Entre o rústico e o elegante: o aconchego do estilo Boho

O estilo boho valoriza a autenticidade e a conexão com a natureza e se destaca na 33ª edição do CasaCor Brasília, com ambientes que criam refúgios de paz

Em meio à agitação da vida moderna, surge um estilo que é um convite à calma e à autenticidade: conhecida como boho, a estética boêmia foge dos excessos e da rigidez. Esse movimento de design de interiores mergulha fundo na essência livre e descontraída, combinando a rusticidade de materiais naturais com a delicadeza de tecidos artesanais, o brilho de peças de antiquário e a vibração de cores terrosas.

Mais do que uma tendência de decoração, o boho é um modo de viver que valoriza a imperfeição, a história e a liberdade de expressão. As casas que adotam esse estilo se transformam em verdadeiros santuários de paz e autoexpressão, nos quais cada objeto conta uma história e cada canto respira uma atmosfera de refúgio e criatividade. 

O estilo se caracteriza pela mistura de cores e texturas, uso de materiais naturais e artesanais, peças com história, e uma forte conexão com a natureza por meio de plantas e elementos orgânicos. Essa filosofia de design tem encontrado um palco de destaque em um dos eventos mais importantes da arquitetura e decoração do país. No CasaCor Brasília 2025, as casas com tendências boêmias se revelam, mostrando que é possível criar lares únicos e elegantes. 

Até amanhã, é possível votar no Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília e escolher os melhores ambientes expostos na mostra. O resultado dos ganhadores está previsto para 2 de outubro.

Convivência e sofisticação 

Um exemplo prático do boho, é o ambiente Alma em três tons, assinado pelo escritório Alf Arquitetura. O arquiteto André Alf, junto com seu time, apresenta um espaço que valoriza a convivência. Ele conta que o ambiente nasceu a partir da palavra paz, querendo criar um espaço onde as pessoas pudessem relaxar, reconectar-se com a natureza e, ao mesmo tempo, receber com sofisticação. "A ideia é proporcionar uma experiência de aconchego, tranquilidade e renovação do ser, por meio de texturas, materiais e uma atmosfera que convida a desacelerar", acrescenta. 

A estética boho aparece no projeto na mistura de texturas e cores leves, como o bege, o cinza mesclado e o branco, além do uso de tecidos naturais e plantas. O teto em tecido formando ondas, as cortinas leves e o verde da vegetação criam esse espírito boêmio, livre e acolhedor, mas sempre com sofisticação.

A escolha de materiais, cores e iluminação é elemento-chave para definir uma atmosfera boho, e contribui para a experiência do ambiente. Em termos de elementos naturais, Alf optou pelo uso de pedras rústicas e porosas, e plantas que trazem frescor e vida. Somados ao acabamento em granito estucado, o painel de muxarabi e os tecidos naturais no teto e cortinas, tudo isso cria uma atmosfera inusitada, acolhedora e sofisticada, na qual o boho e o rústico se encontram de forma equilibrada.

O arquiteto explica que a escolha das cores também pode influenciar a atmosfera. "Ao buscar integrar cada elemento como parte de uma única narrativa, os tecidos, as plantas e o mobiliário passam a conversar entre si, e a harmonia veio ao respeitar uma paleta de cores neutras e texturas complementares", diz.

Para quem deseja trazer essa estética para casa, Alf aconselha a começar pelas texturas: "Tecidos naturais, pedras, madeira, plantas e vasos terrosos, esses elementos já transformam o espaço, sempre lembrando que a casa precisa transmitir paz e aconchego, acima de tudo", detalha André. 

Aconchego e acolhimento

Outro ambiente de destaque nessa técnica na mostra deste ano é a Casa Verde, assinado pela arquiteta Deborah Pinheiro. Com mais de 35 anos de experiência e sua sétima participação no evento, Deborah projetou um ambiente que evoca uma atmosfera de "rústico elegante". A ideia, segundo ela, foi criar um refúgio acolhedor, com "cara de casa de campo", mas sem perder a modernidade.

O grande destaque da Casa Verde são as paredes de taipa, um sistema de construção feito com terra. Essa escolha não só valoriza o artesanato e a conexão com a natureza, como também confere ao espaço uma textura orgânica e singular. As paredes dialogam com os pilares e as vigas de madeira, que parecem flutuar, criando um contraponto entre o sólido e o leve. Para Deborah, a arquitetura com linhas limpas e simples foi o segredo para unir o rústico ao moderno, fugindo da estética "casa de avó".

A iluminação suave e indireta foi pensada para destacar a textura dos materiais e trazer uma sensação de aconchego, enquanto o verde, presente nas esquadrias, no teto e em uma parede, faz um contraponto vibrante com a cor das paredes de taipa. Para compor o ambiente, a arquiteta misturou peças de design contemporâneo com mobiliário antigo, como uma mesa e cadeiras mineiras do século 19, que trazem um toque de história e personalidade.

Com a Casa Verde, Deborah Pinheiro mostra que a união entre o rústico e o moderno não apenas é possível, mas também pode inspirar as pessoas a misturar, sem medo, móveis contemporâneos com peças de valor sentimental. É um convite a sonhar com espaços que valorizam a autenticidade e a brasilidade, tornando o lar um verdadeiro santuário de auto expressão.

8º Prêmio Correio Braziliense CASACOR Brasília

Além de explorar os ambientes e colher ideias para casa, é possível escolher seus favoritos para o 8º Prêmio Correio Braziliense CASACOR Brasília. O prêmio reconhece e premia talentos e inovações nas áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo. 

A premiação possui quatro categorias: Sonho de Sala, Sonho de Banheiro, Sonho de Quarto e Sonho de Cozinha. Com voto único para cada uma até o dia 29 de Setembro. 

Site para votação premio.correiobraziliense.com.br 

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

 

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 28/09/2025 06:00 / atualizado em 28/09/2025 06:00
