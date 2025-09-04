A batata-doce é rica em fibras, proteínas e vitaminas essenciais para o corpo. Comumente consumida nas dietas, pode ser utilizada no preparo de diversos pratos simples e deliciosos. Isso porque o vegetal é ideal para fazer substituições saudáveis e evitar o consumo de alimentos calóricos, principalmente após praticar atividade física.
A seguir, confira 7 receitas com batata-doce para o pós-treino!
Muffin de batata-doce com frango
Ingredientes
- 400 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 6 colheres de sopa de ricota
- 500 g de peito de frango
- 1 colher se sopa de azeite de oliva
- 2 tomates italianos cortados em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 4 claras de ovo
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto
- Água para cozinhar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva, o frango, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture. Leve ao fogo médio e refogue por 3 minutos. Em seguida, adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Aguarde o frango esfriar, desfie-o e transfira para um recipiente. Junte a batata-doce, a ricota, os tomates, as claras de ovo, a salsinha e a cebolinha e misture. Reserve. Unte formas para cupcake com azeite de oliva e distribua a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Pãozinho de batata-doce
Ingredientes
- 1 xícara de chá de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 20 ml de azeite de oliva
- 30 ml de água
- 1 colher de sopa de semente de linhaça
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a batata-doce, o azeite de oliva, o polvilho azedo, a semente de linhaça, a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os pães sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Omelete de batata-doce
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1 folha de couve-manteiga picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione a batata-doce, a couve-manteiga e o tomate e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e doure dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Musse de batata-doce com cacau
Ingredientes
- 400 g de batata-doce descascada e cozida
- 200 g de chocolate 70% cacau picado
- 200 ml de leite de aveia
- 3 xícaras de chá de xarope de agave
- Cacau em pó para finalizar
Modo de preparo
Em banho-maria, derreta o chocolate 70% cacau e reserve. Em um liquidificador, coloque a batata-doce e bata até obter um purê. Adicione o leite de aveia, o xarope de agave e o chocolate derretido e bata novamente para incorporar. Distribua em taças individuais e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida decorado com cacau em pó.
Pizza de batata-doce
Ingredientes
Massa
- 1 batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
Recheio
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 fatias de queijo branco
- 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas
- Orégano e manjericão a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a batata-doce com o ovo, a farinha de aveia e o sal até formar uma massa firme. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Em uma assadeira untada com óleo de coco, abra a massa em formato de disco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire a pizza do forno e espalhe o molho de tomate sobre a superfície. Acrescente o frango, o queijo branco e o tomate. Leve ao forno por mais 10 minutos. Finalize com orégano e manjericão e sirva em seguida.
Panqueca de batata-doce
Ingredientes
- 100 g de batata-doce laranja descascada, cozida e amassada
- 6 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 ovos
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
- Mel para servir
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o ovo e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia, a canela e o fermento e bata novamente para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e despeje sobre a panela. Doure dos dois lados e repita o processo com toda a massa. Desligue o fogo e sirva acompanhado com mel.
Biscoito de batata-doce
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o ovo e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.