Paredes com textura roubam a cena na CasaCor 2025

Na CasaCor 2025, um elemento está presente em diversos espaços e chama a atenção logo no primeiro olhar: as paredes com textura. Em diferentes propostas, elas acrescentam profundidade, aconchego e personalidade aos ambientes. Das pedras naturais ao revestimento de vinílico, as técnicas trazem movimento e uma experiência sensorial para os projetos arquitetônicos.

A arquiteta Fernanda Farolim, criadora do projeto Lounge Hometeck, afirma que a mostra de design de interiores, arquitetura e paisagismo reflete um movimento de aproximação com o sensorial, que conecta os visitantes de forma mais emocional aos ambientes. "As texturas conferem profundidade, dinamismo e despertam memórias afetivas, transformando superfícies planas em protagonistas do espaço", destaca.

Para Fabiana Boner, que assina o espaço Casa Que Sem (Eia), essas experiências sensoriais e emocionais são exatamente o que tornam as texturas protagonistas dos projetos. De acordo com a arquiteta, as paredes texturizadas passam a sensação de leveza e acolhimento no projeto elaborado por ela. "No meu ambiente em estilo boho beach, a pedra moledo branca transmite frescor e conexão com a natureza, enquanto a textura design da coral traz delicadeza e um toque artesanal", conta.

A pedra moledo branca foi escolhida como elemento principal com o intuito de levar naturalidade e atemporalidade para o ambiente. Já a textura design da coral foi pensada para criar um contraste suave e visualmente interessante. A arquiteta escolheu essa combinação por conversar com outros elementos do boho beach, como fibras naturais, palha, madeira e plantas, reforçando a atmosfera de paz e descontração.

No espaço Lounge Hometeck, além de as texturas transmitirem acolhimento e aconchego, elas dão um toque rústico e elegante para o projeto. O vinílico que remete ao concreto traz sobriedade e dialoga com o cobogó, cuja permeabilidade garante leveza e sensação de refúgio, enquanto o couro cinza de toque aveludado, aplicado em placas que se encaixam, proporciona conforto visual e tátil. Ele se une ao ripado branco com acabamento dourado, posicionado atrás das tevês, criando um fundo sofisticado que valoriza o balcão.

Segundo Fernanda Farolim, os vinílicos de grandes formatos se consolidam como tendência por aliarem estética refinada, praticidade e agilidade na instalação. "Na CasaCor, eles foram fundamentais para criar ambientes impactantes e acolhedores, permitindo ousar nas propostas sem abrir mão do conforto."

Texturas em diferentes ambientes

Os planejadores da Cabana Urbana, Pedro Ernesto Gualberto e Leandra Gualberto, notam a presença de pedras naturais, madeira e pinturas texturizadas há um tempo nos projetos contemporâneos brasileiros. Para o ambiente deles, escolheram a pedra pharaonic.

Apesar de considerarem que a tendência tem um estilo neutro, os arquitetos acreditam que ela funciona tanto em projetos residenciais quanto comerciais, mas combina mais com alguns estilos de decoração, como a contemporânea, a modernista brasileira e a rústica.

No entanto, segundo Fernanda, é essencial compreender a paleta sensorial do projeto, pensar na temperatura visual e tátil que se deseja transmitir. No Lounge Hometeck, por exemplo, ela buscou texturas complementares: o calor da madeira, a neutralidade do concreto, a suavidade do couro, a sofisticação do dourado e a rusticidade elegante do aço corten.

O ambiente Raízes do Agora, assinado por Larissa Dias, é uma espécie de refúgio urbano, com móveis contemporâneos e elementos naturais. De acordo com a arquitetura, é possível estar no meio de uma grande cidade com elementos que abraçam e acolhem, como a pedra bruta, usada no piso e na parede. O material escolhido para o espaço foi o travertino arenado, que tem formato orgânico e aspecto natural rugoso.

Cuidados e limpeza

Segundo Larissa, o uso de elementos naturais e texturas mais brutas não é apenas uma tendência, mas, sim, uma valorização da natureza, que é atemporal. "Hoje, valorizamos muito os elementos com textura natural, que não sejam artificiais. É o que aplicamos no piso e nas paredes, com pedras de acabamento levigado e sem brilho, além dos móveis em madeira bruta, que preservam o caráter orgânico e as imperfeições", destaca.

Além da paleta de cores, dos materiais complementares e do clima desejado, Fabiana Boner ressalta a importância de considerar a rotina do morador. Em alguns contextos, como casas com crianças, ela recomenda o uso de texturas mais suaves, pois evitam os riscos de machucados e facilitam a limpeza, que deve ser feita de forma suave para não danificar o acabamento. "Não é aconselhável usar produtos mais fortes, que podem corroer e acabar estragando o principal efeito dessas superfícies mais brutas", acrescenta Larissa Dias.









