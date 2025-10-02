Inserir semente de abóbora no dia a dia é uma forma simples de agregar sabor e fortalecer o organismo com nutrientes essenciais (Imagem: Elena Shev | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semente de abóbora é um alimento altamente nutritivo, repleto de fibras, proteínas, antioxidantes, vitaminas e minerais como magnésio, zinco e ferro. Além de fortalecer o sistema imunológico e contribuir para a saúde do coração, também auxilia no bom funcionamento do intestino e no controle do colesterol. Por ser versátil, pode ser adicionada facilmente ao cardápio do dia a dia.

Confira 5 benefícios da semente de abóbora para a saúde e como usá-la!

1. Apoia a saúde cardiovascular

O magnésio é fundamental para o relaxamento da musculatura vascular, a regulação da pressão arterial e a manutenção do ritmo cardíaco. A semente de abóbora está entre as melhores fontes naturais desse mineral. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g dela oferece cerca de 262 mg de magnésio.

2. Fonte de proteínas e gorduras saudáveis

Com aproximadamente 18,6 g de proteína a cada 100 g, conforme a TBCA, a semente de abóbora é considerada uma boa alternativa para complementar dietas vegetarianas e veganas. Além disso, fornecem ácidos graxos insaturados, como o ácido oleico e o ácido linoleico, conhecidos por apoiar a saúde metabólica e reduzir níveis de colesterol LDL quando inseridos em uma dieta equilibrada. A combinação de proteínas e gorduras boas favorece tanto a saciedade quanto o aporte energético necessário para atividades diárias.

A semente de abóbora pode ajudar a reduzir sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

3. Ajudam na saúde urinária masculina

No ensaio clínico randomizado controlado “Effects of pumpkin seed in men with lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia in the one-year, randomized, placebo-controlled GRANU study“, publicado no jornal científico Urologia Internationalis, os pesquisadores acompanharam 1.431 homens entre 50 e 80 anos durante um ano e mostrou que o consumo regular de semente de abóbora ajudou a reduzir sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata, como dificuldade para urinar e necessidade frequente de ir ao banheiro à noite.

Mais da metade dos participantes apresentou melhora significativa, sem efeitos adversos relevantes. No entanto, os pesquisadores ressaltam que, para justificar totalmente uma recomendação para o uso de sementes de abóbora no tratamento, as descobertas precisam ser comprovadas em um estudo confirmatório ou revisão sistemática. Além disso, o uso da semente de abóbora não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

4. Fortalece a imunidade

Segundo a TBCA, 100 g de sementes de abóbora contêm cerca de 10,3 mg de zinco, um mineral essencial que desempenha papel central em diversas reações enzimáticas do corpo. Esse nutriente é especialmente importante para o sistema imunológico, já que participa da produção e maturação das células de defesa, regula processos inflamatórios e contribui para a resposta do organismo contra vírus e bactérias.

5. Auxilia na melhora do humor e na qualidade do sono

Por ser naturalmente rica em triptofano, a semente de abóbora contribui para a produção de serotonina, neurotransmissor associado ao equilíbrio emocional, ao controle do apetite e ao descanso reparador. Esse efeito pode favorecer tanto a estabilidade do humor quanto a regulação do sono, tornando o alimento um recurso nutricional interessante no dia a dia. Porém, mesmo com seus potenciais benefícios, o acompanhamento profissional é indispensável para orientar o consumo dentro de uma alimentação equilibrada.

Como usar a semente de abóbora no dia a dia

A semente de abóbora pode ser incorporada de maneiras simples e saborosas à rotina alimentar, mas é importante lembrar que ela não substitui nenhum tratamento médico. Para qualquer alteração significativa na dieta, o ideal é entrar em contato com um profissional de saúde.

Além de enriquecer o valor nutricional das refeições, ela também adiciona textura e sabor, sendo fáceis de adaptar tanto em pratos doces quanto salgados. Veja algumas formas práticas de consumo:

Consumir torrada como snack saudável : uma opção prática para matar a fome entre as refeições;

: uma opção prática para matar a fome entre as refeições; Adicionar em saladas : garante crocância e reforça o valor nutricional do prato;

: garante crocância e reforça o valor nutricional do prato; Misturar em iogurtes e frutas : torna o lanche mais equilibrado e nutritivo;

: torna o lanche mais equilibrado e nutritivo; Incluir em pães, bolos e biscoitos : aumenta a quantidade de fibras e proteínas nas preparações;

: aumenta a quantidade de fibras e proteínas nas preparações; Bater em vitaminas e smoothies : potencializa o aporte energético e de minerais;

: potencializa o aporte energético e de minerais; Polvilhar sobre sopas e cremes : dá mais sabor e textura aos pratos quentes;

: dá mais sabor e textura aos pratos quentes; Usar em granolas caseiras : adiciona gorduras boas e crocância natural;

: adiciona gorduras boas e crocância natural; Acrescentar em molhos e pastas : varia o cardápio e deixa as receitas mais nutritivas;

: varia o cardápio e deixa as receitas mais nutritivas; Triturar para empanar alimentos : substitui farinhas refinadas com mais benefícios;

: substitui farinhas refinadas com mais benefícios; Misturar em arroz, quinoa ou outros grãos: torna a refeição mais completa e balanceada.