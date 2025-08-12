5 dicas para desinchar o corpo de forma prática

Pequenos ajustes na rotina já podem trazer resultados perceptíveis em relação ao inchaço do corpo (Imagem: Ahmet Misirligul | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A retenção de líquidos é uma queixa frequente que pode se manifestar de várias formas: pernas cansadas, abdômen distendido ou inchaço nas extremidades. Mudanças no clima, consumo elevado de sal e falta de movimento estão entre as principais causas. A boa notícia é que a solução não exige medidas extremas. Com ajustes simples, é possível obter resultados consistentes.

Segundo a nutricionista e personal trainer Aline Becker, o inchaço ocorre quando há acúmulo excessivo de água nos tecidos, principalmente em regiões como abdômen, pernas, pés e mãos. “Não é apenas uma questão estética. A retenção de líquidos pode causar desconforto, dores, rigidez nas articulações e até prejudicar a circulação e a pressão arterial”, explica a profissional.

Pensando nisso, Aline Becker indica 5 orientações práticas para desinchar o corpo. Confira abaixo!

1. Beba água de verdade

Pode parecer contraditório, mas beber água é essencial para combater o inchaço. Quando não consumimos o suficiente, o corpo “segura” líquidos como forma de defesa.

Dica: tenha sempre uma garrafinha por perto e defina metas, como ingerir de 2 a 3 litros de água ao longo do dia.

2. Reduza o consumo de sal

O sódio em excesso é um dos principais responsáveis pela retenção de líquidos. Além do sal que colocamos na comida, ele está escondido em embutidos, enlatados, temperos prontos e snacks industrializados.

Também vale evitar: açúcares simples (refrigerante, bala, cereal matinal açucarado), gorduras ruins (frituras, margarina e gordura vegetal hidrogenada), alimentos que fermentam o intestino, como feijão, lentilha, grão-de-bico (em excesso ou malcozidos), brócolis, couve-flor, repolho (crus ou em excesso) e o álcool.

Dica: tempere mais com ervas, limão e especiarias naturais.

A caminhada é uma dentre as várias atividades físicas que ajudam a desinchar o corpo (Imagem: Brocreative | Shutterstock)

3. Movimente-se

O sedentarismo dificulta a circulação, favorecendo o acúmulo de líquidos, principalmente nas pernas. Movimentos que ativam a circulação e estimulam o retorno venoso são grandes aliados contra o inchaço.

Dica: aposte em caminhadas diárias, pedaladas, natação, hidroginástica, treinos funcionais, alongamentos e até exercícios simples como elevar as pernas contra a parede por alguns minutos. Tudo isso ajuda o corpo a bombear melhor o sangue e a reduzir a retenção de líquidos.

4. Coma mais alimentos diuréticos

Alguns alimentos ajudam o corpo a eliminar o excesso de líquidos de forma natural. Entre eles, melancia, pepino, abacaxi, salsão e chás como hibisco e cavalinha.

Dica: inclua pelo menos uma dessas opções no seu dia, de preferência fresca e sem açúcar adicionado.

5. Respeite o seu sono

Dormir pouco ou mal desequilibra hormônios que regulam a retenção de líquidos e a inflamação.

Dica: crie uma rotina de sono, evite telas antes de dormir e tente descansar de 7 a 8 horas por noite.

O inchaço é um sinal de que seu corpo precisa de mais equilíbrio. Não se trata de buscar soluções milagrosas ou restrições extremas, mas sim de cultivar hábitos que favoreçam a circulação, o funcionamento dos rins e a hidratação adequada. Quando você cuida do básico todos os dias, o corpo responde e você se sente mais leve, disposto e confortável.

Por Felipe Sá