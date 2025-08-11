Maquiador cria makes autorais inspiradas na beleza do Cerrado

O cheiro, o amanhecer, o entardecer e o anoitecer únicos sempre foram muito inspiradores para Marcos Costa. Com raízes em Goiás e memórias profundas ligadas ao Centro-Oeste, o maquiador oficial da Natura criou uma série autoral de makes inspirada nas fases do dia e da noite na região. A produção nasce da vivência de quem conhece o bioma não apenas com os olhos, mas com a pele. E é justamente por isso que a preparação da pele para essa produção foi pensada com tanto cuidado.

"As pessoas reclamam muito do clima seco nesta época do ano, e eu acho que a maquiagem, principalmente com ingredientes que mantêm a hidratação da pele, além de embelezar, cuida da pele. Nos batons, temos a composição com ceramida de maracujá, que é superindicada, principalmente, para hidratação da pele e dos lábios. Além disso, ambos têm proteção solar, que é um fator importante", explica.

Mais que uma maquiagem

Nas três produções, o maquiador inicia com uma limpeza delicada da pele e a aplicação de um multiprotetor para tratamento e proteção, seguido do uso de um sérum. Em peles oleosas, é indicado finalizar a maquiagem com pó. Para Marcos, quando se trata de skincare, independentemente da época do ano, mas, principalmente durante a seca, os cuidados com a pele devem ser redobrados.

"Para o clima seco do Cerrado, uma pele bem cuidada é bom para a saúde e ajuda no resultado da make. Porque a maquiagem usada durante o dia, inclusive, junto com o tratamento adequado, forma uma barreira protetora", justifica.

Segundo Marcos, entender que maquiagem também se refere à identidade e ao autocuidado é fundamental. "Você usa a maquiagem de acordo com seu estado de espírito, de acordo com seus traços fisionômicos. Então, se tem um lábio fino, tá tudo bem, destaque os olhos. Se tem um olhinho caído, não tem problema também, eu sempre falo, não brigue com aquilo que te incomoda, porque a maquiagem pode completar a sua beleza. Você usa de acordo com seus traços, com seu estado de espírito", finaliza.

Amanhecer

Na primeira proposta, a maquiagem expressa o início do dia no Cerrado. Nos olhos, o tom dourado do Studio Palette marca os cantos externos das pálpebras, têmporas e maçãs do rosto. Um iluminador rose glow é aplicado nos cantos internos das pálpebras e no topo das maçãs. A máscara preta de volume realça o olhar. Para completar, batom nude, gloss transparente perolado e esmalte marrom nas unhas.

Entardecer

Já na segunda proposta, a beleza do fim de tarde ganha forma marcante nos olhos, que recebem uma sombra azul esverdeada, enquanto na parte interna se tem uma finalização com um bronze avermelhado. A máscara preta destaca os cílios. Nas bochechas, um blush coral traz calor e naturalidade. Os lábios são definidos com lápis nude e um leve gloss cor de boca.

Noite

Para a terceira e última criação, a noite estrelada do Cerrado é a inspiração. Com um tom coral nas pálpebras e nas maçãs do rosto e um toque de perolado na sobrancelha para destacar essas áreas. Detalhes feitos com delineador preto marcam os olhos. O toque final fica por conta da máscara nos cílios e dos lábios laqueados com batom marrom Ultra Care 10-C e gloss.

