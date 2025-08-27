Trend do "olhar cansado" esconde conceito e diverte internautas: "CLT diariamente"

Se você passa algum tempo nas redes sociais, provavelmente já se deparou com a trend tired girl makeup, popularmente chamada de “cara de cansada”. O movimento ganhou os holofotes após Jenna Ortega surgir no tapete vermelho da estreia de Wandinha, em Londres, com uma maquiagem que deixava em evidência olheiras suaves e pálpebras levemente caídas. Desde então, todo mundo quer experimentar esse visual de “cansaço estiloso”.

O “olhar cansado” virou febre entre famosas e influenciadoras, apostando em um visual que parece despretensioso, mas tem muito conceito por trás. Inspirada no heroin chic dos anos 90 e no minimalismo do k-beauty, a trend propõe valorizar a naturalidade — e até transformar aquilo que costumava ser escondido em charme. Imperfeições como olhos borrados, pele mais pálida e a aparência de “noite mal dormida” entram em cena como protagonistas.

Essa estética contrasta diretamente com movimentos anteriores, como o clean girl aesthetic, que exaltava o visual impecável e polido. Aqui, a proposta é o oposto: abraçar o cansaço como parte da beleza cotidiana.

Mais do que um estilo passageiro, a tendência também reflete o contexto atual. Em meio a crises econômicas, pressões sociais e uma rotina exaustiva, não é de se estranhar que a estética da exaustão conquiste espaço. Afinal, quem não se identifica com a aparência de quem está sempre “correndo contra o relógio”?

Nas passarelas, o fenômeno também já marcou presença: durante a Semana de Moda de Nova York, modelos desfilaram com olheiras em evidência, reforçando que o cansaço virou tendência. Entre as celebridades que já adotaram o visual estão Lily-Rose Depp, Emma Chamberlain, Billie Eilish, Gabbriette, Lara Violetta e até Miley Cyrus. O estilo também remete ao grunge da década de 1990, marcado por ícones como Courtney Love.

E claro, a internet não perdoa. Usuários brincaram que, finalmente, todos podem participar de uma trend: “O olhar do CLT diariamente”, “As mães agradecem, sempre estiveram nessa estética" e “Só vale o olhar cansado? Porque eu estou inteira exausta”.

