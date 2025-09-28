Cultura, arte e gastronomia: Tiradentes é a alma de Minas Gerais

O aroma do café recém-coado nas ruas recheadas de história e cultura. Em meio à grandiosidade barroca de igrejas e casarões coloniais, um cenário clássico se revela aos poucos. Tiradentes, a pequena cidade mineira que carrega no nome a memória de um herói nacional, oferece uma viagem no tempo que é uma celebração da beleza, do artesanato e da culinária local. Uma experiência de turismo que vai além do comum e se aprofunda na alma de Minas Gerais.

Entre becos e ladeiras, cada detalhe desse mar tiradentino parece pouco perto do que pode ser explorado. A curta distância de um ponto turístico para outro mostra que esse espaço contém uma vasta gama de locais a serem conhecidos. Pelo rico patrimônio presente na cidade, Tiradentes recebe, anualmente, cerca de 280 mil visitantes. Um número 40 vezes maior do que a população que habita nesse lugar histórico do Brasil.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Tiradentes, com seu roteiro turístico Walking Tour Becos de Tiradentes, ficou entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo. O passeio conquistou o primeiro lugar na categoria Melhores experiências gerais do Brasil e em quarto da América do Sul, no ano de 2023.

O ranking, segundo informações da pasta, foi divulgado pelo TripAdvisor, uma das mais reconhecidas plataformas de viagens, em sua premiação anual Traveller's Choice Best of the Best 2023. Na competição a nível global, Tiradentes foi único representante brasileiro entre os 25 eleitos. Assim, o que já era sabido por boa parte da população fica cada vez mais cristalino e evidente: Tiradentes é um bem necessário para o território brasileiro, fundamental para a memória de um país que renega tanto o seu passado.

A cidade mineira tem mais de 15 bens históricos tombados, oito registros de bens culturais imateriais, belas paisagens naturais, com montanhas, cachoeiras, rios e lagos no entorno. A Revista do Correio teve o privilégio de desfrutar de alguns desses locais, que misturam o melhor da arte, do turismo e de um passado que continua sendo preservado, especialmente para que nunca seja esquecido.

Templos inesquecíveis

Logo de imediato, pisar os pés na cidade é perceber a riqueza religiosa que se mantém viva e zelada. Os turistas, que aparecem de todas as partes do mundo, surgem em fila para fotografar as igrejas presentes em Tiradentes. Talvez a mais famosa delas seja a Matriz de Santo Antônio, que começou a ser construída no século 17, sem uma data oficial de inauguração.

A fachada, no entanto, passou por melhorias em 1810, quando recebeu uma obra exclusiva do artista Aleijadinho, um dos mais importantes arquitetos e escultores brasileiros da história. É uma das obras barrocas mais populares e requisitadas de Minas Gerais. No interior da igreja, talhas douradas recobrem todo o templo, encantando fiéis e aqueles que são apaixonados por arte, na Rua da Câmara, no Centro.

Outro ponto turístico religioso é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, considerada a mais antiga da cidade, inaugurada pela Irmandade dos Homens Pretos, datada em 1708. Com uma arquitetura simples, ela segue o estilo de transição entre o barroco e o rococó, com fachada em pedra e nave única. A parte interna, por sua vez, é uma das mais belas da cidade, com altares em talha dourada e rococó.

Entre as suas características mais singulares, destaca-se o coro, com um trabalho de marcenaria de grande valor artístico. A igreja é um importante marco da história afro-brasileira e um dos mais bonitos exemplares da arte colonial brasileira em Minas Gerais. Ao redor há, também, vários restaurantes e importantes presenças gastronômicas, fazendo com que esse espaço, localizado na famosa Rua Direita, seja um dos mais visitados de Tiradentes.

Localizada no Largo das Forras, a Capela Bom Jesus da Pobreza é uma pequena e singela edificação que remonta ao século 18. A construção, feita de adobe e pau-a-pique, possui um estilo colonial simples, com uma única nave, uma fachada discreta e um conjunto de pinturas que retrata a vida de Cristo. Por ter sido construída por escravos e para a Irmandade dos Homens Pardos, a capela tem grande relevância histórica e cultural, representando a fé e a resistência da população afro-brasileira na região.











Por trás da história

As riquezas que permeiam Tiradentes são inúmeras e especiais. Para além das igrejas, a cultura é uma febre em cada canto da cidade, valorizando, sobretudo, as memórias que atravessam as gerações tiradentinas. O Centro Cultural Yves Alves é uma representação clara dessa preservação, já que é, para muitos, um lugar onde o passado e o presente se encontram.

Instalado em um antigo casarão colonial, o espaço respira arte e história, com galerias que exibem exposições de artistas locais e nacionais. Mais do que um museu, é um ponto de encontro para a comunidade e os visitantes, oferecendo, diariamente, uma programação variada que inclui peças de teatro, apresentações de música e sessões de cinema. Um verdadeiro caldeirão de manifestações artísticas na cidade.

O nome do local é uma homenagem a Yves Alves, um executivo da Rede Globo, que teve um papel extremamente importante na área de comercialização da emissora. Viveu boa parte da vida em Tiradentes, onde foi uma figura conhecida pela participação ativa em projetos sociais e culturais. O Centro Cultural que leva seu nome fica na Rua Direita, 168.

E se o assunto é homenagem, existe um personagem na cidade — e no país — que será, para sempre, um herói imortal. O espaço Martir, o Museu de Arte de Tiradentes, é um importante centro de arte contemporânea, exibindo um acervo com mais de 100 obras de artistas mineiros a partir da década de 1970. No Largo do Sol, também é possível encontrar um monumento dedicado a Tiradentes, que foi construído em 1962.

Riqueza cultural

Os restaurantes, os casarões e as igrejas. Todos os lugares possuem o mesmo caráter histórico, em uma visualização necessária sobre a importância de manter o que foi construído. A preservação dessa identidade é garantida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Abrigado em um sobrado histórico, o próprio órgão carrega esse estilo que reflete o rosto da cidade: o chão de pedras,

as madeiras conservadas através do tempo e outros inúmeros elementos que marcam e decoram o ambiente.

Responsável pelo tombamento e pela fiscalização do patrimônio da cidade, assegurando que o conjunto arquitetônico e urbanístico, tombado em 1938, mantenha suas características históricas, o Iphan possui um escritório técnico, em Tiradentes, que atua diretamente na proteção e valorização desse legado.

Complementando a riqueza cultural da cidade, o Museu de Sant'Ana oferece uma experiência única. Localizado na antiga Cadeia Pública, um prédio do século 18, o museu é um dos poucos no mundo dedicado exclusivamente a uma única temática: a figura de Sant'Ana, mãe de Maria. O acervo conta com quase 300 peças de arte popular e erudita dos séculos 17 a 19, celebra a avó de Jesus em diferentes representações, mostrando a devoção popular e o talento de artistas anônimos. A visita é uma imersão na fé, na arte sacra e na história do Brasil colonial.

De dar água na boca

Ir a Tiradentes e não falar sobre a culinária local é quase que um pecado. O que poucos sabem, porém, é que a cidade não se destaca somente pelo que pensam os desavisados. Para além do café e do pão de queijo, há uma riqueza de doces e refeições que são, praticamente, impossíveis de resistir.

Uma espécie de tradição entre os restaurantes e bares da cidade, a maioria dos assentos fica concentrada na calçada. Os vinhos também são uma grande procura dos visitantes, em quase todos os estabelecimentos é possível encontrar uma lista extensa dos melhores rótulos, dos mais variados preços, encontrados a partir de R$ 70.

Quanto aos pratos, levam o que existe de melhor na culinária mineira: feijão de todos os tipos, para todos os gostos. Carioca, tropeiro ou preto, não importa. A tradição que envolve a gastronomia de Minas Gerais é recheada de afeto e valor, mostrando que a cidade não deixa de valorizar aquilo que faz dela um sucesso nacional e internacional.

Locações charmosas

Para se acomodar em Tiradentes, o que não falta são as charmosas e acolhedoras pousadas. Há, aproximadamente, cerca de 300 hospedagens presentes na cidade, somando-se, também, aos chalés que encantam os visitantes, como é o caso do São José, popular pela hospitalidade e proximidade à natureza.