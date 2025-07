Os sapatos mais populares do momento, segundo a Lyst Index

A Lyst divulgou hoje o seu tradicional ranking com as marcas e os produtos mais populares do último trimestre. Entre os destaques, seis dos 10 itens mais buscados são calçados, incluindo a sandália de dedo da The Row e o tênis de salto da Isabel Marant, que teve um aumento de 630% na demanda.

De acordo com Ana França, especialista em design artístico de moda com ênfase no comportamento humano, o aumento da demanda por calçados pode ser explicado pela instabilidade política, que leva o consumidor a buscar itens de menor valor agregado, como acessórios, e pelo desejo por conforto. “Em tempos de incerteza, o consumo se volta para peças que ofereçam aconchego, praticidade e bem-estar no dia a dia”, afirma.

A lista também mostra o desejo das pessoas de se destacarem ao usar peças diferenciadas, o que fica evidente pela forte presença dos ugly shoes, como o fivefinger shoes da Vibram, que ocupou o quinto lugar no ranking. “A diversidade de estilos reflete uma tendência atual de afirmação de identidade e pertencimento a grupos específicos”, salienta Ana França.

Outro calçado que chamou a atenção por estar na lista foi o tênis de salto da Isabel Marant, que divide opiniões desde o lançamento, em 2009. “Ele está de volta e pode ser usado em composições desde as mais esportivas até as com uma boa alfaiataria”, ressalta a consultora de imagem e estilo afrorreferenciada Lorena Moraes.

Esse retorno do tênis de salto reflete a presença da nostalgia no universo da moda. Segundo Lorena Moraes, vários hits dos anos 1990 retornaram às tendências da estação, como o oversized, o slip dress, o metalizado e o bodysuit.

A estética boho também apareceu no ranking por meio do tênis e do mocassim de camurça, da Prada e da Miu Miu, respectivamente. Ambos os sapatos são atemporais, mas o tênis se destaca pelo estilo chuteira, que se tornou o queridinho das fashionistas. Já o loafer aparece com um design mais atual e descolado, sem deixar de lado a pegada artesanal.

Além disso, a lista contou com sapatilhas jelly da Ancient Greek Sandals, que remetem às sandálias feitas com plástico PVC características da infância, e o chinelo de dedo da The Row, que ficou em primeiro lugar no ranking de calçados mais populares no último semestre. Apesar de serem um clássico presente na vida de todos os brasileiros, as sandálias de dedo se tornaram um item de luxo e se destacaram como tendência no verão europeu.

Para Lorena Moraes, a variedade de modelos na lista, que foi do mocassim clássico ao fivefinger da vibram, fala da construção de estilo individual de pessoas diferentes. “A Lyst fala sobre tudo de leveza e fluidez. O fato de termos tantas tendências de décadas passadas retornando só nos conta o quanto a moda é cíclica e que nós temos o poder de fazer uso dela como instrumento para a nossa própria declaração de estilo, independentemente da temporalidade.”

Ana França acrescenta que os dados revelam um consumidor em busca de praticidade, conforto e identidade. Segundo ela, a moda é usada como afirmação pessoal e política, refletindo instabilidades sociais e a necessidade de pertencimento. “Estilo e consumo se tornam ferramentas de posicionamento e construção de comunidade”, enfatiza a designer.

Entre os mais buscados, além dos calçados, estão o Skims Tank Top, o shorts Adicolor Classics Sprinter, da Adidas, a bolsa da Juju Vera e o vestido da Faithfull The Brand.

Lista completa de produtos mais cobiçados no último trimestre (foto: Lyst/Reprodução)