Pele de porcelana: o skincare coreano sob medida para você

Nos últimos anos, um fenômeno global tem transformado a rotina de beleza de milhões de pessoas ao redor do mundo: o skincare coreano. Mais do que uma simples coleção de produtos, essa abordagem inovadora emergiu da Coreia para se tornar uma verdadeira filosofia, conquistando fãs fervorosos. Você já se perguntou como as celebridades coreanas mantêm aquela pele radiante e aparentemente sem falhas? A resposta está em uma rotina que vai muito além do básico, unindo tradição e uma poderosa combinação de inovação científica.

A Coreia do Sul se consolidou como um epicentro da pesquisa e desenvolvimento em cosméticos, constantemente lançando produtos revolucionários e abordagens que redefinem o que conhecemos como cuidados com a pele. Das fórmulas patenteadas aos ingredientes exóticos, o K-beauty é um universo de descobertas que visa não apenas tratar, mas otimizar a saúde da pele a longo prazo. A famosa "pele de porcelana" não é apenas uma tendência passageira, mas, sim, uma revolução no universo dos cuidados com a pele.

Os 10 passos

O skincare coreano é conhecido pelo cuidado preventivo e pelo foco na saúde e luminosidade natural da pele, ao contrário dos métodos ocidentais, que tendem a ser mais corretivos e focados em resultados rápidos. Essa rotina valoriza constância, camadas leves de produtos e escolha de fórmulas suaves, com menor potencial de agressão à barreira cutânea.

Muitos acreditam que os resultados vêm da técnica dos 10 passos, que consiste em uma rotina diária sempre seguindo o mesmo ritual de limpeza dupla, esfoliação, tonificação, essência, tratamento com sérum, máscaras faciais, hidratação da área dos olhos e protetor solar. Embora pareça longa, é personalizável e pode ser adaptada às necessidades individuais de cada pele.

A biomédica e especialista em estética Melissa Brum explica que a lógica dos múltiplos passos está na construção gradual de hidratação, nutrição e proteção da pele, com produtos em texturas leves e complementares. "Essa abordagem respeita a fisiologia da pele e pode ser mais eficaz a longo prazo, principalmente para quem tem tempo e disciplina. No entanto, uma rotina mais simplificada e bem orientada também pode trazer ótimos resultados, desde que personalizada", detalha.

A ideia de aplicar tantos produtos em um lugar quente e com clima variado como o Brasil parece realmente uma provação — a pele pode ficar pesada e oleosa, portanto o ideal é adaptar o número de passos e os produtos escolhidos à sua realidade.

Trocando os produtos ou adaptando os passos pode surgir a dúvida se realmente virão resultados, mas para além de qualquer produto ou ingrediente específico, a grande força do skincare coreano está na filosofia do cuidado contínuo e diário. Um exemplo dessa vivência é a atriz Gabi Yoon, nascida na Coreia do Sul, veio para o Brasil com apenas 10 anos, mas mantém grande contato com os ensinamentos e referências em cuidados com a pele, passados de geração a geração na sua família.

Gabi chama atenção por sua pele impecável e por seu olhar afiado para os cuidados com a beleza, resultado da união entre os rituais coreanos de skincare e influências da estética brasileira."O segredo está na constância de cuidar aos poucos, mas sempre, e ter essa consciência do autocuidado no dia a dia, prestando atenção às necessidades da própria pele", detalha.

A atriz revela que não segue à risca a rotina de 10 passos. Acredita que cada pele tem suas peculiaridades e momentos diferentes e que sua própria pele, às vezes, reage melhor quando ela não faz nada, por exemplo. Por isso, valoriza muito mais "entender" a própria pele e acredita que, às vezes, menos é mais.

A jovem conta que cresceu vendo as mulheres de sua família cuidando da pele todos os dias, o que tornou a rotina natural. Ela lembra de sua avó a levando aos Mogyoktang (balneários coreanos) e lavando seu rosto com uma mistura de Yakult e leite. Outra prática, aprendida com a tia, é dar batidinhas com a toalha ao secar o rosto em vez de esfregar, para evitar irritações e preservar a firmeza da pele. Sua mãe, por sua vez, congela o arroz que sobra, bate com legumes lavados e usa a mistura como máscara facial. Essas práticas, embora nem sempre seguidas diariamente, são retomadas sempre que ela se lembra.

