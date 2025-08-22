9 sucos funcionais para limpar o organismo

O suco funcional é uma excelente opção para se refrescar e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios das frutas, verduras e até dos legumes. Preparado de forma simples e rico em nutrientes, contribui para manter o corpo hidratado e estimula a desintoxicação do organismo. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento e incentiva o consumo de alimentos saudáveis.
“A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.
A seguir, confira 9 receitas de sucos funcionais para você incluir na dieta!
1. Suco de espinafre com banana
Ingredientes
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 200 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a banana, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
2. Suco de abacaxi com hortelã
Ingredientes
- 1 colher de sobremesa de gengibre ralado
- 1 ramo de hortelã
- 2 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- 1 colher de sopa de raspas de limão
- 200 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre, o ramo de hortelã, as raspas de limão, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
3. Suco de mamão com figo e caqui
Ingredientes
- Polpa de 1 mamão
- Suco de 6 laranjas
- Polpa de 4 figos
- 2 caquis picados
- 10 tâmaras sem caroço
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de mamão, o suco de laranja, os figos, os caquis, as tâmaras e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
4. Suco funcional de abóbora e limão
Ingredientes
- 2 fatias de abóbora sem casca cozida
- 250 ml de água gelada
- Suco de 3 limões
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a abóbora, a água e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco e junte o suco de limão. Adicione o mel e mexa bem. Sirva em seguida.
5. Suco de laranja com aipo e pepino
Ingredientes
- 1 aipo picado
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1 ramo de salsinha picada
- 200 ml de suco de laranja
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparar
Em um liquidificador, coloque o aipo, o pepino, a salsinha, o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
6. Suco de melancia com gengibre e limão
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos e sem sementes
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os cubos de melancia, o suco de limão, o gengibre ralado e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
7. Suco de couve com maçã-verde
Ingredientes
- 2 folhas de couve
- 1 maçã-verde sem sementes e cortada em pedaços
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água de coco
- Pedras de gelo e gengibre ralado a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, coe o suco. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
8. Suco funcional de beterraba com maçã e cenoura
Ingredientes
- 1 beterraba crua picada
- 1 maçã com casca e picada
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 300 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura, a água gelada e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo, acrescente gelo e sirva em seguida.
9. Suco de lichia com hortelã e gengibre
Ingredientes
- 10 lichias frescas descascadas e sem caroço
- 200 ml de água de coco
- Suco de 1 limão
- 5 folhas de hortelã
- 1 pedaço de gengibre fresco ralado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.