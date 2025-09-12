6 mitos e verdades sobre o dente do siso

Entre os elementos que mais despertam dúvidas no consultório odontológico, o dente do siso ocupa lugar de destaque. Situado no fundo da boca e com nascimento geralmente entre os 17 e 25 anos, ele nem sempre encontra espaço adequado para se desenvolver. Essa limitação estrutural frequentemente desencadeia dores, inflamações e receios em relação à extração, ressalta Roberto Cesar Duarte Gondim, cirurgião-dentista e coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de São Luís.

Conforme o profissional, geralmente os dentes dos sisos nascem quando os demais já estão posicionados na arcada dentária, causando desalinhamento dental. “Além disso, na maioria das vezes, estes dentes não ficam devidamente posicionados (inclusos e/ou impactados) principalmente pela falta de espaço na arcada dentária, causando desconforto, dor e até mesmo infecções. Nesses casos, vai precisar ser extraído por meio de cirurgia, com anestesia e recuperação por vezes dolorosa […]”, explica o especialista.

Apesar dos desafios gerados pelos dentes dos sisos, nem todas as informações difundidas sobre eles são reais. Por isso, a seguir, Roberto Cesar Duarte Gondim esclarece os principais mitos e verdades. Confira!

1. Todo mundo tem dente do siso

Mito. Nem todas as pessoas desenvolvem os quatro sisos. Há casos em que eles simplesmente não se formam, o que é cada vez mais comum com a evolução da espécie. Ao longo do processo evolutivo, o tamanho do crânio foi diminuindo e menos espaço se teve para a erupção dos dentes sisos, por isso algumas pessoas não têm o dente ou nascem parcialmente, pela falta de espaço na arcada dentária.

2. O siso pode empurrar os outros dentes e comprometer o sorriso

Verdade. Se houver falta de espaço na arcada, o siso pode pressionar os dentes vizinhos, principalmente durante sua erupção (nascimento), e causar desalinhamentos. Em quem já fez ortodontia, esse risco é uma preocupação maior.

3. Se o siso não dói, não precisa tirar

Depende. Se o dente está saudável, bem posicionado e não atrapalha a higiene bucal, ele pode ser mantido. Mas o ideal é que seja acompanhado por um dentista com exames de imagem.

O procedimento de extração do siso é rápido e seguro na maioria dos casos (Imagem: ronstik | Shutterstock)

4. A extração é sempre dolorosa e complicada

Mito. Com técnicas modernas e anestesia adequada, o procedimento é rápido e seguro na maioria dos casos. O pós-operatório pode causar inchaço e desconforto temporários, mas é bem controlável com medicação e repouso.

5. Siso pode causar dor de cabeça e infecções

Verdade. Dentes do siso impactados ou mal posicionados podem causar inflamações na gengiva (pericoronarite), infecções, dor na mandíbula e até reflexos em outras regiões da face, como ouvido e cabeça.

6. É melhor tirar o siso antes que ele nasça

Verdade. Em pacientes jovens, quando o dente ainda não irrompeu totalmente, a remoção pode ser mais simples e com recuperação mais rápida. Por isso, cada caso deve ser avaliado individualmente com radiografias panorâmicas.

Por Camila Crepaldi