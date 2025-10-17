10 atitudes simples para manter a saúde dos olhos ao longo da vida

Cuidar da saúde dos olhos deve ser um compromisso ao longo de toda vida (Imagem: fast-stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A saúde ocular merece tanta atenção quanto qualquer outro aspecto do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum grau de deficiência visual ou cegueira, sendo que pelo menos 1 bilhão desses casos poderiam ser evitados ou tratados. No Brasil, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) estima que cerca de 35 milhões de pessoas convivam com algum problema na saúde dos olhos.

“A capacidade visual é um dos sentidos mais importantes para a nossa qualidade de vida, e cuidar dela deve ser um compromisso ao longo de toda trajetória. Prevenção e acompanhamento médico são fundamentais para evitar doenças que podem levar à perda irreversível da visão”, destaca o oftalmologista Dr. Victor Massote, vice-diretor clínico do OCULARE Hospital de Oftalmologia.

Atenção com a saúde ocular na maturidade

Com o aumento da longevidade, cresce também a incidência de doenças relacionadas ao envelhecimento ocular, como catarata, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e presbiopia. Até 2050, conforme dados da OMS, a população idosa no Brasil deve mais que dobrar, reforçando a importância de adotar cuidados preventivos durante a maturidade.

Outro ponto de atenção é que muitas doenças oculares graves se desenvolvem de forma silenciosa. O glaucoma, por exemplo, não apresenta sintomas iniciais e pode levar à perda irreversível da visão se não for diagnosticado precocemente. Já a retinopatia diabética, segundo informações do Ministério da Saúde (MS), afeta até 1 em cada 3 pessoas com diabetes e é uma das principais causas de cegueira em adultos.

Atitudes para preservar a visão

Para lembrar a importância do cuidado contínuo com os olhos, a seguir, confira 10 atitudes simples que podem ajudar a preservar a visão ao longo dos anos:

1. Consulte regularmente o oftalmologista

Exames de rotina permitem identificar doenças em estágios iniciais. Por isso, consulte regularmente o oftalmologista.

2. Use óculos escuros com proteção UV

A radiação solar pode acelerar o envelhecimento ocular e causar catarata ou degeneração macular. Por isso, use óculos escuros com proteção ultravioleta (UV).

3. Mantenha uma alimentação equilibrada

Nutrientes como vitamina A, C, E, zinco e ômega-3 contribuem para a saúde dos olhos. Por isso, invista em uma alimentação equilibrada.

4. Evite o cigarro e exposição contínua a fogão de lenha

O tabagismo está ligado a doenças graves como degeneração macular e catarata precoce. Já a exposição prolongada à fumaça pode causar diversos problemas de saúde, inclusive o agravamento de doenças oculares.

5. Faça pausas no uso de telas

A regra 20-20-20 (a cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés/6 metros de distância por 20 segundos) ajuda a prevenir a fadiga ocular digital.

6. Não esfregue os olhos

O hábito de esfregar os olhos pode causar lesões, alergias e até agravar doenças como o ceratocone.

7. Use iluminação adequada

Ler e trabalhar em ambientes bem iluminados reduz o esforço ocular.

8. Cuidado com as lentes de contato

Higienize corretamente as lentes de contato e nunca durma com elas. Cuidados de limpeza e tempo de uso evitam infecções sérias.

9. Pratique atividade física regularmente:

Exercícios ajudam na circulação e reduzem o risco de doenças sistêmicas que afetam os olhos, como diabetes e hipertensão.

10. Proteja os olhos em atividades de risco

O uso de óculos de proteção em esportes ou no trabalho previne acidentes oculares.

“Muitas vezes só damos valor à visão quando enfrentamos algum problema ocular. O que precisamos lembrar é que pequenos cuidados, adotados no dia a dia, trazem benefícios que se acumulam ao longo dos anos. Assim como cuidamos da alimentação ou da prática de exercícios físicos pensando no futuro, a atenção com os olhos também deve ser contínua. Essas atitudes simples hoje podem ser determinantes para garantir qualidade de vida e independência visual no amanhã”, reforça o oftalmologista Dr. Victor Massote.

