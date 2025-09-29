InícioRevista do Correio
10 sucos para acelerar o metabolismo e ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar receitas saborosas e saudáveis para auxiliar na perda de peso

Suco de pêssego com gengibre (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Suco de pêssego com gengibre (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e vitaminas, é fundamental para garantir energia, bem-estar e resultados consistentes no processo de emagrecimento. Dentro desse contexto, os sucos naturais se destacam como aliados valiosos, já que algumas combinações de frutas e ervas podem acelerar o metabolismo, estimular a queima de gordura e auxiliar no controle do peso.

A seguir, confira 10 sucos para acelerar o metabolismo e ajudar a emagrecer! 

Suco de pêssego com gengibre 

Ingredientes 

  • 1 pêssego picado sem o caroço
  • Suco de 3 laranjas 
  • 200 ml de água 
  • 1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pêssego, o suco de laranja e o gengibre e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida. 

Suco de melancia com canela 

Ingredientes 

  • 1/2 fatia de melancia sem sementes e cortada em cubos
  • 2 colheres de café de canela em pó
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de melancia e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e acrescente as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de abacaxi, hortelã e chá verde 

Ingredientes 

  • 2 colheres de sopa de erva de chá verde 
  • 500 ml de água
  • 4 fatias de abacaxi picadas
  • 10 folhas de hortelã
  • Suco de 4 limões

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva de chá verde e misture. Tampe a panela e deixe descansar por 20 minutos. Coe, transfira o chá para uma jarra e leve à geladeira para gelar. Após, em um liquidificador, coloque o chá verde, o abacaxi, as folhas de hortelã e o suco de limão e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de laranja com morango

Ingredientes 

  • 200 ml de suco de laranja natural
  • 1/2 xícara de chá de morangos picados
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida. 

Copo de vidro com suco de açaí e guaraná
Suco de guaraná com açaí (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Suco de guaraná com açaí 

Ingredientes 

  • 50 g de polpa de açaí gelada 
  • 2 fatias de abacaxi picadas 
  • 1 colher de sopa de guaraná em pó 
  • 1/2 xícara de chá de água 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o abacaxi e o guaraná em pó e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de hortelã. 

Suco de maçã com morango e pimenta

Ingredientes 

  • 1 maçã com casca, sem sementes e picada
  • 4 morangos cortados em rodelas 
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes
  • 200 ml de água de coco
  • Pedras de gelo a gosto 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, os morangos, a pimenta e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida. 

Suco de manga, maracujá e pimenta rosa

Ingredientes

  • 1 manga picada
  • Polpa de 1 maracujá
  • 1 pitada de pimenta rosa
  • 200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de melão com limão e gengibre, servido em um copo de vidro, decorado com uma rodela de limão
Suco de melão com limão e gengibre (Imagem: Linda Hughes Photography | Shutterstock)

Suco de melão com limão e gengibre

Ingredientes

  • 2 xícaras de melão cortado em cubos
  • 1/2 pedaço de gengibre
  • Suco de 1/2 limão
  • 150 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com uma rodela de limão.

Suco de limão com hortelã e gengibre

Ingredientes 

  • Suco de 2 limões
  • 1 pedaço de gengibre descascado e picado
  • 1 colher de sopa de mel
  • 200 ml de água
  • Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, a água, o gengibre, o mel e as folhas de hortelã e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de laranja com agrião

Ingredientes

  • Gomos de 1 laranja
  • 1 xícara de chá de agrião
  • 150 ml de água de coco
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 29/09/2025 15:36
