de procurar um tricologista", orienta Regina Buffma.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte