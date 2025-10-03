O inchaço é um incômodo que atinge muitas pessoas, seja por hábitos alimentares inadequados, sedentarismo ou até alterações hormonais. Além do acompanhamento e tratamento médico, quando necessário, esse problema pode ser aliviado ao incluir no cardápio ingredientes com ação diurética, como os sucos, ricos em antioxidantes e capazes de estimular o sistema linfático.
Por isso, abaixo, confira 7 sucos para ajudar a desinchar o corpo!
Suco de beterraba com chia
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de semente de chia
- 1/2 xícara de chá de morango
- 1/2 xícara de chá de beterraba picada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de mel
- Cubos de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um copo, coloque as sementes de chia e a água e deixe hidratar por 10 a 15 minutos. As sementes formarão uma textura semelhante à de gel, ficando mais macias. Em um liquidificador, bata o morango, a beterraba e o suco de limão até formar uma mistura homogênea. Se preferir um suco mais suave, coe a mistura de frutas para remover os pedaços sólidos. Em uma jarra, combine a mistura de frutas com as sementes hidratadas (incluindo a água usada na hidratação). Adicione mel, mexa e sirva.
Suco de manga, maracujá e gengibre
Ingredientes
- 1 manga madura picada
- Polpa de 1 maracujá
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo
Bata a manga, o maracujá e o gengibre no liquidificador com a água de coco até obter uma textura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve. Sirva gelado.
Suco de acerola, goiaba e melancia
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de acerola
- 1 goiaba vermelha picada
- 2 xícaras de chá de melancia picada
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Bata a acerola, a goiaba e a melancia no liquidificador com a água até ficar homogêneo. Coe e sirva gelado.
Suco de laranja com chia
Ingredientes
- 4 laranjas maduras
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 500 ml de água de coco
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em uma jarra, esprema as laranjas para obter suco fresco. Coe, se necessário. Em um recipiente pequeno, misture as sementes de chia com 100 ml de água de coco. Deixe descansar por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que as sementes formem uma textura de gel. Misture o suco de laranja com o restante da água de coco e adicione o gel de chia. Mexa bem para incorporar. Adicione gelo antes de servir.
Suco de caju, limão e gengibre
Ingredientes
- 1 caju maduro
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 150 ml de água gelada
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Retire a castanha do caju e pique a fruta. Bata no liquidificador com o suco de limão, o gengibre, o mel e a água. Coe para retirar a parte fibrosa do caju, se preferir. Sirva em seguida.
Suco de abacaxi com laranja e limão-siciliano
Ingredientes
- 1/2 abacaxi descascado e cortado em cubos
- Suco de 2 laranjas
- Suco de 1 limão-siciliano
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Bata no liquidificador o abacaxi, o suco das frutas e a água gelada. Coe, se preferir um suco mais leve. Sirva gelado.
Suco de hibisco com morango e limão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de hibisco
- 200 ml de água quente
- 6 morangos picados
- Suco de 1/2 limão
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o hibisco na água quente, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e espere esfriar. No liquidificador, bata o chá de hibisco já frio com os morangos. Adicione o suco de limão e o gelo. Sirva em seguida.