Mensagens que decoram: o charme das frases na decoração atual

Seja para inspirar, divertir, seja simplesmente para acolher, quadros e placas com frases são há muito tempo elementos queridinhos na decoração do lar. Mas será que eles ainda estão em alta? Como usá-los sem cair no clichê? Afinal de contas, decorar o local onde mora não é tarefa fácil, e reflete a personalidade de quem vive ali, então é preciso desvendar como incorporar essas peças com personalidade e elegância em sua casa.

A arquiteta Pamella Gonçalves diz que o uso das placas decorativas depende do contexto e do estilo pessoal. "Essas frases ainda têm apelo em espaços mais afetivos e informais, como cozinhas e áreas de convívio familiar", afirma Pamella. A designer de interiores Aline Silva complementa: "Essas placas continuam, sim, fazendo parte da decoração, principalmente quando a proposta é trazer aconchego e personalidade para o ambiente".

A chave está na atualização do design. Esqueça os modelos antigos e caricatos. Hoje, o que prevalece são peças com fontes modernas, composições limpas e materiais de melhor acabamento. "Quando a gente escolhe peças com um design mais clean, frases bem-humoradas, motivacionais ou até com uma pegada contemporânea, elas seguem sendo muito bem-vindas", pontua Aline. No fim, a casa precisa refletir quem mora nela, e se a mensagem faz sentido para os moradores, sempre haverá espaço.

Placa e ambiente

A harmonia visual é fundamental. A placa ou o quadro deve ser uma extensão da linguagem do ambiente. Pamella sugere: "Se o espaço for clássico, opte por molduras em madeira, tons neutros e fontes serifadas. Já para estilos descontraídos, vale investir em placas com tipografia manuscrita, cores vibrantes e materiais como acrílico ou neon."

Aline concorda e complementa: "O ideal é que a placa converse com o estilo do ambiente". Em decorações minimalistas, por exemplo, aposte em tipografias simples, cores neutras e materiais como acrílico ou madeira natural. Para ambientes despojados, "dá pra brincar com tipografias mais marcantes, cores vibrantes e até materiais mais rústicos", explica a designer. O segredo é observar a paleta de cores, os acabamentos e os detalhes já existentes para que a placa se integre perfeitamente.

Mas existe uma regra para a temática das placas e quadros? As especialistas dizem que não. "A variedade é bem-vinda, desde que exista coerência no conjunto", explica Pamella. Aline reforça que, embora um tema específico crie uma linguagem harmônica — como em um cantinho do café —, a mistura de frases divertidas, motivacionais e arte gráfica pode deixar o ambiente mais leve e descontraído. O importante é que as escolhas façam sentido para quem vive ali e que haja um diálogo mínimo com a decoração.

Se na hora de escolher os itens, a dúvida bater, misturar frases motivacionais com outras engraçadas no mesmo espaço pode ser um desafio, mas é possível. Pamella adverte que, em geral, "não é o ideal, pois são estilos de comunicação diferentes", podendo confundir a leitura do ambiente. Ela sugere optar por frases com um tom bem-humorado que ainda tragam uma mensagem positiva.

No entanto, Aline Silva oferece uma perspectiva que permite essa mistura. A chave, segundo ela, está no equilíbrio e na unidade visual. Um exemplo prático seria combinar "Primeiro café, depois eu existo" (engraçada) com "A vida começa depois do café" (motivacional) em um cantinho do café, usando a mesma paleta de cores ou material. "Se as molduras, as cores e os materiais conversam entre si, você pode brincar com os textos livremente, seja com humor, seja com inspiração ou até ironia", finaliza Aline.

Pamella e Aline concordam que misturar frases com elementos gráficos, como ilustrações e fotos, torna a composição mais leve e interessante. As dicas de Aline para criar galerias são valiosas: "Varie formatos, tamanhos e texturas para criar equilíbrio visual. Também misture frases motivacionais, divertidas, arte e objetos significativos". Manter uma paleta de cores harmoniosa e deixar espaços para as peças "respirarem" são cruciais. Uma boa galeria, afinal, conta histórias e revela personalidade.

A escolha final deve considerar o estilo da decoração e o efeito desejado no ambiente (foto: Fotos: Reprodução/Pinterest)

Materiais

A escolha do material é crucial para o sucesso da peça na decoração, é importante pensar a longo prazo, como o Sol e a umidade podem afetar a peça, por exemplo, ou se o item vai combinar com o resto da decoração se decidir mudar. Pamella aponta que madeira natural, metal escovado e acrílico são os mais versáteis, transitando bem entre diversos estilos. O MDF, apesar de acessível, exige cuidado com acabamento e tipografia para não parecer genérico.

