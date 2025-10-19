Luz em evidência: projetos deixam trilhos de iluminação à mostra

O arquiteto Hélio Albuquerque optou por trilhos de luz para dar destaque às obras de arte - (crédito: Divulgação/CasaCor)

O olhar sobre a iluminação dos ambientes mudou. Mais do que cumprir uma função prática, a luz passou a ser protagonista na decoração. Entre as tendências que mais têm ganhado espaço nos projetos atuais, está o uso dos trilhos de luz aparentes, solução versátil e com um toque urbano que combina com diversos estilos.

O trilho deixou de ser um recurso técnico restrito a lojas e galerias para conquistar apartamentos, escritórios e até cozinhas residenciais. Na mostra CasaCor Brasília 2025, foi possível observar a tendência em diversos espaços, inclusive, na Garagem Omoda Jaecoo — Silêncio em movimento, projetada por Victor Grimaldi, do Studio Grimaldi. Inspirado no design industrial, no ambiente, o arquiteto optou por trilhos com pequenas luminárias direcionadas, chamadas de spots, que permitiam uma iluminação pontual e aconchegante.

Segundo o arquiteto, o principal diferencial está na flexibilidade: a distribuição de luz aumenta e é possível criar pontos focais no ambiente com apenas uma saída de energia. "Utilizo sempre os spots, gerando pontos focais e explorando as sombras que realçam o contraste de todos os materiais do ambiente", destaca.

Para o arquiteto Victor Grimaldi, os trilhos de luz devem harmonizar com a decoração e com o teto (foto: Divulgação/CasaCor)

Ao contrário do que muitos imaginam, o trilho aparente não precisa ficar restrito a projetos de estilo industrial. Com diferentes cores, acabamentos e formatos, é possível adaptá-lo a ambientes de estética minimalista, escandinava, moderna e até clássica. "A estética industrial não está relacionada ao trilho e, sim, ao modelo e acabamento dele. O trilho se adéqua a qualquer estilo", afirma o arquiteto Hélio Albuquerque, que assinou o espaço Entre Tempos na CasaCor.

Para Hélio, que projetou um espaço repleto de obras de arte e objetos que precisavam de destaque, o trilho foi uma escolha acertada pela sua mobilidade e possibilidades infinitas de direcionamentos. "Hoje, temos trilhos que nos permitem tirar e recolocar os spots onde quisermos. Essa flexibilidade é perfeita para quem está constantemente adquirindo ou substituindo obras na parede, por exemplo."

Harmonia e técnica

Os trilhos de luz fazem parte da composição do espaço Garagem Omoda Jaecoo (foto: Divulgação/CasaCor)

Além da estética, há uma série de vantagens técnicas. O sistema dispensa grandes reformas, já que pode ser instalado diretamente sobre o teto existente, e permite reposicionar as luminárias sem quebra-quebra. Além disso, os trilhos aparentes surgem como uma solução para espaços em que o pé direito não é favorável e um rebaixo não seria a melhor opção.

Para quem teme que o visual aparente pese no ambiente, os especialistas garantem: é tudo questão de harmonia. "Digo que combinar com a cor do teto ou dos elementos que compõem o projeto é fundamental para harmonizar com todo o projeto esteticamente", diz Victor Grimaldi.

Hélio Albuquerque reforça que o segredo para um bom resultado é integrar os trilhos ao ambiente com sutileza. "Se a ideia é tornar o ambiente mais leve, os trilhos devem ser os mais discretos possíveis. Tetos brancos, por exemplo, pedem trilhos brancos; tetos em madeira ou escuros, trilhos pretos ou escuros. Não trazer destaque para eles os tornará mais imperceptíveis no ambiente", explica.

Esse visual discreto é especialmente importante em ambientes residenciais ou de estética mais clean, em que o trilho deve iluminar sem roubar a cena. Para Hélio, a harmonia entre o tom do teto e o da estrutura metálica é o que permite que o olhar se concentre na decoração e não no equipamento em si.

Além da combinação estética, o uso de trilhos aparentes exige atenção técnica. Victor Grimaldi explica que cada projeto deve considerar características específicas do ambiente antes da instalação. "Apesar de o trilho ser muito prático, temos que observar o espaço onde será utilizado, levando em consideração o pé-direito, por exemplo, para identificar qual será o trilho e o spot mais indicados. Desde o ângulo de abertura, projeção, lumens etc. Recomenda-se entender a necessidade de cada projetor e verificar se o melhor trilho é o eletrificado, magnético e suas outras especificações."

Segundo o especialista, compreender esses detalhes faz toda a diferença no resultado final. A escolha do tipo de trilho, se magnético, mais moderno e minimalista, ou eletrificado, mais tradicional, impacta tanto a estética quanto o desempenho da iluminação. Além disso, o cálculo correto de lumens e ângulo de abertura garante que o espaço receba luz na medida certa, sem ofuscamentos ou sombras indesejadas.

Ela também destaca a praticidade do sistema, sobretudo em projetos em que o rebaixo de gesso não é possível. "Nesse caso, os trilhos me permitem não sair fazendo rasgos nas lajes para colocação de equipamentos, visto que apenas um ponto de energia pode alimentar um trilho na dimensão desejada com o número de spots necessários", acrescenta. Isso reduz custos e agiliza o processo de instalação, uma vantagem significativa em reformas rápidas ou locações.

Na visão dos profissionais, os trilhos aparentes representam o equilíbrio ideal entre funcionalidade, estética e viabilidade técnica. Quando bem planejados, eles transformam a iluminação em parte do design, valorizando o espaço com elegância e personalidade.









