Para quem busca uma alimentação equilibrada e cheia de energia, começar a semana com refeições ricas em proteínas pode fazer toda a diferença. Isso porque esses nutrientes são essenciais para a construção e reparação dos tecidos, além de proporcionar saciedade e ajudar no ganho de massa muscular.

A seguir, confira 7 receitas ricas em proteínas para começar bem a semana!

Torta de brócolis com aveia

Ingredientes

1 gema de ovo

2 claras de ovo batidas em ponto de neve

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de floretes de brócolis picados

1 colher de sobremesa de farelo de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as claras em neve e o fermento químico, e misture até ficar homogêneo. Adicione as claras em neve e o fermento e mexa delicadamente para incorporar. Transfira para um refratário untado com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Almôndega de carne

Ingredientes

500 g de carne moída

100 g de farelo de aveia

2 ovos

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

340 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Cubra com o molho de tomate e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com quinoa e cogumelo

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1 pepino descascado e picado

8 tomates-cerejas cortados ao meio

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

300 g de cogumelo Paris fatiado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

Sal e folhas de rúcula a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a manteiga e derreta. Junte o cogumelo, o açúcar e o sal e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida.

Panqueca de lentilha recheada com espinafre e ricota (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock)

Panqueca de lentilha recheada com espinafre e ricota

Ingredientes

1 dente de alho descascado e picado

200 ml de leite desnatado

1 ovo

10 colheres de sopa de farinha de lentilha

150 g de ricota amassada

amassada 1 1/2 xícara de chá de espinafre

Azeite, sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a farinha de lentilha, o ovo e o sal e bata até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela, espalhe e cozinhe até soltar do fundo da panela. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre, o sal e a noz-moscada e refogue até murchar. Acrescente a ricota e misture. Recheie as massas de panqueca e enrole. Sirva em seguida.

Tofu com vegetais

Ingredientes

500 g de tofu cortado em cubos

3 colheres de sopa de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de azeite

2 cenouras descascadas e raladas

1 xícara de chá de vagem picada

picada 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha picada e gergelim torrado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, passe o tofu e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha o tofu na panela e frite até dourar. Após, retire, disponha em um recipiente com papel-toalha e reserve. Na mesma panela, coloque os vegetais e frite até ficarem crocantes. Coloque em um recipiente, adicione o tofu e os demais ingredientes e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Hambúrguer de frango com aveia (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock)

Hambúrguer de frango com aveia

Ingredientes

350 g de peito de frango moído

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o frango, a cebola, o alho e a cebolinha e bata até incorporar. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Grão-de-bico assado com vegetais

Ingredientes

3 xícaras de chá de grão-de-bico

3 batatas cortadas em cubos

2 tomates cortados em cubos

1 cebola cortada em rodelas

4 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, escorra a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 25 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.

Em um recipiente grande, coloque o grão-de-bico, a batata, o tomate e a cebola. Tempere com suco de limão, alho, azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Transfira a mistura para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Retire do forno, salpique a salsinha e sirva a seguir.