Aline detalha: "A madeira é extremamente versátil. Ela vai bem tanto em ambientes rústicos quanto em decorações mais modernas". O MDF é uma opção acessível e personalizável, enquanto o acrílico traz um ar contemporâneo e clean. O metal, com sua pegada industrial, pode compor ambientes modernos e até elegantes, especialmente em tons dourado e cobre. A escolha final deve considerar o estilo da decoração e o efeito desejado no ambiente.

Existem algumas armadilhas comuns na decoração com esses itens. Pamella cita o excesso de placas quadros, o que gera ruído visual, além de tipografias difíceis de ler e o uso de frases genéricas ou clichês sem conexão com o morador. A proporção também é um erro frequente: placas muito pequenas em paredes grandes, e vice-versa. Optar por materiais de má qualidade e não cuidar da disposição das peças também comprometem a harmonia.

Autenticidade é o segredo

Para garantir que a decoração com placas e quadros seja autêntica e pessoal, a conexão genuína é a palavra-chave. "Escolha frases que tenham conexão real com o estilo de vida, valores ou humor da família ou da marca", aconselha Pamella. Personalizar com nomes, datas ou referências afetivas é uma ótima estratégia. Aline completa: "Não adianta só pegar algo bonito ou popular, o ideal é que aquilo faça sentido de verdade no dia a dia." Combinar as placas com outros elementos que tenham história ou significado pessoal, como fotos e objetos, torna a decoração mais natural e acolhedora.

A mistura de frases divertidas, motivacionais e arte gráfica pode deixar o ambiente mais leve e descontraído (foto: Reprodução/Pinterest)

As tendências atuais favorecem a personalização. Pamella destaca uma forte inclinação a ambientes mais minimalistas, onde poucas placas bem pensadas, com design limpo e mensagens impactantes são valorizadas. Por outro lado, o excesso de lettering ou frases genéricas é visto como ultrapassado.

O limite entre personalidade e algo "datado" ou "brega" está na intencionalidade e coerência. Pamella é clara: "Se tudo no ambiente conversa e a frase tem sentido naquele contexto, ela transmite personalidade." Já Aline reforça que o segredo é o equilíbrio. Evitar frases clichês demais, peças muito coloridas ou infantilizadas ajuda a manter a elegância. "Menos é mais – e com significado", resume Pamella.

Além das paredes

A paixão por frases e mensagens não se limita apenas a quadros e placas, e em muitas casas outros itens são adornados por frases diversas, como os panos de prato, copos, toalhas e até aventais. Josiane Pinheiro, proprietária da loja Panos Subversivos, destaca que quando a tendência se expande para outros itens do dia a dia, traz ainda mais personalidade para o lar. "Aventais com frases engraçadas, panos de prato com mensagens divertidas e até copos com dizeres inspiradores são uma forma leve e descontraída de injetar humor e autenticidade na cozinha e em outros ambientes", explica Josiane. Esses objetos, além de funcionais, se tornam pontos de destaque na decoração, reforçando a identidade dos moradores e criando um clima mais acolhedor e bem-humorado.

Josiane acredita que os produtos não são apenas objetos de uso cotidiano, mas formas de expressão. O slogan da loja “Revolucionando o cotidiano”, diz que utensílios presentes no cotidiano fazem a diferença no humor da casa. “Um pano de prato com uma frase potente, bem humorada – ou, no mínimo, inusitada - pode parecer simples, mas ele muda a energia da cozinha, arranca risadas, provoca reflexões e afetos - e até vira assunto para conversas e bate papos”, detalha.

Pode parecer simples, mas a frase muda a energia da cozinha, arranca risadas, provoca reflexões e afetos (foto: Divulgação/Panos Subversivos)

Os itens mais procurados da loja atualmente, segundo Josiane, são os panos de prato com “estampas de vó” e frases militantes e engraçadas, que transformam a estética antes ultrapassada, em algo divertido e jovem. “As estampas dos panos de prato, são sortidas e tradicionais para manter a vibe “pano de vó”, porém com a frase subversiva – causando o impacto que tanto amamos: as pessoas esperam frases religiosas ou motivacionais, daquele jeito meio brega, e vem uma “paulada’”, detalha Josiane.

Com essas orientações, transformar sua casa com frases se torna uma tarefa prazerosa e com resultados surpreendentes. Que mensagem você quer que seu lar transmita?

