5 dicas para comer morango do amor sem danificar os dentes

São necessários alguns cuidados para consumir o doce e não prejudicar os dentes (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O “morango do amor” conquistou os brasileiros e dominou as redes sociais nos últimos dias. A novidade se espalhou por feiras, barraquinhas e confeitarias, atraindo olhares com seu brilho irresistível: morangos frescos, revestidos com brigadeiro branco e finalizados com uma espessa cobertura de caramelo crocante.

No entanto, por trás da beleza e do sabor do doce, existem riscos importantes para a saúde bucal, especialmente para quem utiliza lentes de contato dentais, facetas, aparelhos ortodônticos ou apresenta sensibilidade nos dentes.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo elevado de açúcar está diretamente associado ao aumento de cáries e doenças periodontais. No Brasil, o Ministério da Saúde informa que mais de 55% da população adulta já apresentou cárie, sendo o excesso de açúcar um dos principais fatores causadores.

Segundo a Dra. Fernanda Oliani, dentista da Oral Sin, a calda de caramelo endurecida pode representar um verdadeiro perigo quando mal preparada. “Se a calda estiver muito espessa ou mal derretida, o risco de fraturas dentárias ou descolamento de lentes aumenta significativamente”. Além disso, por ser um alimento pegajoso, duro e com alto teor de açúcar, o morango do amor também contribui para o acúmulo de placa bacteriana e pode favorecer o surgimento de cáries.

“Para saborear essa delícia numa boa, os dentes têm que estar em dia. Quem usa aparelho ou lentes de contato deve ter um cuidado especial na hora da mordida, especialmente se a casca estiver muito dura”, orienta a dentista Fernanda Oliani.“E, é claro, atenção redobrada na limpeza após o consumo”, aconselha.

Para quem não quer abrir mão da novidade, mas deseja preservar o sorriso, a dentista aponta cinco cuidados para aproveitar o doce com segurança. Confira!

1. Observe a textura da calda

Evite doces cuja calda esteja excessivamente dura ou com sinais de queimada. Uma mordida pode trincar dentes naturais ou comprometer próteses.

2. Corte o morango do amor em pedaços

Em vez de morder diretamente, opte por cortar o morango do amor em pedaços menores, diminuindo o impacto sobre os dentes.

3. Evite puxar o doce com os dentes

O caramelo, quando começa a derreter, pode grudar nos dentes. Evite puxar ou mastigar excessivamente para não forçar restaurações, próteses ou aparelhos.

O ideal é higienizar os dentes cerca de 30 minutos após comer o morango do amor (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Higienize os dentes após consumir o doce

Escove os dentes cerca de 30 minutos após consumir o morango do amor e use fio dental para remover resíduos grudados entre os dentes.

5. Use enxaguante bucal com flúor

O enxaguante bucal auxilia no combate às bactérias e na neutralização dos efeitos do açúcar. Quem utiliza lentes ou facetas deve redobrar os cuidados, pois as lentes de contato dentais são mais frágeis a impactos. Em caso de dúvidas sobre o que consumir, consulte o dentista

Por Ruhama Rocha