A inovação tecnológica e a textura agradável dos produtos coreanos são fatores que conquistam consumidores no mundo todo. Alguns ativos ganharam destaque recentemente, como mucina de caracol, centella asiática, niacinamida, fermentados e ácidos suaves. Mas nem tudo trará os resultados certos. A especialista em harmonização facial e estética Gabriela Fonseca ressalta que um dos principais equívocos da prática do skincare coreano é achar que todos os produtos coreanos são automaticamente bons ou naturais. Ela ressalta que o sucesso da rotina depende da escolha consciente e do uso correto dos cosméticos.

Para identificar o que é realmente benéfico, a dica é observar a necessidade real da sua pele e buscar produtos com ingredientes respaldados por evidência científica. "Evite cair em modismos só pela estética da embalagem ou por promessas milagrosas", destaca.

Mas muitos dos ensinamentos são essenciais para a maioria das peles, como a importância do protetor solar, que na rotina coreana é notável, sendo o passo mais importante para proteger contra o envelhecimento precoce, manchas e câncer de pele. Em um país tropical como o Brasil, o ideal é reaplicar ao longo do dia, usar FPS 30 ou mais e escolher fórmulas confortáveis para incentivar o uso contínuo.

Gabi Yoon ensina um pouco sobre como adaptou seus hábitos de skincare. Ela conta que sua rotina matinal e noturna ideal começa com uma limpeza em duas etapas: primeiro um balm ou óleo de limpeza, seguido por um produto em gel ou espuma. Na rotina de tratamento, ela cria um "sanduíche" de produtos: sérum, um ativo funcional (vitamina C, niacinamida, retinol ou óleo de melaleuca) e finaliza com um creme reparador. Em dias mais corridos, simplifica, usando apenas um sérum ou tônico de textura leve seguido do creme reparador.

Independentemente da correria, Gabi nunca pula a limpeza noturna e o sérum. Ela foi ensinada que uma boa limpeza é a base de tudo, e sua pele sente a necessidade de hidratação imediatamente após a higienização. Quando a preguiça ou a correria apertam, ela aplica um sérum ou produto de hidratação, para manter a consciência menos pesada.

Para dias de muita maquiagem, a atriz capricha na hidratação com antecedência para que a base fique bem na pele. Prioriza produtos naturais e receitas caseiras, dando destaques aos óleos essenciais que aprendeu a usar aqui no Brasil.

Cuidados

Gabriela Fonseca destaca que, para quem tem condições específicas, como acne severa, rosácea ou hipersensibilidade, é essencial consultar um profissional, pois nem todos os passos são necessários e alguns ativos podem exigir mais cautela que outros. "O erro mais comum ao tentar implementar a rotina coreana é tentar copiar tudo sem considerar o tipo de pele. O uso excessivo de produtos com ativos potentes sem orientação é um equívoco que pode causar sensibilidade ou efeito rebote. O melhor caminho é começar com poucos passos e observar a resposta da pele", diz a especialista.

A médica dermatologista Paola Canabrava, do Hospital Santa Lúcia, de Brasília, ressalta a importância de observar a pele. Ela ensina que ao iniciar uma nova rotina, ou novos produtos, siga na prática diária durante quatro ou oito semanas, mantendo um olhar atento a qualquer mudança negativa, como descamação, irritação ou sinais de alergia.

Para entender melhor o funcionamento de cada produto, ela orienta a começar devagar e aumentar o uso gradativamente, assim os sinais de reação serão mais claros e fáceis de identificar. "Se, após algumas semanas, houver sensibilidade, espinhas ou ressecamento, é sinal de que algo precisa ser ajustado", diz.

Para quem está começando no skincare coreano, o conselho de Gabi Yoon é: "Não complique". Ela sugere iniciar pelo básico, uma boa limpeza e um bom entendimento sobre a própria pele. Se pudesse dar um único conselho, seria o cuidado diário. Ela observa uma mudança no Brasil: a compreensão de que é possível cuidar da pele em casa, sem depender exclusivamente de clínicas de estética.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte