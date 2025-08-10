De pai pra filho: paixão de Patrício Carvalho por churrasco vem de família

A paixão por churrasco foi herdada do pai ainda na infância e passada para o filho mais velho. O que Patrício Carvalho, 37 anos, não imaginava, porém, é que o hobby compartilhado em família se tornaria profissão. Mais que isso: mudaria o rumo da sua vida. Fenômeno nas redes sociais com mais de 12 milhões de seguidores, o baiano que adotou Brasília como lar uniu dois interesses — internet e gastronomia — e se tornou referência no Brasil quando o assunto é aquele churrasquinho de fim de semana.

Mas para chegar a esse nível de sucesso, precisou de quase uma década de muitos experimentos, estudo e trabalho. Quando concluiu o ensino médio, Patrício ingressou na faculdade de negócios na internet e, de cara, encantou-se pelas fotos de gastronomia. "Eu fui me apaixonando cada vez mais por essa arte e comecei a trabalhar na área", lembra. Logo estava prestando serviço para restaurantes e bares da cidade, fotografando pratos, preparando a identidade visual de cardápios e cuidando das redes sociais dos estabelecimentos.

Percebeu ali um grande filão. "Eu vi que a internet estava começando a virar uma vitrine para pessoas que queriam se expor com autenticidade, com pessoas anônimas começando a atingir um público maior. E vi isso como oportunidade", lembra. Em 2015, passou, então, a experimentar, publicando suas fotos no Facebook e no Instagram — naquela época, essas redes ainda não trabalhavam com vídeos. Mas ele estava certo de que esse seria o caminho do momento.

Patrício pegou, então, um atalho: o WhatsApp. "Nossos primeiros vídeos viralizaram nos grupos de WhatsApp. Eu recebi feedback até de gente da Alemanha falando que tinha recebido o vídeo do grupo de churrasco que participava. Eu botava (o link) no Facebook e no Instagram, as pessoas baixavam e compartilhavam nos grupos."

O pai de Patrício, José de Souza Carvalho, é pecuarista e sempre teve uma relação muito forte com o universo dos churrascos. "Ele era considerado o mestre da grelha dos amigos e da família." Já a mãe é uma cozinheira de mão cheia, e foi em meio a mesas fartas e reuniões em torno do fogo a lenha que o influenciador cresceu. "Meu pai e minha mãe foram minha referência", orgulha-se. E eram justamente as receitas aprendidas com eles que Patrício compartilhava nos vídeos.

O baiano, que chegou a Brasília quando tinha 11 anos e nunca mais deixou o Quadradinho, sempre teve em mente que faria vídeos totalmente diferentes dos que existiam do mercado — com alta qualidade e algum diferencial. Entre 2017 e 2018, as redes sociais começaram a investir em vídeos curtos, e o TikTok explodiu. "Pensei: agora é minha hora". Somado a tudo isso, veio a pandemia, período em que as pessoas, trancadas em casa, buscavam mais e mais conteúdos gastronômicos.

Família que cozinha unida...

Desde o início, Patrício contou com um ajudante muito especial. O filho Daniel trabalhava como auxiliar de cozinha do pai. No começo, eram Patrício, a esposa, Denise Freitas, e Daniel, que tinha 8 anos de idade. O garoto atuava sempre nos bastidores. "Às vezes, aparecia a mãozinha dele colocando sal, mas nunca em frente às câmeras."

Até que em 2020, o menino fez sua estreia em vídeos. Ao lado do pai, preparou uma receita de sobremesa de churrasco. "Até hoje, esse é o nosso vídeo com mais visualização. Só no YouTube são 45 milhões, fora o Instagram e o TikTok", orgulha-se. A partir daí, Daniel, hoje com 17 anos, formou uma espécie de dupla com o pai. E surgiram os megavirais — vídeos que ultrapassam 100 milhões de espectadores. Começaram, então, a vir outros tipos de público, além dos churrasqueiros de plantão, e Patrício foi se adaptando. Hoje, as carnes são o ponto forte da dupla, mas as receitas se expandiram.

