Uma alimentação equilibrada é essencial para quem busca saúde e bem-estar. Quando se trata de escolher o que colocar no prato, as proteínas magras são indispensáveis. Elas oferecem todos os benefícios necessários para um corpo saudável sem o excesso de gorduras indesejadas. Por isso, confira 7 receitas ricas em proteínas magras para o jantar e deixe o seu cardápio mais nutritivo e saboroso.

Tofu grelhado com alho e molho coreano

Ingredientes

Tofu

400 g de tofu firme cortado em fatias

firme cortado em fatias 2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 cebola cortada em rodelas

4 dentes de alho descascados

4 talos de cebolinha cortados em pedaços de 3 cm

2 colheres de sopa de sementes de gergelim torradas

Molho

2 colheres de sopa de pasta de pimenta coreana

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Modo de preparo

Molho

Em uma tigela, misture a pasta de pimenta coreana, o molho de soja, o mel, o vinagre de arroz, o óleo de gergelim, o açúcar e o gengibre ralado. Mexa até obter um molho homogêneo. Reserve.

Tofu

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o óleo vegetal e, em seguida, o tofu. Grelhe por aproximadamente 4 minutos de cada lado. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola em rodelas e os dentes de alho inteiros e refogue por 5 minutos. Retorne o tofu grelhado à frigideira e despeje o molho picante coreano sobre o tofu e os vegetais. Mexa delicadamente para que o molho cubra bem todos os ingredientes. Cozinhe por mais 3 minutos, até que o tofu esteja bem aquecido e absorva os sabores do molho.

Adicione a cebolinha à frigideira e mexa ligeiramente. Retire do fogo e transfira o tofu e os vegetais para um prato de servir. Polvilhe as sementes de gergelim torradas sobre o tofu grelhado com molho picante coreano e sirva imediatamente.

Almôndegas de grão-de-bico ao curry

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/4 de xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola-roxa picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1/4 de xícara de chá de coentro picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, pulse o grão-de-bico, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, o curry em pó, o cominho e o coentro até obter uma massa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Modele a mistura em pequenas almôndegas e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo, até as almôndegas ficarem douradas e firmes.

Enquanto as almôndegas assam, aqueça o azeite de oliva em uma panela em fogo médio. Adicione o leite de coco e o caldo de legumes, mexendo bem. Cozinhe por 5 minutos ou até o molho engrossar. Adicione as almôndegas assadas ao molho de coco e cozinhe por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Risoto de quinoa com camarão e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

200 g de camarão médio limpo

1 cenoura picada

1 abobrinha picada

picada 1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

2 xícaras de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça 1 colher de sopa de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem translúcidos. Adicione a quinoa e misture bem. Despeje o vinho branco e cozinhe até que evapore. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo constantemente até que a quinoa esteja cozida.

Enquanto a quinoa cozinha, aqueça o restante do azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue o camarão até ficar rosado. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cenoura, a abobrinha e a ervilha e cozinhe até ficarem macios. Misture o camarão e os legumes na quinoa cozida. Em seguida, adicione a manteiga e o queijo parmesão, misturando até que tudo esteja bem incorporado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e sirva quente.

Salmão com molho teriyaki e aspargo (Imagem: The Image Party | Shutterstock)

Salmão com molho teriyaki e aspargo

Ingredientes

Salmão

2 filés de salmão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Molho teriyaki

1/4 de xícara de chá de molho de soja

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 dente de alho picado

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

Aspargo

250 g de aspargo fresco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

Sementes de gergelim torradas a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, misture o molho de soja, o açúcar mascavo, o mel, o vinagre de arroz, o alho picado, o gengibre ralado e o óleo de gergelim. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 3 minutos. Adicione o amido de milho dissolvido em água à panela e mexa até o molho engrossar levemente. Retire do fogo e reserve.

Salmão

Tempere os filés de salmão com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Quando o azeite estiver quente, coloque os filés de salmão com a pele para baixo. Grelhe por 5 minutos de cada lado, ou até que o salmão esteja cozido ao ponto desejado e tenha uma crosta dourada. Retire o salmão da frigideira e reserve.

Aspargo

Remova a parte fibrosa inferior do aspargo e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Na mesma frigideira usada para o salmão, adicione o aspargo e grelhe em fogo médio 4 minutos, ou até que esteja macio, mas ainda crocante.

Montagem

Em um prato, coloque um filé de salmão grelhado e adicione o molho teriyaki por cima. Disponha o aspargo ao lado do salmão. Polvilhe sementes de gergelim torradas e sirva imediatamente.

Peito de frango recheado com espinafre e ricota

Ingredientes

4 filés de peito de frango

1 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de ricota fresca

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de mostarda dijon

2 colheres de sopa de mel

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino em um recipiente e, com uma faca afiada, faça um corte na lateral de cada um para criar um bolso. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Refogue o alho até dourar, depois adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Misture a ricota e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie os filés de frango com a mistura de espinafre e ricota e prenda as extremidades com palitos de dente.

Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite em fogo médio e sele os filés de frango por 4 minutos de cada lado ou até dourarem. Transfira os filés para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Na mesma frigideira, coloque o caldo de galinha, a mostarda e o mel. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar. Sirva os filés de frango recheados cobertos com o molho de mostarda e mel.

Salada de atum com ovo (Imagem: Elenadesign | Shutterstock)

Salada de atum com ovo

Ingredientes

170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido

em pedaços, sólido em óleo e escorrido 2 ovos cozidos cortados em rodelas

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 colher de chá de sementes de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma tigela, arrume a rúcula como base. Distribua o atum por cima, seguido do tomate-cereja e das rodelas de ovo. Salpique com sementes de mostarda. Em um recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Omelete com espinafre e ricota

Ingredientes

4 claras de ovo

1/2 xícara de chá de espinafre picado

picado 2 colheres de sopa de ricota amassada

1 colher de chá de azeite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio. Refogue o espinafre rapidamente até murchar. Em uma tigela, bata as claras com um garfo até espumarem levemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Despeje as claras na frigideira e cozinhe por 1-2 minutos com a tampa, até começar a firmar. Distribua a ricota por cima da omelete e deixe mais 1-2 minutos no fogo até cozinhar completamente. Dobre ao meio e sirva em seguida.