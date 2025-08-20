7 vitaminas caseiras para fortalecer a imunidade

Frutas e vegetais são aliados poderosos para fortalecer o organismo, fornecendo minerais e antioxidantes essenciais. Mas, com a correria do dia a dia, nem sempre conseguimos incluí-los nas refeições. Uma solução prática é preparar vitaminas: nutritivas, saborosas e fáceis de inserir na rotina, elas ajudam a garantir que o corpo receba os nutrientes necessários sem complicação. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 opções vitaminas caseiras para você incluir no cardápio e aumentar a saúde do corpo. Confira:
1. Vitamina caseira de açaí com morango
Ingredientes
- 100 g de polpa de açaí
- 1/2 xícara de chá de morango
- 100 ml de leite de castanha-de-caju
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
2. Vitamina caseira de kiwi
Ingredientes
- 1 kiwi descascado e picado
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 500 ml de leite desnatado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
3. Vitamina de banana, beterraba e aveia
Ingredientes
- 1 banana descascada e picada
- 1/2 beterraba descascada e picada
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- 2 xícaras de chá de leite desnatado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
4. Vitamina caseira de abacaxi com gengibre
Ingredientes
- 2 fatias de abacaxi picadas
- 1 pedaço de gengibre ralado
- 50 ml de leite de coco
- Gomos de 1 limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o leite de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pedaços de abacaxi e coco ralado.
5. Vitamina de goiaba com banana
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite de soja gelado
- 1 banana descascada e picada
- 1 goiaba descascada e picada
- 1 colher de chá de sementes de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
6. Vitamina verde com maçã, espinafre, kiwi e abacate
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- Polpa de 1/2 abacate
- 1 kiwi descascado e picado
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 200 ml de leite de soja gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
7. Vitamina caseira de tangerina
Ingredientes
- 200 ml de suco de tangerina natural
- 2 colheres de sopa de aveia
- 2 colheres de sopa de leite em pó integral
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.