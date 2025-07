4 dicas para manter as unhas saudáveis no inverno

Cuidados diários ajudam a manter as unhas saudáveis no inverno (Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante o inverno, não são apenas a pele e os cabelos que sofrem com os dias frios. Embora pouco lembradas, as unhas também sentem os efeitos do clima. Segundo o dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, fatores ambientais e comportamentais típicos da estação impactam diretamente a saúde das unhas.

“No clima frio e seco, as unhas tendem a ressecar e descamar. Além disso, aumentamos o uso de álcool gel para prevenir doenças respiratórias, o que agrava ainda mais o ressecamento. Somado a isso, é comum haver uma mudança nos hábitos alimentares durante o inverno, com menor ingestão de frutas e verduras, o que pode levar a um déficit de vitaminas essenciais para a integridade das unhas”, explica o dermatologista.

Quais sinais indicam deficiência nutricional?

O aspecto das unhas pode refletir carências nutricionais ou até doenças sistêmicas. Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, alguns sinais de alerta incluem:

Déficit de ferro : unhas pálidas, esbranquiçadas, quebradiças e em formato de colher (côncavas);

: unhas pálidas, esbranquiçadas, quebradiças e em formato de colher (côncavas); Falta de biotina : crescimento lento das unhas;

: crescimento lento das unhas; Deficiência de zinco e vitamina B12: linhas transversais, descamação e fragilidade.

Por que micoses são mais comuns no frio?

Além da fragilidade, há maior incidência de micoses nas unhas durante o inverno. “O uso de calçados fechados e meias grossas, comuns nessa época, reduz a ventilação e aumenta a umidade local, criando um ambiente ideal para a proliferação de fungos”, destaca o dermatologista.

Diferenças entre as unhas quebradiças e doentes

Segundo o especialista, é importante saber diferenciar uma unha apenas fragilizada de uma unha realmente doente. “A unha quebradiça costuma ser uma resposta temporária a mudanças ambientais ou alimentares. Já a unha doente apresenta alterações persistentes de forma, cor, espessura ou cheiro, e não melhora espontaneamente”, esclarece.

Alimentação equilibrada e ingestão de líquidos preservam a integridade das unhas (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Como manter as unhas saudáveis no inverno?

Para manter as unhas saudáveis durante a estação mais fria do ano, o Dr. José Roberto Fraga Filho recomenda:

Hidratar as unhas e cutículas com cremes à base de ureia, D-pantenol ou óleo de amêndoas; Usar luvas ao manusear produtos de limpeza; Evitar o uso de acetona; Manter uma alimentação equilibrada e boa ingestão de líquidos.

Riscos da esmaltação em gel e unhas artificiais durante o inverno

O inverno também pode favorecer o aumento do uso de esmaltação em gel e unhas artificiais, mas o dermatologista alerta para os riscos. “Esses procedimentos podem enfraquecer a lâmina ungueal, favorecer infecções bacterianas e fúngicas, além de provocar reações alérgicas. É importante fazer pausas entre as aplicações e manter uma rotina de hidratação intensa”, aconselha.

Por fim, o especialista reforça que qualquer alteração persistente nas unhas deve ser avaliada. “O dermatologista é o médico capacitado para diagnosticar e tratar alterações no segmento ungueal. Lesões crônicas, mudanças na forma, cor ou cheiro das unhas são motivos suficientes para procurar ajuda especializada”, finaliza o Dr. José Roberto Fraga Filho.

Por Gabriela Andrade