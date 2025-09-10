10 dicas para escolher o sachê para o gato 

Os sachês são uma alternativa nutritiva, prática e altamente palatável para complementar ou até substituir a ração seca dos gatos (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A alimentação dos gatos vai muito além de encher o potinho com qualquer ração. Ela exige cuidado e escolhas conscientes, já que uma dieta equilibrada é fundamental para manter a saúde, a disposição e a longevidade do felino. Nesse cenário, o sachê — também chamado de ração úmida — tem se destacado como uma alternativa nutritiva, prática e altamente palatável para complementar ou até substituir a ração seca em determinadas situações.

Além de agradar até os gatos mais exigentes, o sachê é rico em umidade, fator que ajuda na hidratação do animal. Isso é especialmente importante porque os felinos, por instinto, tendem a beber pouca água durante o dia. A falta de hidratação adequada pode favorecer o surgimento de doenças urinárias e renais.

“Muitos gatos não ingerem água espontaneamente em quantidade suficiente, o que pode impactar a sua saúde urinária. Por isso, associar alimentos úmidos à dieta seca é uma excelente forma de garantir uma maior ingestão hídrica, ajudando na prevenção de problemas urinários, como as famosas pedras na bexiga […]”, orienta Mayara Andrade, médica-veterinária de GranPlus (BRF Pet).

Para te ajudar a fazer a melhor escolha, confira algumas dicas essenciais para escolher o sachê ideal e garantir mais saúde e qualidade de vida para o seu gato!

1. Verifique se o sachê é completo ou apenas complementar

Nem todo sachê é feito para ser a refeição principal do gato. Alguns são classificados como alimentos completos, ou seja, contêm todos os nutrientes necessários para suprir as necessidades diárias do animal. Outros são apenas complementares, indicados para serem usados como petisco ou reforço na alimentação. Essa informação sempre vem descrita na embalagem. Deve-se optar por um sachê completo caso o alimento úmido seja oferecido com frequência ou como principal fonte de alimentação.

2. Analise com atenção a lista de ingredientes

A composição do sachê revela muito sobre a sua qualidade nutricional. O ideal é que a proteína de origem animal (como frango, peixe ou carne bovina) apareça entre os primeiros ingredientes da lista. Evite aqueles que contenham muitos subprodutos, farinhas de carne genéricas ou ingredientes vagos, como “carne e derivados”. Quanto mais específica e natural for a fonte de proteína, melhor será a digestibilidade e o aproveitamento dos nutrientes pelo gato.

3. Evite alimentos com conservantes, corantes e aditivos artificiais

Muitos sachês no mercado contêm substâncias químicas que podem prejudicar a saúde do gato a longo prazo, como corantes artificiais, aromatizantes sintéticos e conservantes agressivos. Essas substâncias podem causar alergias alimentares, problemas digestivos ou até sobrecarregar o fígado e os rins. Prefira sempre alimentos com formulações mais naturais, transparentes e livres desses aditivos desnecessários.

4. Escolha o sachê conforme a idade e necessidades do seu gato

Gatos filhotes, adultos e idosos têm necessidades nutricionais diferentes, que devem ser respeitadas na hora da escolha. Os filhotes, por exemplo, precisam de mais calorias, cálcio e proteínas para o crescimento saudável. Já os gatos idosos podem necessitar de alimentos mais leves, com nutrientes específicos para a saúde renal ou articular.

Além disso, se o gato possui alguma condição de saúde, como obesidade, sensibilidade digestiva ou doença renal, é fundamental escolher um sachê específico para esse quadro — sempre com recomendação veterinária.

5. Observe a textura e o tipo de apresentação

Gatos são animais exigentes e seletivos quando o assunto é textura. Existem sachês em formato de pedaços ao molho, patês, flocos em gelatina, tiras ou lascas naturais. Alguns preferem o patê mais pastoso, enquanto outros aceitam melhor os pedaços ao molho.

Testar diferentes opções ajuda a entender as preferências do animal. “É claro que, além dos sabores, devemos levar em conta a preferência individual deles, mas geralmente alimentos úmidos, independentemente da textura, devido à composição, que alia sabor e alta umidade, são muito atrativos para os pets em geral. Mas devemos lembrar que preferencialmente gatos têm predileção por texturas diferentes oferecidas separadamente, ao contrário de cães que têm predileção por texturas diferentes juntas”, explica a médica-veterinária Mayara Andrade.

Sachês com alto teor de umidade ajudam na hidratação dos gatos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

6. Dê preferência a sachês com alto teor de umidade

Uma das maiores vantagens do sachê é o seu conteúdo de água — que costuma variar entre 75% e 85%. Esse alto teor de umidade é importante para ajudar na hidratação do gato, principalmente se ele bebe pouca água no dia a dia. A ingestão de líquidos por meio da alimentação reduz o risco de formação de cristais urinários, cálculo renal e infecções no trato urinário. Por isso, a umidade deve ser um critério de escolha, especialmente gatos castrados ou com histórico de problemas renais.

7. Atenção ao teor de sódio e minerais

O excesso de sódio, fósforo ou outros minerais pode prejudicar a saúde do gato, principalmente em casos de animais com doenças cardíacas, hipertensão ou problemas renais. Na hora de escolher o sachê, é importante verificar a tabela nutricional e procurar por versões com baixa quantidade de sódio e com o equilíbrio adequado de minerais. Essa escolha ajuda a preservar os órgãos vitais e favorece o bom funcionamento do organismo felino.

8. Prefira marcas reconhecidas e com boa reputação

Optar por marcas confiáveis é uma forma de garantir que o alimento passe por rigorosos controles de qualidade. Deve-se verificar se a empresa responsável pelo sachê segue as normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura (MAPA), se possui boa reputação no mercado e se recebe boas avaliações de outros tutores. Marcas consolidadas costumam investir em pesquisa, nutrição e segurança alimentar, o que oferece mais tranquilidade ao tutor.

9. Consulte o veterinário antes de mudar a dieta do gato

Mudar o tipo de alimentação sem orientação pode causar problemas digestivos, rejeição ou desequilíbrio nutricional. Por isso, antes de inserir o sachê na rotina ou trocar de marca, é importante conversar com o médico-veterinário.

“O ideal é que o tutor procure sempre o médico-veterinário para definir o alimento mais indicado, a quantidade correta e realizar check-ups periódicos”, recomenda Mayara Andrade. Ele poderá avaliar o estado de saúde do animal, indicar a melhor opção de sachê e orientar sobre a quantidade correta a ser oferecida, garantindo um processo seguro e gradual.

10. Observe como o gato reage ao novo alimento

Depois de oferecer o sachê, preste atenção à aceitação e ao comportamento do gato. Se o animal comer com entusiasmo, manter o apetite e apresentar fezes normais, é sinal de que o alimento foi bem aceito. Por outro lado, sintomas como vômitos, diarreia, coceiras ou recusa podem indicar intolerância ou alergia, sendo necessário suspender o uso e buscar orientação profissional.