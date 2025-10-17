InícioRevista do Correio
Do barro à madeira: exposição ocupa o Museu de Arte de Brasília

Terras Raras: Sagrado Feminino reúne 200 obras em barro e madeira e apresenta pela primeira vez em Brasília o trabalho de cinco mestras do artesanato de Pernambuco

Peça exposta na mostra - (crédito: HERMES COSTA NETO)
A força das mulheres artesãs do Nordeste ganha protagonismo na nova exposição do Museu de Arte de Brasília (MAB). A mostra Terras Raras: Sagrado Feminino abre neste sábado (25/10) e reúne 200 peças criadas por cinco mestras pernambucanas do barro e da madeira, com obras à venda a partir de R$ 110. A visitação é gratuita e segue até 15 de dezembro, sempre de quarta a segunda-feira, das 10h às 19h.

É a primeira vez que Brasília recebe os trabalhos de Carina Lacerda (Petrolina), Simone Souza (Buíque), Mestra Neguinha (Belo Jardim), Mestra Nicinha Otília (Caruaru) e Lenynha Tibúrcio (Tracunhaém). As artistas representam diferentes macrorregiões de Pernambuco e carregam, em comum, a resistência feminina em ofícios historicamente dominados por homens. “As mulheres estão ressignificando o artesanato na região. Trouxemos o sumo do que há de mais potente”, destaca a curadora Nena Carvalho.

Artesãs pernambucanas responsáveis pela mostra com peças em barro e madeira
Além de valorizar o fazer manual, a exposição também defende a sustentabilidade na produção artesanal. Madeira descartada e barro retirado com respeito ao tempo da natureza transformam-se em esculturas que narram histórias, memórias e ancestralidade. “Terras Raras é um grito pela sustentabilidade, e as mulheres têm papel fundamental na transmissão desse conhecimento”, afirma a curadora.

A mostra oferece recursos de acessibilidade, com revista em braile, peças táteis, audiodescrição e visitas guiadas com intérprete de Libras em datas específicas — dias 22/11 e 6/12, sempre às 16h30. As obras podem ser adquiridas presencialmente durante o período expositivo ou pela plataforma de vendas que será lançada na abertura. A retirada das peças será realizada entre 16 e 20 de dezembro.

 

SERVIÇOS

TERRAS RARAS: SAGRADO FEMININO

Local: Museu de Arte de Brasília MAB (SHTN - Trecho 1- Projeto Orla Polo 03, lote 05 – Plano Piloto) 

Data: ABERTURA – sábado, 25 de outubro, às 10h

Horário de visitação: quarta a segunda-feira, das 10h às 19h

Visitas guiadas: sábados 01 e 22 de novembro, 6 e 13 de dezembro, às 16h30

Acessibilidades: revista em braile, com todas as informações da exposição, exposição de peças táteis com recurso de audiodescrição, intérprete de Libras dias 22 de novembro e 6 de dezembro, às 16h30 

ENTRADA GRATUITA

 

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte 

Júlia Sirqueira

Cursando Jornalismo no Centro Universitário IESB, estagiária na Revista do Correio, fã de boas histórias, arte, cultura pop, rock e universo geek.

Por Júlia Sirqueira
postado em 17/10/2025 18:11