O influenciador aponta dois fatores principais como seu maior diferencial. O primeiro é a forma como os vídeos são gravados — dinâmicos e narrados em cima das imagens. E o segundo está na escolha das receitas — simples, fáceis de fazer, mas com um toque gourmet. "Um dos feedbacks que eu recebo é, justamente, a descomplicada que dou nas receitas. Eu pego os processos de restaurante, para você atingir uma comida de qualidade, e tento simplificar, com ingredientes e métodos que a pessoa possa fazer em casa", resume.

As receitas podem até ser descomplicadas, mas o processo de produção e pesquisa é enorme. Para tanto, Patrício conta com uma equipe de pelo menos oito pessoas, incluindo um chef de cozinha e um editor de vídeo. A semana começa com uma reunião, quando a pauta e o cronograma de gravações são definidos. O influenciador recebe muitos desafio dos seguidores — o desta semana, por exemplo, é preparar um almoço para o Dia dos Pais com até R$ 50 —, assim como sempre está antenado ao que está bombando nas redes — ele chegou a desenvolver uma receita de coraçãozinho (de frango) do amor.

Expansão

Patrício e Daniel Carvalho preparam uma receita especial para celebrar o Dia dos Pais (foto: Arquivo pessoal)

Com os aprendizados e a experiência adquirida tanto com as panelas quanto com as câmeras, Daniel começa a seguir também carreira solo — já tem as próprias contas nas redes sociais e compartilha receitas voltadas para o seu público, geralmente, mais jovem. "Minhas receitas são ainda mais simples, para fazer em 15 minutos, com dois ou três ingredientes", reforça.

Nesse período de ascensão profissional, a família Carvalho cresceu. Namorados desde o ensino médio, Patrício e a mulher, Denise Freitas, tiveram mais dois filhos: Guilherme, 5 anos, e Rafael, 3. Formada em educação física, Denise também é apaixonada por gastronomia, mas com uma pegada mais saudável. Tanto que, recentemente, criou a sua própria conta, na qual compartilha receitas fitness e descomplicadas.

Diante de tanto sucesso e fama — são 5 milhões de seguidores no TikTok, 3,5 milhões no Instagram e 3,6 milhões no YouTube, além de espectadores em outras redes sociais —, Fabrício passou a receber convite para participar de eventos e fazer publicidade para grandes marcas. Nas ruas, já é reconhecido. Conta que muitos se surpreendem ao saber que é de Brasília, mas garante que não troca o Quadradinho — e a cozinha-estúdio que construiu em casa — por nada neste mundo.

Contra-filé à Pizzaiolo

Ingredientes

1kg de contra-filé

150g de muçarela

1kg de tomate-cereja

100g de açúcar

1 cebola picada

100ml de vinagre de maçã

15 folhas de manjericão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de páprica defumada

Orégano a gosto

Modo de preparar

Corte o contra-filé em bifes de 2 dedos.

Em uma frigideira em fogo alto bem quente, sele o bife dos dois lados e reserve.

Na mesma panela, em fogo médio, adicione o açúcar e deixe caramelizar.

Em seguida, entre com a cebola e misture bem, refogando-a com o açúcar.

Quando a cebola começar a dourar, acrescente os tomates, o vinagre, a páprica, o manjericão, o sal e a pimenta-do-reino.

Misture tudo e deixe cozinhar em fogo baixo por 30 minutos ou até todos os tomates estarem bem macios.

Em seguida, triture tudo no mixer ou liquidificador.

Finalização

Com o molho pronto, volte com os bifes e adicione a muçarela com bastante orégano por cima para dar aquele gostinho de pizza. Tampe e deixe derreter. Sirva com acompanhamento de sua preferência e bom apetite!

Para seguir

Instagram: @patriciocarvalho21

@danielcarvalho.21

@dede_kf

TikTok: patriciocarvalho21

danielcarvalho.21