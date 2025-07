As oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas, podem contribuir para o emagrecimento quando consumidas com moderação. Ricas em gorduras boas, fibras e proteínas, elas ajudam a aumentar a saciedade, reduzindo a fome ao longo do dia e evitando excessos em outras refeições. Além disso, suas gorduras insaturadas auxiliam no controle do colesterol e no bom funcionamento do metabolismo.

A seguir, confira 8 receitas de sucos com oleaginosas para ajudar a emagrecer!

Suco de morango com castanha-de-caju

Ingredientes

150 g de morango picado

picado 50 g de castanha-de-caju

50 ml de água gelada

Sementes de chia para finalizar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva com as sementes de chia.

Suco de amora com castanha-do-pará

Ingredientes

1 xícara de chá de amora congelada

250 ml de água

3 castanhas-do-pará

1 folha de couve-manteiga

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, a amora e as castanhas-do-pará e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de abacaxi com castanha-do-pará

Ingredientes

2 rodelas de abacaxi picadas

picadas 2 ameixas secas sem caroço

3 castanhas-do-pará

1 xícara de chá de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as ameixas, as castanhas-do-pará e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de couve com nozes (Imagem: July Prokopiv | Shutterstock)

Suco de couve com nozes

Ingredientes

250 ml de água

2 folhas de couve

2 nozes

2 colheres de sopa de linhaça dourada

dourada Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a couve, as nozes e a linhaça e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de kiwi com pistache

Ingredientes

2 kiwis descascados e cortados em rodelas

descascados e cortados em rodelas 50 g de pistache sem casca

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, o pistache e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de laranja e beterraba com amêndoas

Ingredientes

2 xícaras de chá de suco de laranja

1/2 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 maçã picada

1/4 de xícara de chá de amêndoas sem pele

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de melancia com canela e castanha-de-caju (Imagem: Stela Handa | Shutterstock)

Suco de melancia com canela e castanha-de-caju

Ingredientes

1 fatia de melancia picada

picada Suco de 1 limão

200 ml de água

1 colher de café de canela em pó

4 castanhas-de-caju

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de manga com chia e castanha-do-pará

Ingredientes

Polpa de 1/2 manga picada

picada 1 colher de sopa de sementes de chia

3 castanhas-do-pará

150 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.