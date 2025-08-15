Creme ou óleo? Descubra qual hidrata melhor a pele no inverno

A pele passa por uma série de mudanças nesse período frio: fica mais sensível, retém menos água, a aparência e a textura mudam e, consequentemente, fica mais seca. Por isso, as dúvidas sobre como repor a água da pele aumentam nesse período e uma delas é, se é melhor usar creme hidratante ou óleo. O Correio conversou com especialistas sobre o tema e compartilhou a melhor opção.

Thais Signorelli, diretora associada da Medical Affairs da Neutrogena, explica que os cremes e óleos possuem formulações diferentes com finalidades distintas. Nesse caso, os cremes atuam para reter a água e nutrir a pele, mantendo assim a pele saudável, macia e equilibrada.

Ela destaca que o hidratante corporal é o que age de forma mais profunda na pele, pois a função dele vai para além da superfície da barreira cutânea. "Ele nutre, reequilibra e ajuda a manter a saúde da pele, essencial para funções como eliminação de toxinas, controle da temperatura corporal e proteção contra agressões externas", conta.

A dermatologista Laís Dutra de Freitas explica que "os hidratantes atuam na pele por meio de três mecanismos principais: oclusão, umectação e emoliência", destaca.

Segundo a médica, a oclusão é a formação de uma barreira física na superfície da pele que impede a evaporação da água, reduzindo assim a perda de líquido. Já a umectação, é o processo de atrair e reter a umidade na camada superficial da pele ou das camadas mais profundas da epiderme. E a emoliência atua com ativos lipídicos que preenchem os pequenos espaços entre as células na camada superficial.

Resumidamente: o creme hidrata a pele e repõe, enquanto o óleo protege e mantém a hidratação.

E em relação aos óleos corporais, esse tipo de produto atua mais como selantes, mantém a água que a pele já possui, porém, não acrescentam. "Formando uma barreira protetora que evita a perda da hidratação natural, ou seja, ajudam a manter a água na pele por mais tempo", detalha a porta-voz da Neutrogena.

A dermatologista afirma que o ideal é combinar o uso dos dois produtos. “Uma sugestão é aplicar o creme primeiro e, por cima, o óleo, especialmente após o banho, quando a pele continua levemente úmida”, diz Laís.

O veredito

Para as profissionais entrevistadas, a melhor opção no inverno é combinar os produtos. Um age profundamente na pele, repondo a umidade e os nutrientes necessários para manter e proteger a barreira cutânea, enquanto os óleos são um aliado para selar essa hidratação promovida pelo creme e prevenir a perda de água da pele nesse período mais frio e seco.

A combinação dos dois produtos pode gerar uma hidratação em camadas, é recomendado para peles muito ressecadas, ou em casos da barreira cutânea estar comprometida de alguma forma, como, por exemplo, a condição de dermatite atópica. A sugestão nestes casos é usar produtos com ativos específicos em sequência, aproveitando o mecanismo de cada um.

“Por exemplo, a primeira camada com hidratantes com água e umectantes que aumentam o conteúdo hídrico da camada mais superficial da pele. Já a segunda camada pode ser realizada com produto oclusivo (óleo, pomada ou creme mais gorduroso) que forma um filme que diminui a perda de água para o ambiente”, finaliza a dermatologista.