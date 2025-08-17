InícioRevista do Correio
Casa

Respirando a natureza: a beleza dos jardins internos no lar

Em busca de acolhimento e tranquilidade, os jardins são uma forma de desacelerar e se reconectar com a natureza, celebrando a pausa e o respiro do morador

O ambiente Ótica leva os pilotis residenciais das superquadras de Brasília - (crédito: Mauricio Araujo)
O ambiente Ótica leva os pilotis residenciais das superquadras de Brasília - (crédito: Mauricio Araujo)

Todo lar leva consigo a importância de celebrar uma pausa. Em um mundo tão acelerado, estar dentro do próprio espaço pode ser uma maneira de se reconectar com a calmaria presente na natureza. Assim, os jardins internos surgem como uma alternativa para aqueles que, em casa, buscam um modo de levar estética e funcionalidade, reduzindo os níveis de estresse e aumentando a sensação de relaxamento.

Essa ideia, de certo modo, está cada vez mais inserida nos projetos interiores. Isso, sobretudo, depois do período pandêmico. Neste ano, a CasaCor Brasília apresenta inúmeros espaços com jardins internos. O tema Semear Sonhos favorece esse conceito, que surge como uma válvula de escape para moradores que desejam mais tranquilidade em suas residências. 

O arquiteto Mateus Martins e a sócia Juliane Valente são os idealizadores do ambiente Ótica. Inspirado nos pilotis residenciais das superquadras, traduz de maneira crua a essência urbana e natural da capital federal. "Nosso espaço emerge do reconhecimento de Brasília como a realização do sonho concretizado: uma cidade-jardim que integra de modo exemplar a natureza e o urbanismo", afirma Mateus. 

Nesse contexto de conexão com o ambiente urbano e o natural, as idealizações dos profissionais aparecem em elementos característicos das superquadras, que promovem a criação de espaços urbanos conectados às áreas verdes, facilitando a circulação livre e a relação estreita com o coletivo e meio natural. Além disso, valoriza o próprio espaço expositivo, destacando a janela original da Casa do Candango, que abriga a mostra em 2015, como elemento central.

Assim, reforça o uso de elementos naturais, como a incidência solar e a ventilação. "O jardim interno remete à conexão entre o urbano e o natural, um dos princípios almejados pelo manifesto da CasaCor 2025. Ademais, proporciona um microclima ao ambiente e contribui de forma tanto estética quanto funcional", acrescenta Mateus. Segundo o profissional, os jardins internos estimulam os sentidos quando introduzem tons de verde e texturas que quebram a monotonia dos ambientes.

Mais do que isso, regulam o microclima, filtram o ar naturalmente, removendo toxinas e aumentando a umidade, fator muito importante na cidade. Na visão de Mateus, o contato com a natureza reduz o estresse, melhora o humor e aumenta a sensação de relaxamento. Assim, tais projetos são fundamentais para moradores, não somente pelo encantamento que levam ao lar, mas também pelos benefícios que agregam às residências. 

Equilíbrio e acolhimento

Nesse mesmo olhar, Arthur Depieri e Cleber Depieri criaram o espaço Refúgio dos Sonhos, nesta CasaCor 2025. O ambiente nasceu do convite à introspecção e à conexão com o essencial. Ambos os profissionais buscaram desenvolver um lugar em que morar fosse sinônimo de pausa, respiro e acolhimento. Uma atmosfera que integra o design contemporâneo à presença viva da natureza, abraçando e despertando memórias afetivas, sempre entrelaçando a sofisticação e a elegância do paisagismo.

"A natureza é o elemento central do conceito. Ela traz equilíbrio, melhora a qualidade do ar, influencia positivamente o humor e cria um vínculo emocional com o espaço. No Refúgio dos Sonhos, o jardim não é um complemento, mas, sim, parte da essência do projeto. Ele simboliza vida, renovação e a importância de desacelerar para observar o que realmente importa. Além da importância para humanizar ainda mais os espaços, tornando-os mais agradáveis e com a sensação de fuga da cidade grande", descreve Cleber, proprietário da Depieri Paisagismo.

Para o profissional, o jardim interno atua como um núcleo de energia e serenidade. Ele é capaz de filtrar a luz natural, criar jogos de sombra, estimular os sentidos e estabelecer uma transição suave entre áreas internas e externas. "Essa presença verde transforma a percepção do espaço: o ambiente deixa de ser apenas um cômodo e se torna uma experiência sensorial completa e mais humanizada", detalha. 

De acordo com Cleber, o jardim interno pode ser integrado de diversas formas ao ambiente. Contudo, isso vai depender da leitura do espaço e da escolha correta das espécies e dos elementos decorativos. Em estilos minimalistas, o jardim pode ser um ponto focal, com poucas espécies de formas marcantes. Em propostas mais rústicas, pode se espalhar de forma orgânica, quase selvagem. Já em ambientes sofisticados, pode-se dialogar com mobiliário e iluminação para criar uma composição elegante e atemporal. 

"O segredo é entender que o jardim deve conversar com a narrativa do ambiente e não competir com ela", ressalta Cleber. Por isso, é importante saber a dose correta. E, claro, evitar os erros que, nesse contexto, são mais comuns, como não considerar as necessidades reais das plantas — luminosidade, ventilação e irrigação aparecem nessa lista. "Para evitar problemas, é fundamental estudar o microclima de cada espaço, optar por espécies adequadas e planejar a irrigação e a drenagem desde o início do projeto."

Existem plantas para cada cômodo? 

Na visão de Cleber Depieri, cada cômodo tem condições únicas de luz, umidade e ventilação. A escolha correta potencializa o bem-estar e garante que o verde se mantenha saudável e bonito. “Em ambientes com menos ventilação e menos luminosidade, como lavabos, temos de pensar em plantas mais resistentes, limitando bastante a escolha da espécie, enquanto em salas e lugares com maior ventilação e luminosidade, temos um leque maior de espécies para propor”, finaliza.

Serviço

33ª CasaCor Brasília

Data: até 12 de outubro de 2025

Local: Casa do Candango — SGAS 603

Visitação: de terça a sexta-feira, das 15h às 22h. Sábados e feriados, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia para estudante, professor, PCD e seu acompanhante e pessoas com 60 anos ou mais).

Vem aí! 

Em breve você poderá votar e reconhecer os projetos que mais inspiram, emocionam e transformam. O 8º Prêmio Correio Braziliense CasaCor vai celebrar o melhor da arquitetura, do design de interiores e do paisagismo. Fique ligado que as votações logo estarão disponíveis. 

  • Também da dupla da Depieri Paisagismo, o Refúgio Central é um acalento esverdeado para o morador
    Também da dupla da Depieri Paisagismo, o Refúgio Central é um acalento esverdeado para o morador Foto: Mauricio Araujo
  • O Refúgio dos Sonhos é o espaço da Depieri Paisagismo
    O Refúgio dos Sonhos é o espaço da Depieri Paisagismo Foto: Mauricio Araujo
  • Ainda pensando em jardins, o ambiente Espaço Pousar aparece como uma celebração à pausa
    Ainda pensando em jardins, o ambiente Espaço Pousar aparece como uma celebração à pausa Foto: Mauricio Araujo

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 17/08/2025 06:00
x