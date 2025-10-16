As receitas de pão fit para o café da tarde são uma excelente opção para quem busca um lanche saudável e prático. Elas são feitas com ingredientes nutritivos, como farinhas integrais, legumes e sementes, que proporcionam uma textura leve e um sabor delicioso.

A seguir, confira 6 receitas de pão fit para o café da tarde!

Pão de aveia com castanha-do-pará e linhaça

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de linhaça dourada e marrom

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de sal

10 g de fermento biológico seco

1 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Aveia em flocos, linhaça e castanha-do-pará picada para polvilhar

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as farinhas, a linhaça, o mel e o sal. Adicione o azeite de oliva e a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa úmida e macia. Acrescente o fermento biológico e sove por 5 minutos. Cubra com um pano limpo e deixe a massa descansar até dobrar de volume.

Após, adicione a castanha-do-pará e faça dobras na massa apenas para incorporar. Transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Salpique com aveia em flocos, linhaça e castanha-do-pará. Deixe descansar por mais 20 minutos e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pão de batata-doce

Ingredientes

200 g de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce, os ovos e o óleo de coco até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Após, coloque a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pão de farinha de coco e linhaça

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de coco

2 colheres de sopa de linhaça marrom moída

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de coco para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o leite de aveia e o azeite de oliva. Adicione a farinha de coco, as sementes de linhaça e o sal misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Pão de cenoura integral (Imagem: A_Lein | Shutterstock)

Pão de cenoura integral

Ingredientes

1 cenoura ralada

ralada 1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a cenoura ralada, o ovo, o óleo de coco e o mel. Acrescente as farinhas e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e misture. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão de abóbora com chia

Ingredientes

100 g de abóbora-japonesa cozida e amassada

cozida e amassada 2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a abóbora-japonesa amassada, os ovos e o óleo de coco. Adicione a farinha de aveia, as sementes de chia e o sal e misture até formar uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve em forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão de abacate

Ingredientes

Polpa de 1/2 abacate maduro amassada

maduro amassada 2 ovos

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Aveia em flocos para polvilhar

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a polpa de abacate e os ovos até obter um creme. Adicione a farinha de aveia, e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Salpique com aveia em flocos e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.