5 hábitos simples para melhorar a saúde do intestino 

Mudanças simples na rotina melhoram a saúde do intestino (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A saúde intestinal desempenha um papel central no equilíbrio do organismo, afetando diretamente tanto o bem-estar físico quanto o mental. O intestino abriga uma rica comunidade de microrganismos — a microbiota — que auxilia na digestão, absorção de nutrientes e regulação do sistema imunológico.

Essa interação influencia a inflamação sistêmica, o metabolismo e até mesmo a eficácia de tratamentos médicos. Além disso, a conexão bidirecional entre o órgão e o cérebro evidencia que desequilíbrios na flora intestinal podem afetar o humor, a ansiedade e a cognição.

A nutricionista e educadora física Aline Becker afirma que cuidar do intestino não é só questão de comer fibras e beber água, mas de prestar atenção à rotina, às emoções e ao próprio corpo. Pensando nisso, ela compartilha 5 hábitos simples para melhorar a saúde do órgão. Confira!

1. Hidratação constante e adequada

A ingestão de água ao longo do dia é fundamental para o intestino funcionar bem. A mucosa intestinal precisa estar hidratada para formar o bolo fecal e garantir o trânsito adequado. Aline Becker alerta que outros líquidos não substituem a água e que é importante observar sinais do corpo, como sede, cor da urina e a pele.

2. Mastigue com calma e atenção

A digestão começa na mastigação, e comer rápido prejudica esse processo. A presença e o tempo dedicado para mastigar facilitam o trabalho do estômago e evitam fermentações que causam desconforto.

3. Consumo estratégico de fibras, prebióticos e probióticos

As fibras são essenciais, mas precisam estar equilibradas entre solúveis e insolúveis. Além disso, a especialista indica incluir prebióticos, como a biomassa de banana verde, e probióticos naturais, como kefir, chucrute e kombucha, para garantir diversidade e saúde do microbioma intestinal.

Praticar atividade física estimula o funcionamento do intestino (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

4. Movimento diário é indispensável

O exercício físico ajuda o intestino a funcionar melhor, estimulando o peristaltismo, movimento natural do órgão. Mesmo sem treino intenso, caminhar, alongar ou subir escadas já fazem a diferença.

5. Sono de qualidade e cuidado com as emoções

O intestino é conhecido como o “segundo cérebro”, porque é fortemente influenciado pelo estresse, insônia e emoções não resolvidas. Dormir bem e cuidar da saúde mental são partes essenciais da rotina para manter o órgão saudável.

Aline Becker reforça que cuidar do intestino é um processo de autoconhecimento e atenção ao corpo. “Não existe fórmula mágica, mas existe escuta. Quando o corpo é respeitado, o intestino responde”, conclui.

Por Felipe Sá