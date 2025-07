7 receitas de pratos leves para os dias frios

Os caldos, cremes e sopas leves ajudam a saciar a fome sem nos deixar pesados. Geralmente, contêm baixas calorias e gorduras, mas boas quantidades de fibras e água, o que contribui para uma digestão leve e saudável. Inclusive, são ricos em vitaminas e minerais essenciais para a saúde. São pratos que aquecem o corpo, mas também satisfazem o paladar de maneira única. Por isso, confira algumas receitas deliciosas para preparar em casa!

Creme de ervilha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de ervilha fresca

fresca 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 folha de louro

Tomilho, sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a ervilha e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a folha de louro e o caldo de legumes e misture. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos após iniciar a pressão.

Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Retire a tampa e o louro e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme. Volte para a panela e aqueça por 5 minutos em fogo médio. Desligue o fogo e salpique com tomilho. Sirva em seguida.

Caldo de mandioca e carne

Ingredientes

400 g de mandioca

150 g de patinho cortado em tiras

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de alho descascado e picado

1 l de caldo de carne caseiro

caseiro Azeite de oliva, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, cozinhe em fogo médio a mandioca com o caldo de carne até ficar bem macia. Depois, bata a mandioca com o caldo no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as tiras de carne e refogue até que percam a cor avermelhada. Acrescente o caldo de mandioca e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos e desligue o fogo. Sirva com a salsinha picada.

Creme de espinafre com inhame

Ingredientes

2 inhames descascados e cortados em cubos

descascados e cortados em cubos 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 xícaras de chá de água

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar o inhame

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o inhame com água em fogo médio até ficar macio. Desligue o fogo e transfira para um liquidificador. Adicione as folhas de espinafre e a água. Bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente o alho e doure. Junte o creme reservado e aqueça. Desligue o fogo e tempere com sal e noz-moscada. Sirva em seguida.

Creme de abobrinha (Imagem: VictoriaArt | Shutterstock)

Creme de abobrinha

Ingredientes

1 kg de abobrinha picada

picada 2 cebolas descascadas e picadas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Manjericão fresco, gergelim, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Croûtons de pão integral para servir

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione a abobrinha, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 10 minutos. Cubra a abobrinha com água e cozinhe por 20 minutos. Depois, retire do fogo e transfira tudo para o liquidificador. Acrescente o manjericão e bata até obter um creme. Transfira o creme para a panela e aqueça por 5 minutos em fogo médio. Sirva o creme com gergelim e croûtons de pão integral.

Creme de legumes

Ingredientes

1 cebola descascada e ralada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 abobrinha picada

1 beterraba ralada

ralada Folhas de 1 maço de agrião

Sal e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Em seguida, inclua a cenoura, a abobrinha, a beterraba e o agrião. Refogue por 5 minutos e adicione o sal. Cubra os ingredientes com água e cozinhe em fogo baixo até que os vegetais estejam macios. Desligue o fogo e transfira para um liquidificador. Bata até formar um creme. Volte para a panela e aqueça por 5 minutos em fogo médio. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.