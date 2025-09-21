Funcionalidade, beleza e drinques: mini bares reinventam o conforto do lar

O traço e o tempo foi planejado para guiar o olhar do visitante, com o bar estrategicamente posicionado - (crédito: Foto: Isadora Amaral )

Uma casa aconchegante, convidativa, com cara de lar, traz aquilo que o morador quer e precisa, e entre os itens essenciais para muitos, cabe uma área de convívio, um local de conversa, até mesmo um local para os drinques. Mais do que um apoio para bebidas, o bar tem se consolidado como um elemento arquitetônico central, pensado para criar conexões e memórias. A funcionalidade deixou de ser secundária e, agora, é a base de um design que prioriza a estética sem sacrificar o uso diário.

Mas esqueça a ideia de que bares em casa são apenas um cantinho com algumas garrafas. Na 33ª Edição do CasaCor Brasília, esses espaços se revelam como verdadeiros centros de convívio, transformando a dinâmica dos lares e refletindo as novas prioridades de quem busca conforto, funcionalidade e, acima de tudo, experiências.

A arquiteta e urbanista Karla Amaral trouxe o bar como ponto de destaque em seu espaço O traço e o tempo, pensado como uma memória afetiva de Brasília. O ambiente foi planejado para guiar o olhar do visitante, com o bar estrategicamente posicionado ao fundo, criando um convite à exploração. "O bar é um dos pontos de destaque do espaço. Ele tem a função de entretenimento e ponto de convergência, já que nele estão todos os elementos atrativos numa reunião entre amigos", explica Karla.

No ambiente O traço e o tempo, o bar é um ponto de destaque (foto: Foto: Edgard Cesar)

O design do bar, com sua estrutura livre de apoio fixada nas paredes, é um show de engenharia e estilo. Revestido em lâmina de inox para um toque industrial e emoldurado por madeira de sucupira, ele se destaca em meio à iluminação pensada para realçar cada detalhe. O resultado é um ambiente maximalista, com muitas informações e elementos que possam estar à mão, refletindo a preferência da arquiteta por espaços ricos e funcionais.

Para Karla, a proporção é fundamental. O bar deve se encaixar perfeitamente na área que ocupa, e seu design precisa considerar o fluxo de pessoas, a iluminação natural e a estrutura do ambiente. A funcionalidade também permite que a peça se adapte a outras necessidades, atuando como um aparador múltiplo em um jantar, por exemplo.

Elegância e funcionalidade

Já no projeto Bossa lounge, a arquiteta e designer Daiana Pontes mostra como o bar se tornou um refúgio para o ritmo acelerado da vida. Com foco no minimalismo e na funcionalidade, o espaço celebra a leveza e a sofisticação da bossa nova, com o bar atuando como um elemento-chave que une beleza e necessidade.

O bar, em formato retangular, é composto por módulos que funcionam como nichos para garrafas e copos, com um design linear que não compromete a circulação. Uma gaveta embutida, oculta por uma frente sobreposta, garante o armazenamento discreto de itens menores, um detalhe crucial para manter a organização. "A estética sempre segue a função. No projeto, buscamos otimizar o espaço para criar uma experiência sensorial leve e marcante", detalha Daiana.

O espaço Bossa lounge tem foco no minimalismo e na funcionalidade (foto: Foto: Everton Lopes)

Ela destaca a versatilidade do bar, que se adapta a diferentes momentos: do uso discreto no dia a dia para guardar itens, até a exposição de bebidas em festas ou o apoio prático em encontros mais íntimos. Para ela, o grande desafio ao planejar um minibar, é equilibrar a quantidade de itens com a funcionalidade, sem adicionar peso visual ao ambiente. "A posição do bar deve incentivar a interação sem prejudicar o fluxo de pessoas", conclui.

O projeto Bossa lounge mostra como o bar se tornou um refúgio para o ritmo acelerado da vida (foto: Foto: Edgard Cesar )

Ponto de conexão

O conceito de minibar também se estende aos ambientes um pouco mais sérios. O designer Lucas Machado, em seu espaço Entre linhas office, projetou um bar como um ponto de encontro estratégico para criar conexões. O ambiente, com tons terrosos, mármore verde e madeira escura, foi pensado como um refúgio sensorial. "O bar se integra junto à sala de estar do ambiente e serve como ponto de apoio para as pessoas que ali passam", explica.

Lucas defende que estética e funcionalidade devem sempre andar juntas. A escolha do local, de materiais, como madeira escura, e da iluminação focada cria uma atmosfera acolhedora e sofisticada, ideal tanto para momentos de networking quanto para a descompressão após o trabalho.

O designer aposta no maximalismo como a principal tendência para bares em casa, com abundância de cores, texturas e objetos, criando ambientes vibrantes e cheios de personalidade. Sua dica de ouro para quem quer ter um bar em casa é começar pela função e não esquecer da infraestrutura. "Pense primeiro na função, depois na estética", aconselha. "O que mais se esquece é a infraestrutura: tomadas, ventilação e iluminação adequada."

Em Entre linhas office, o bar é um ponto de encontro estratégico para criar conexões (foto: Foto: Edgard Cesar)

8º Prêmio Correio Braziliense CASACOR Brasília

Além de explorar os ambientes e colher ideias para casa, é possível escolher seus favoritos para o 8º Prêmio Correio Braziliense CASACOR Brasília. O prêmio reconhece e premia talentos e inovações nas áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo.

A premiação possui quatro categorias: Sonho de Sala, Sonho de Banheiro, Sonho de Quarto e Sonho de Cozinha. Com voto único para cada uma até o dia 29 de Setembro.

Site para votação premio.correiobraziliense.com.br

Aponte a câmara do seu celular para o QR Code e vote no seu ambiente preferido (foto: Reprodução)

