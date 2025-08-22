Estilista Roberto Piazza apresenta desfile de alta costura em Brasília

Roberto Piazza celebra 50 anos de trajetória na moda com desfile de alta-costura e tango em Brasília - (crédito: Divulgação)

A Embaixada da República Argentina recebe, nesta sexta-feira (22/8), o estilista e cantor Roberto Piazza, um dos nomes mais emblemáticos da moda latino-americana. A apresentação, apenas para convidados, marca a celebração dos 50 anos de trajetória do artista, apreciado internacionalmente por seu trabalho na difusão da alta costura argentina.

Reconhecido por tratar a moda como uma expressão artística que une pintura, teatro e música, Piazza iniciou a carreira aos 15 anos, quando produziu seu primeiro vestido, uma pintura sobre tecido. Aos 22 anos, ele se tornou referência entre atrizes e personalidades argentinas. Formado em Belas Artes, abriu em 1984 seu primeiro ateliê de alta costura em Buenos Aires e, desde então, levou suas coleções a cidades como Roma, Madri e Los Angeles.

O diferencial do artista sempre foi não seguir parâmetros nem o considerado politicamente correto. De acordo com ele, se todos usam preto, ele escolhe o branco. “Fui o primeiro a colocar mulheres trans, obesas, idosas de 90 anos e meninas de 13 desfilando. Quis romper com a ideia da passarela exclusiva e inalcançável”, destaca.

O desfile em Brasília será uma experiência imersiva que combina alta-costura e tango. O evento será dividido em duas partes: primeiro, a apresentação das modelos embalada por música brasileira, como forma de estreitar laços culturais entre os dois países, e, depois, um show de tango do próprio Piazza. Além de desfilarem as roupas, o estilista pede que as modelos interpretem o sentimento que ele quer transmitir com a roupa, então, se o visual é negro e dramático, ele quer uma atitude gótica na passarela. “Meus desfiles não são tradicionais. São como o Cirque du Soleil da alta moda.”

Atualmente, Roberto Piazza comanda 20 escolas de moda, espalhadas por toda a Argentina. “O que ensino não é só indumentária, é art couture, costura como arte, tudo feito à mão, como minha mãe e minha avó faziam”, ressalta o estilista.

Durante os 50 anos de carreira, Piazza desfilou para a nobreza europeia e também para pequenos povoados do interior argentino. Essa diversidade foi a responsável por ele conseguir transitar em diversos cenários. “Quando comecei, me chamavam de o estilista mais jovem da alta-costura argentina. Hoje estou no meio: não tão jovem, nem velho. Entre a velha guarda e os novos talentos que saem das minhas escolas”, conta.

Além do desfile hoje, no sábado (23/8), será inaugurado um showroom exclusivo em Brasília. Inspirado no modelo já existente em Buenos Aires, o local, com direção de Valeria Covello, terá atendimento personalizado e intimista, disponível apenas com hora marcada. Os agendamentos podem ser realizados por Instagram e WhatsApp.