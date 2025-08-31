Conforto em vários formatos: poltronas são sucesso no CasaCor Brasilia

Esqueça a sala de estar como a conhecemos. Se por muito tempo o sofá foi o rei absoluto do conforto, um novo reinado se estabelece, trazendo consigo uma corte de aliados macios, elegantes e versáteis. Móveis como poltronas ergonômicas, pufes variados ou até cadeiras inovadoras, antes coadjuvantes na decoração, assumem agora o protagonismo, redefinindo o conceito de aconchego e funcionalidade. Eles são a prova de que o bem-estar pode ter múltiplas formas, adaptando-se a cada canto da casa — de varandas a quartos — e mostrando que a busca por um refúgio pessoal vai muito além do tradicional assento de três lugares.

Muitos têm pensado o lar para além do funcional, como um espaço para acolher e acalmar, sendo versátil e refletindo quem vive ali. E os móveis escolhidos para preencher esse espaço representam uma grande parcela de como será a convivência entre o lar e quem vive nele. A arquiteta Giovanna Leal conta que, hoje, as pessoas desejam casas que abracem. "Isso nos leva a escolher móveis mais generosos, confortáveis e com materiais que valorizam o bem-estar. Sempre analisamos a rotina e as demandas de cada cliente para chegar às escolhas mais assertivas, pensando em transformar casas em lares", detalha.

O ambiente Living Permanecer, projetado pelo escritório de Giovanna, traz à 32ª edição do CasaCor Brasília curvas orgânicas e materiais naturais que criam uma atmosfera serena que reflete espiritualidade e introspecção. O projeto aposta em texturas, design autoral e mobiliário nacional, como é o caso da poltrona Jangada, de Jean Gillon, uma peça histórica que une beleza e memória afetiva.

A arquiteta conta que, ao pensar em uma poltrona para um ambiente, é sempre preciso critérios de escolha, como proporção, conforto e estética. "Gosto de peças que, além da função, tenham presença escultórica, capazes de transformar o espaço em uma experiência inesquecível", conta.

Além disso, ela valoriza a versatilidade de peças como essa, que trazem leveza para qualquer layout, podendo assumir um papel mais relaxante, como uma poltrona de leitura, ou funcionar como um ponto de encontro. "As casas de hoje estão em constante transformação, e esse tipo de peça acompanha esse movimento, oferecendo novas possibilidades em um mesmo espaço", acrescenta a arquiteta.

O ambiente Living Permanecer aposta em texturas, design autoral e mobiliário nacional, como é o caso da poltrona Jangada, de Jean Gillon (foto: Everton Lopes)

Formas e ambientes

As escolhas dos móveis podem afetar completamente a percepção de um ambiente e influenciar o comportamento de quem o frequenta. Como visto no ambiente Raízes do Agora, espaço projetado pelo escritório Larissa Dias Arquitetura, que busca a harmonia entre a serenidade dos elementos naturais e a sofisticação do design contemporâneo.

A arquiteta diz que, no projeto, também presente na CasaCor, a escolha do que preencheria o espaço parte de um conjunto, no qual todos os elementos têm que conversar entre si. "É superimportante criar uma linguagem harmônica que vai demonstrar a sensação de um ambiente bem pensado e bem planejado. A escolha de uma peça tem total influência na escolha dos demais móveis e do restante do projeto", explica.

No quesito poltrona, o escritório opta por escolher móveis que trazem individualidade a quem for usufruir, prezando pelas preferências pessoais de cada um. E, nesse sentido, o formato, a textura e a cor são essenciais. No Raízes do Agora, por exemplo, a preferência foi além do sofá grande, por duas poltronas menores, chamadas Serenas, que possuem um design orgânico, com forma arredondada, baixa altura e estofamento fofo, que traz a sensação de um abraço. Além disso, facilitam um diálogo, pois são giratórias e fáceis de mover.

"Nesse ambiente, o objetivo é atrair e aconchegar, e a escolha da base, as cores, as texturas e os revestimentos do mobiliário, foi pensada de uma forma conjunta para ter essa linguagem harmônica", detalha.

No Raízes do Agora, as poltronas Serenas trazem aconchego e versalidade (foto: Edgard Cesar )

Versátil e multifuncional

Em sintonia com essa nova perspectiva de lar, o escritório Márcia Montenegro Arquitetos Associados, também presente na CasaCor Brasília, propõe um refúgio sensorial contemporâneo. Com referências sutis à arquitetura oriental, o ambiente convida à leveza e à fluidez. Áreas de estar, contemplação e lazer se conectam em uma linguagem orgânica, na qual texturas naturais e acolhimento visual convidam a uma pausa revigorante.

"Dependendo da forma como os clientes gostam de receber podemos fazer espaços mais informais, com jogo de poltronas diversificadas, mas que combinem, entre si, design, cores, texturas. Espaços de conversação sempre são agradáveis também, e é interessante poder fazer complementação, para agregar mais pessoas, usando os pufes", explica Márcia.

No seu espaço da CasaCor, a arquiteta traz em destaque uma poltrona forrada com pelúcia, que confere um ar lúdico ao ambiente e oferece uma experiência sensorial única. "Utilizo duas poltronas em conversação ao lado dos bares. Elas servirão para tomar um bom vinho ou servir de espera para a mesa de jogos ao lado", finaliza a arquiteta, exemplificando como as poltronas podem ser elementos centrais na criação de espaços multifuncionais e convidativos.

Para a escolha das poltronas, a arquiteta destaca alguns critérios essenciais: "Primeiro a ergonomia e o design em composição com o restante do ambiente. Em seguida, o que queremos com elas: agregar pessoas para uma boa conversa ou impactar o ambiente com um modelo mais escultural. Acabamentos, tecidos, madeira ou metal, acrílico, devem ser escolhidos sempre levando em consideração o conjunto."

A flexibilidade é um ponto-chave no trabalho de Márcia. "Gosto dos móveis modulares, pois me dão flexibilidade para os layouts, conversando mais com a vida dinâmica dos meus clientes", afirma.

O espaço Raízes traz em destaque uma poltrona forrada com pelúcia que confere um ar lúdico ao ambiente (foto: Edgard César )

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte










