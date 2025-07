Sopa de cevadinha com frango (Imagem: Leonori | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As sopas são ótimas opções de refeição para quem deseja manter a dieta durante os dias frios. Além de aquecer o corpo, elas podem ser preparadas com ingredientes leves e nutritivos, como legumes, verduras, proteínas magras e grãos. Por serem pratos quentes e reconfortantes, ajudam a saciar a fome com poucas calorias, especialmente quando não levam creme de leite ou ingredientes ultraprocessados.

Abaixo, confira 7 receitas de sopas leves para manter a dieta nos dias frios!

Sopa de cevadinha com frango

Ingredientes

1 xícara de chá de cevadinha

300 g de peito de frango cortado em cubos

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 mandioquinha descascada e cortada em cubos

1/2 tomate sem sementes e picado

1 l de caldo de galinha caseiro

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cevadinha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 2 minutos. Em seguida, junte a cevadinha, as batatas, a mandioquinha e o tomate e refogue por 1 minuto. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o caldo de galinha e cozinhe por 30 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de batata-doce e couve-manteiga

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 6 folhas de couve-manteiga cortadas em tiras

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas-doces e a couve-manteiga e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino e mexa. Cubra com água e cozinhe até a batata-doce ficar macia. Desligue o fogo e sirva a sopa ainda quente.

Sopa de fubá com frango

Ingredientes

1 1/2 l de água

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de fubá

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o fubá na água. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com água com o fubá e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de feijão cannellini (Imagem: Olga’s captured moments | Shutterstock)

Sopa de feijão cannellini

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão cannellini cozido

cannellini cozido 1 cenoura descascada e picada

1/4 de cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de couve-manteiga cortada em tiras

couve-manteiga cortada em tiras 2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 folha de louro

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o feijão, a cenoura e a couve-manteiga e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cubra os ingredientes com água. Por último, coloque a folha de louro e cozinhe a sopa por 20 minutos. Desligue o fogo, decore com a cebola-roxa e sirva em seguida.

Sopa de repolho com cenoura

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

100 g de aipo fatiado

300 g de repolho fatiado

fatiado 1 l de caldo de legumes

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho, a cenoura e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Junte o repolho, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture. Cozinhe por mais 40 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Sopa de peixe com legumes (Imagem: sri widyowati | Shutterstock)

Sopa de peixe com legumes

Ingredientes

500 g de filé de tilápia cortado em cubos

cortado em cubos 2 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Doure levemente a cebola e o alho. Adicione as cenouras e as batatas. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa por 2-3 minutos. Despeje o caldo de legumes. Deixe ferver e então cozinhe em fogo médio por 15 minutos, até os legumes começarem a amolecer. Coloque delicadamente o peixe na panela. Cozinhe por mais 8-10 minutos, até que o peixe esteja macio, mas sem desmanchar. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de abobrinha com tomate

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em cubos

cortadas em cubos 3 tomates cortados em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de água

1 punhado de folhas frescas de manjericão

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Junte os tomates e cozinhe por 3-4 minutos, até começarem a soltar líquido. Adicione as abobrinhas e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture bem. Acrescente a água. Deixe ferver. Cozinhe em fogo médio-baixo por cerca de 15-20 minutos, até a abobrinha ficar macia, mas ainda inteira. Desligue o fogo. Misture as folhas de manjericão. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.