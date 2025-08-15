Abuso verbal na infância tem o mesmo impacto na saúde mental do adulto que o abuso físico

O abuso verbal pode ser menos óbvio que o físico, mas seus efeitos deletérios não são menores. Esta é conclusão de um grande estudo intergeracional publicado este mês pelo prestigiado periódico British Medical Journal Open. Aqui podemos refletir se é certo mesmo o provérbio “pé de galinha não machuca pinto”.

A prevalência de abuso físico na infância tem diminuído globalmente ao mesmo tempo que o abuso verbal tem aumentado. Uma em cada seis crianças sofre de abuso físico por familiares/cuidadores enquanto uma em cada três sofre de abuso verbal. As iniciativas para prevenção de violência contra crianças têm o foco na violência física que gera maiores índices de ansiedade e depressão na vida adulta, assim como mais comportamentos de risco, violência e até aumento de doenças cardiovasculares. O presente estudo nos mostra que a violência verbal traz repercussões mentais negativas na idade adulta da mesma magnitude que a violência física.

É bem demonstrado que os maus tratos na infância podem culminar também em alterações estruturais no cérebro adulto. Aqui quando falamos em maus tratos devemos incluir abuso físico, violência verbal, abuso sexual, negligência física, negligência emocional e presenciar atos de violência contra irmãos. Adultos ou adolescentes que apontam um maior índice de maus tratos na infância têm a redução do volume da sustância cinzenta e da integridade da substância branca em diferentes áreas do cérebro, áreas responsáveis pelas emoções e cognição.



* Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília