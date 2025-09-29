É possível conservar a qualidade e a segurança dos alimentos ao utilizar o micro-ondas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Opção para quem prefere a praticidade do dia a dia, a utilização do forno micro-ondas já levantou questões polêmicas quanto à qualidade dos alimentos e à segurança dos consumidores. Isso porque, o funcionamento do aparelho ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas que penetram nos alimentos, superfície adentro, aquecendo conforme as moléculas de água se agitam intensamente no interior da comida que sai quentinha, pronta para o consumo.

Utilizado para cozimento ou aquecimento, o micro-ondas não oferece riscos à saúde. No entanto, a nutricionista Érica Caroline Feitoza, professora do curso de Nutrição da Uniderp, aponta que os cuidados envolvem principalmente a escolha do material do recipiente utilizado e o aquecimento de maneira uniforme para garantir a qualidade sanitária do produto final.

A seguir, a profissional lista 7 dicas para aquecer corretamente os alimentos no micro-ondas. Veja!

1. Atenção com o recipiente para aquecer o alimento

Use recipientes adequados, preferencialmente de vidro, cerâmica ou plástico seguro para micro-ondas. Nos plásticos, a recomendação é que tenham a indicação “livre de BPA” e/ou identificação visual (imagem) da indicação do uso em micro-ondas. Verifique o símbolo de reciclagem no fundo do recipiente. Os plásticos que contêm os números 1, 2, 4 e 5 são geralmente considerados mais seguros para aquecimento.

“Alguns plásticos, quando aquecidos, podem liberar o bisfenol A (BPA) e os ftalatos, que potencialmente podem causar problemas de saúde a longo prazo. Essas substâncias têm sido associadas a distúrbios hormonais e a outros problemas de saúde”, alerta a nutricionista.

Ao aquecer o alimento, cubra com uma tampa adequada que tenha passagem para o vapor (Imagem: Anastezia_sib | Shutterstock)

2. Cubra os alimentos

Cubra os alimentos com uma tampa ou filme plástico próprio para uso em micro-ondas. Mas lembre-se de, em ambos os casos, manter uma abertura para saída do vapor.

3. Faça intervalos durante o aquecimento

Faça intervalos durante o aquecimento para homogeneizar o alimento garantindo que seja aquecido uniformemente.

4. Siga as orientações do fabricante

Ao aquecer o alimento no micro-ondas, é fundamental seguir as orientações do fabricante presentes na embalagem. Essas instruções garantem que o aquecimento seja feito de maneira uniforme, preservando a textura, o sabor e os nutrientes da refeição.

5. Atenção com a embalagem dos alimentos

Bandejas de espuma em que carnes e frios são embaladas e vendidas são inadequadas para uso no micro-ondas. Elas não são projetadas para serem aquecidas e podem derreter e contaminar os alimentos.

6. Deixe o micro-ondas aberto após o uso

Para evitar os focos de ferrugem no aparelho, após a utilização é recomendável deixar a porta aberta por uns minutinhos, até sair o vapor.

7. Cuidado com os produtos usados para limpeza

Cloro e produtos químicos podem se instalar nas paredes do forno e não devem ser utilizados para a higiene e limpeza. Além de prejudicar a vida útil do micro-ondas, os componentes podem contaminar os alimentos.

Por Camila Crepaldi