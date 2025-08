Na pressa, mas estilosa: confira truques e penteados em cabelos sujos

Ter um compromisso de última hora ou simplesmente não estar com disposição para lavar o cabelo, e ao se olhar no espelho, deparar-se com fios sujos, oleosos e sem definição. E agora, o que fazer? Muita gente entra em desespero, mas calma: existe solução para esses momentos.

Conhecido como "bad hair day", que, em tradução livre, significa o dia do cabelo ruim, seria aquele momento em que você se olha no espelho e não se sente satisfeito com a aparência dos fios, muitas vezes em dias após lavagens e finalizações. Com os produtos certos e um toque de criatividade, é possível se reinventar sem abrir mão do estilo em momentos de pressa, emergência ou, às vezes, preguiça.

Adaptando de acordo com os tipos de fio, seja liso, ondulado ou cacheado, os penteados são ótimas opções para disfarçar um cabelo sujo ou com aparência oleosa. Segundo Joyce Santos, cabeleireira do salão Pelle Capelli, cada tipo de cabelo reage ao acúmulo de oleosidade de maneira natural.

"Nos cabelos lisos, por exemplo, a oleosidade aparece mais rápido e com mais evidência, então penteados bem alinhados, como o rabo de cavalo baixo ou o coque justo, são ótimos. Já os ondulados e cacheados disfarçam melhor essa oleosidade, o que permite brincar com coques altos despojados, tranças laterais e até meio-presos. O segredo é respeitar o volume natural de cada tipo de fio e usá-lo a favor do visual", explica.

Para a cabeleireira, os penteados presos são as melhores alternativas. "Coques mais altos ou baixos, rabos de cavalo bem esticados e tranças funcionam muito bem, porque aproveitam a textura do fio mais 'pesado' para dar um acabamento polido. O slick bun, aquele coque com efeito molhado, por exemplo, e dividido no meio do cabelo, virou tendência justamente por funcionar perfeitamente em cabelos que não estão recém-lavados."

Como fazer?

- Coque

Ideal para um visual elegante e moderno. Use uma escova para alinhar os fios com gel, mousse, pomada capilar, spray fixador ou creme de pentear e prenda em um coque alto ou baixo, de acordo com a preferência.

– Rabo de cavalo

Um exemplo básico, clássico e atemporal. O truque está em puxar bem os fios com uma escova e prendê-los com um elástico. Para finalizar, aplique gel, pomada e spray na raiz para alinhar o frizz.

Maneira mais utilizada, o rabo de cabelo é simples e fácil de reproduzir (foto: Fotos: Reprodução/ Pinterest)

– Tranças

Seja única, dupla ou dividida em mais mechas, as tranças são grandes aliadas porque ficam mais firmes e aderentes quando o cabelo está oleoso.

– Acessórios

Além de trazerem estilo, eles ajudam a disfarçar a oleosidade da raiz e funcionam tanto em cabelos soltos quanto presos. Abuse da criatividade com lenços, bandanas, tiaras e presilhas para o visual.

O mix de acessórios traz personalidade ao penteado (foto: Reprodução/ Pinterest)

Cuidados

Sabe aquela expressão de que os penteados se aderem melhor com um cabelo sujo? É verdade! “O cabelo limpo demais costuma estar mais escorregadio e sem estrutura, o que dificulta a fixação de alguns penteados. Já o cabelo que não foi lavado no dia está mais aderente e firme, o que ajuda muito a manter um penteado por mais tempo. Além disso, a oleosidade natural dá um efeito de brilho e disciplina aos fios que muitos finalizadores tentam imitar”, completa Joyce Santos.

O shampoo a seco, em forma de spray ou em pó, absorve a oleosidade do couro cabeludo e é a maneira mais conhecida de camuflar essa aparência. Esse e outros produtos devem ser usados em último caso e de maneira equilibrada, sem exageros, pois produtos com formulações mais “pesadas” tendem a se acumular no cabelo, o que pode comprometer a aparência dos fios.

Para Diogo Geovanne, hair stylist e visagista, depois de recorrer a essas técnicas, é importante cuidar da saúde do couro cabeludo para evitar problemas como dermatites, caspa, ressecamento, queda ou quebra dos fios. “Usar um shampoo a seco de boa qualidade ajuda a controlar a oleosidade, absorve a oleosidade do couro cabeludo, mas não deve substituir lavagens frequentes. Também recomendo esfoliações capilares periódicas para evitar o acúmulo de resíduos e manter os fios sempre saudáveis”, sugere.

Assim que possível, é indicado lavar bem o cabelo, de preferência com um shampoo detox, hidratar os fios para equilibrar o uso dos produtos e evitar prender o cabelo por longos períodos.

O indicado é usar essas estratégias com moderação (foto: Reprodução/ Pinterest)

Kit emergência!

Para quem vive na correria, ter um kit com alguns produtos na bolsa é essencial. Com esses itens, é fácil improvisar um penteado com praticidade e mantê-lo com um visual impecável ao longo do dia.

Mini shampoo a seco

Elásticos e grampos

Escova de cabelo

Óleo finalizador ou leave-in em spray

Fonte: Diogo Geovanne, hair stylist e visagista

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte