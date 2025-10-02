O Dia dos Santos Anjos da Guarda, celebrado em 2 de outubro, é uma data especial no calendário religioso católico, dedicada àqueles seres espirituais que, segundo a tradição cristã, nos acompanham e protegem ao longo da vida.

Os Anjos da Guarda são considerados protetores pessoais que nos guiam e nos defendem dos perigos, tanto físicos quanto espirituais. Eles são mencionados em várias tradições religiosas, mas, no cristianismo, são vistos como mensageiros de Deus, designados para cuidar de cada pessoa.

A festa dos Anjos da Guarda foi oficializada pela Igreja Católica no século XVI, durante o pontificado do Papa Paulo V. A data de 2 de outubro foi escolhida para que todos pudessem refletir sobre a presença desses seres protetores em suas vidas e fortalecer sua fé na proteção divina.

Abaixo, confira 7 orações para o Dia dos Santos Anjos da Guarda!

1. Oração ao Santos Anjos da Guarda

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina, agora e sempre. Amém. Santos Anjos da Guarda, rogai por nós.

2. Oração para proteção

Santo Anjo do Senhor, tu, que me foste dado por Deus como companheiro de toda minha vida, salva-me para a eternidade e cumpre tua obrigação para comigo, a qual te foi imposta pelo Deus de amor.

Sacode-me na tibieza e livra-me de minha fraqueza. Preserva-me de qualquer caminho e pensamento errado. Abre-me os olhos para Deus e para a cruz. Fecha, no entanto, meus ouvidos às inspirações do inimigo maligno.

Vela sobre mim quando durmo e fortifica-me durante o dia, para o cumprimento do dever e para cada sacrifício. Deixa-me ser um dia tua alegria e tua recompensa no céu. Amém.

3. Oração para segurança durante o sono

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me; e nos momentos de angústia, consolai-me! Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixeis o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar! Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado!

4. Oração para pedir ajuda

Anjo de Luz, guardião da minha vida. A ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina a minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo o sempre. Amém.

Orações podem ser feitas aos Anjos da Guarda para proteger os filhos (Imagem: Rocketclips, Inc. | ShutterStock)

5. Oração aos Santos Anjos da Guarda dos filhos

Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus conselheiros, inspirai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus defensores, protegei-nos. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus fiéis amigos, pedi por eles. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus consoladores, fortificai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus irmãos, defendei-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus mestres, ensinai-os.

Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, testemunhas de todas as suas ações, purificai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus auxiliares amparai-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus intercessores falai por eles. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, seus guias, dirigi-os. Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, sua luz, iluminai-os.

Santos Anjos da Guarda dos nossos filhos, a quem Deus encarregou de conduzi-los, governai-os. Santos Anjos do Senhor, zelosos guardiões de nossos filhos, já que a vós lhes confiou a piedade divina, sempre os rejam, os guardem, os governem e os iluminem. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.

6. Oração para o Anjo da Guarda da pessoa amada

(Nome da pessoa amada), teu anjo de guarda fostes dado por Jesus Cristo, para te guardar e amparar. Eu te peço, anjo bendito, que, das garras do mal, tu defendas e salves (nome da pessoa amada). (Nome da pessoa amada) não reza para o anjo de guarda, para teu espírito protetor, para o santo do teu nome. Rezo eu (seu nome), que sou pessoa amiga e companheira. (Rezar 1 Pai Nosso e 3 Glórias ao Pai).

Eu ofereço este Pai Nosso e as Glórias ao Pai ao teu anjo guardião, ao teu espírito, ao santo do teu nome. Ó, anjo guardião da pessoa que amo, guie-a com tua luz divina, proteja-a com tuas asas celestiais e conceda-lhe paz e segurança em todos os momentos. Que tua presença seja constante em sua vida, guiando-a pelos caminhos do bem e afastando todo mal.

Bendito seja o teu anjo de guarda. Que o cubra com o manto da Virgem Maria e que esta oração seja bendita e real como os dias em que vivemos, por Jesus Cristo que vive e reina todos os dias no seu santíssimo altar. Eu deposito esta prece no regaço da mãe de Deus, e ela será entregue ao teu anjo de guarda, (nome da pessoa amada). Ao espírito do teu corpo, ao santo do teu nome. Amém!

7. Consagração aos Santos Anjos da Guarda

Conhecendo, por uma doce experiência, o quanto é eficaz o culto dos santos anjos e poderosa sua proteção, eu, (dizer seu nome), venho, religiosamente e solícito, para me consagrar aos seus santos serviços. Na presença de Deus, prometo solenemente honrá-los com culto especial e imitar suas virtudes, principalmente sua pureza, caridade e obediência perfeita.

Com a consagração aos santos anjos, pedimos a Deus a graça de imitar Suas virtudes. Apraza a todos os espíritos celestes e ainda mais a Maria Santíssima, sua Augusta Rainha, abençoar essa minha resolução, que lhes ofereço do fundo do coração, e alcançar da bondade de Deus a graça de perseverar nela enquanto eu viver, para assim merecer o favor de me associar à Sua glória, durante toda a eternidade. Amém!