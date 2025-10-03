O inchaço é um incômodo que atinge muitas pessoas, seja por hábitos alimentares inadequados, sedentarismo ou até alterações hormonais. Além do acompanhamento e tratamento médico, quando necessário, esse problema pode ser aliviado ao incluir no cardápio ingredientes com ação diurética, como os sucos, ricos em antioxidantes e capazes de estimular o sistema linfático.

Por isso, abaixo, confira 7 sucos para ajudar a desinchar o corpo!

Suco de beterraba com chia

Ingredientes

500 ml de água

1 colher de sopa de semente de chia

1/2 xícara de chá de morango

1/2 xícara de chá de beterraba picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

Cubos de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo, coloque as sementes de chia e a água e deixe hidratar por 10 a 15 minutos. As sementes formarão uma textura semelhante à de gel, ficando mais macias. Em um liquidificador, bata o morango, a beterraba e o suco de limão até formar uma mistura homogênea. Se preferir um suco mais suave, coe a mistura de frutas para remover os pedaços sólidos. Em uma jarra, combine a mistura de frutas com as sementes hidratadas (incluindo a água usada na hidratação). Adicione mel, mexa e sirva.

Suco de manga, maracujá e gengibre

Ingredientes

1 manga madura picada

madura picada Polpa de 1 maracujá

1 colher de chá de gengibre ralado

200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Bata a manga, o maracujá e o gengibre no liquidificador com a água de coco até obter uma textura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve. Sirva gelado.

Suco de acerola, goiaba e melancia

Ingredientes

1/2 xícara de chá de acerola

1 goiaba vermelha picada

2 xícaras de chá de melancia picada

picada 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Bata a acerola, a goiaba e a melancia no liquidificador com a água até ficar homogêneo. Coe e sirva gelado.

Suco de laranja com chia (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock)

Suco de laranja com chia

Ingredientes

4 laranjas maduras

maduras 2 colheres de sopa de sementes de chia

500 ml de água de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, esprema as laranjas para obter suco fresco. Coe, se necessário. Em um recipiente pequeno, misture as sementes de chia com 100 ml de água de coco. Deixe descansar por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que as sementes formem uma textura de gel. Misture o suco de laranja com o restante da água de coco e adicione o gel de chia. Mexa bem para incorporar. Adicione gelo antes de servir.

Suco de caju, limão e gengibre

Ingredientes

1 caju maduro

maduro Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

150 ml de água gelada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Retire a castanha do caju e pique a fruta. Bata no liquidificador com o suco de limão, o gengibre, o mel e a água. Coe para retirar a parte fibrosa do caju, se preferir. Sirva em seguida.

Suco de abacaxi com laranja e limão-siliciano (Imagem: Aleksandra Kovac | Shutterstock)

Suco de abacaxi com laranja e limão-siciliano

Ingredientes

1/2 abacaxi descascado e cortado em cubos

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão -siciliano

-siciliano 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Bata no liquidificador o abacaxi, o suco das frutas e a água gelada. Coe, se preferir um suco mais leve. Sirva gelado.

Suco de hibisco com morango e limão

Ingredientes

1 colher de sopa de hibisco

200 ml de água quente

6 morangos picados

Suco de 1/2 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o hibisco na água quente, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e espere esfriar. No liquidificador, bata o chá de hibisco já frio com os morangos. Adicione o suco de limão e o gelo. Sirva em seguida.