7 mitos e verdades sobre o câncer da próstata

A saúde da próstata é essencial para o bem-estar do homem, mas o assunto ainda pode ser visto com tabus e desinformação. Abordar o tema abertamente não é apenas importante, é necessário, pois evitar os cuidados médicos por medo ou constrangimento pode ter consequências sérias.

Uma pesquisa recente realizada pelo A.C. Camargo, com aproximadamente 1000 homens de todas as regiões do Brasil, mostrou que três em cada dez nunca realizaram nem têm intenção de realizar o exame de toque retal.

O estudo também apontou que 44% dos entrevistados não têm conhecimento sobre métodos de prevenção do câncer de próstata, que é uma das principais causas de morte entre homens no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), no último ano, essa doença vitimou cerca de 47 pessoas por dia no país.

Elisângela Bittencourt, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, explica que as doenças da próstata, incluindo o câncer de próstata, têm altíssimas chances de tratamento e cura quando descobertas no início. “Todavia, é necessário superar o preconceito e encarar a consulta (toque retal) anual como um ato de responsabilidade e autocuidado”, ressalta.

A seguir, a especialista esclarece os principais mitos e verdades sobre a doença. Confira!

1. Câncer de próstata não afeta homens jovens

Mito. Embora o risco aumente com a idade, o câncer de próstata pode afetar homens mais jovens. Casos diagnosticados na faixa dos 40 anos não são incomuns.

2. O câncer de próstata é uma doença rara

Mito. O câncer de próstata não é raro. Na verdade, é a segunda causa mais comum de câncer entre homens em todo o mundo, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. No Brasil, a estimativa é de que, anualmente, ocorram mais de 65.000 novos casos.

3. Todos os cânceres de próstata precisam de tratamento imediato

Mito. Nem todos os cânceres de próstata exigem tratamento imediato. Alguns são de crescimento lento e podem ser monitorados ativamente. O tratamento é decidido com base no estágio e no tipo de câncer.

A abordagem de tratamento do câncer de próstata dependerá do estágio, grau e tipo da doença (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

4. O câncer de próstata sempre requer tratamento agressivo

Mito. Nem todos os casos de câncer de próstata requerem tratamento agressivo. Este pode ser recomendado apenas quando o câncer mostra sinais de progressão. A abordagem de tratamento dependerá do estágio, grau e tipo de câncer, bem como da saúde geral do paciente.

5. A dieta e o estilo de vida podem influenciar o risco

Verdade. Um fato pouco conhecido é que a alimentação e a rotina desempenham um papel na redução ou no aumento do risco de câncer de próstata. Uma dieta rica em frutas, vegetais e alimentos com baixo teor de gordura animal, com a prática regular de exercícios físicos, pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver a doença.

Por outro lado, o consumo excessivo de carne vermelha e produtos lácteos com alto teor de gordura pode estar associado a um maior risco da doença. Além disso, a atividade física regular e um peso corporal saudável também podem contribuir para a prevenção.

6. Histórico familiar pode aumentar o risco de câncer de próstata

Verdade. Ter um parente de primeiro grau com câncer de próstata pode aumentar o risco de desenvolver a doença.

7. Exames de rotina são importantes para diagnóstico precoce

Verdade. O PSA e o exame de toque retal são ferramentas essenciais para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Exames regulares podem ajudar a identificar a doença em estágios iniciais, quando as opções de tratamento são mais eficazes.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos