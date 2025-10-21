InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/10/2025

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Questões emocionais e afetivas estarão em destaque nesta terça-feira (Imagem: pixelparticle | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Questões emocionais e afetivas estarão em destaque nesta terça-feira (Imagem: pixelparticle | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta terça-feira, o movimento dos astros trará uma energia voltada a ajustes e reflexões, influenciando cada signo de maneira única. Questões emocionais e afetivas estarão em destaque, pedindo mais empatia, paciência e diálogo. O dia será favorável para rever atitudes impulsivas e buscar equilíbrio entre razão e sentimento. A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra como transformar desafios em oportunidades!

Áries

Ilustração do signo Áries, contendo duas linhas curvas simétricas que se abrem para os lados a partir de uma base central, formando a imagem de chifres voltados para fora, em fundo azul-claro
O ariano deverá manter o equilíbrio emocional e praticar a escuta ativa (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Nesta terça-feira, será essencial manter o equilíbrio emocional e praticar a escuta ativa diante das possíveis tensões nas relações íntimas ou nos assuntos financeiros. Nesse cenário, você sentirá o desejo de se afirmar, mas poderá enfrentar desafios ao tentar impor sua vontade. Além disso, questões mal resolvidas poderão vir à tona, exigindo maturidade e discernimento para lidar com elas.

Touro

Ilustração do signo Touro, contendo um círculo grande com duas linhas curvas voltadas para cima, representando chifres, em fundo azul-claro
O taurino deverá agir com diplomacia e sensibilidade, evitando exageros (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você buscará equilibrar as relações, mas poderá enfrentar tensões internas entre o desejo de agradar e a necessidade de afirmar seus próprios limites. Diante desse cenário, será importante agir com diplomacia e sensibilidade, evitando exageros e expectativas irreais em compromissos afetivos ou profissionais.

Gêmeos

Ilustração do signo Gêmeos, contendo duas linhas verticais unidas por uma barra na parte superior e outra na parte inferior, em fundo azul-claro
O geminiano deverá cuidar do corpo e da mente, evitando a autocrítica excessiva (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Nesta terça-feira, as tarefas poderão exigir mais atenção e comprometimento. Além disso, você se sentirá pressionado(a) para dar conta de tudo. Logo, será importante cuidar do corpo e da mente, evitando a autocrítica excessiva. Ainda hoje, as relações no ambiente de trabalho precisarão de mais cautela e flexibilidade.

Câncer

Ilustração do signo Câncer, contendo dois círculos pequenos conectados por linhas curvas, um voltado para cima e outro para baixo, formando uma espécie de “69”, em fundo azul-claro
O canceriano poderá expressar os sentimentos com mais leveza (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

A terça-feira será favorável para expressar os sentimentos com mais leveza, especialmente nos momentos de lazer e nas relações afetivas. Além disso, o desejo de se sentir amado(a) e reconhecido(a) estará mais forte, favorecendo os gestos de carinho. No entanto, tenha cuidado para não exagerar nas expectativas ou nas idealizações.

Leão

Ilustração do signo Leão, contendo uma linha curva que parte de um círculo pequeno à esquerda e forma uma espiral alongada à direita, em fundo azul-claro
O leonino deverá buscar harmonia entre o que sente e o que deseja mostrar ao mundo (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Será necessário dedicar atenção às emoções que surgirem nos relacionamentos afetivos. A necessidade de reconhecimento poderá se intensificar, trazendo à tona questões profundas sobre controle e entrega. Por isso, mantenha o foco no que realmente importa. Além disso, será importante buscar harmonia entre o que sente e o que deseja mostrar ao mundo.

Virgem

Ilustração do signo Virgem, contendo um símbolo parecido com a letra “M” com a última perna curvada para dentro, em fundo azul-claro
O virginiano deverá ter cuidado com o excesso de controle (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você buscará segurança e harmonia no ambiente familiar. Inclusive, será um dia propício para conversas sinceras em família. Porém, deverá ter cuidado com o excesso de controle. Ainda nesta terça-feira, poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de agradar e a necessidade de transformar algo que já não faz sentido. Diante desse cenário, procure evitar decisões impulsivas.

Libra

Ilustração do signo Libra, contendo uma linha curva sobre uma linha reta horizontal, remetendo a uma balança, em fundo azul-claro
O libriano deverá tomar cuidado para não se deixar levar por tensões internas (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você buscará valorizar o que realmente importa, especialmente no setor financeiro. Além disso, sentirá a necessidade de afirmar a sua independência nesse campo. Todavia, tome cuidado para não se deixar levar por tensões internas, pois elas poderão causar desgastes. Em resumo, será um dia importante para repensar as prioridades e buscar o equilíbrio entre segurança material e emocional.

Escorpião

Ilustração do signo Escorpião, contendo um símbolo similar à letra “M” com a perna final se estendendo para uma seta apontando para baixo à direita, em fundo azul-claro
O escorpiano deverá equilibrar autoconfiança e sensibilidade, evitando decisões precipitadas (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes, mas precisará dosar o entusiasmo para não exagerar nas expectativas. Além disso, poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de se afirmar e a necessidade de manter a harmonia ao seu redor. Diante disso, será importante equilibrar autoconfiança e sensibilidade, evitando decisões precipitadas.

Sagitário

Ilustração do signo Sagitário, contendo uma seta inclinada para cima à direita atravessando uma linha cruzada, formando o símbolo do arqueiro, em fundo azul-claro
O sagitariano viverá um dia importante para cuidar da saúde mental e espiritual (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se recolher, buscando compreender melhor as emoções mais profundas. Será um dia importante para cuidar da saúde mental e espiritual, evitando excessos que possam comprometer seu bem-estar. Além disso, procure não fugir das responsabilidades emocionais, permitindo-se processar os sentimentos com calma.

Capricórnio

Ilustração do signo Capricórnio, contendo um símbolo com forma de “N” estilizado com uma curva fechada à direita, em fundo azul-claro
O capricorniano deverá manter a calma diante dos desafios, exercendo a paciência e a diplomacia (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Ao longo desta terça-feira, você buscará equilibrar as ambições profissionais e a harmonia nas relações. Nesse cenário, poderão surgir oportunidades de reconhecimento no ambiente de trabalho. Apesar disso, possivelmente haverá uma tensão interna entre o que deseja alcançar e os limites impostos por outras pessoas. Logo, deverá manter a calma diante dos desafios, exercendo a paciência e a diplomacia.

Aquário

Ilustração do signo Aquário, contendo uma linha representando ondas, em fundo azul-claro.
O aquariano desejará expandir os horizontes e buscar novas experiências (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e buscar novas experiências. Entretanto, alguns questionamentos profundos sobre os seus ideais poderão surgir, pedindo que revise os planos com a mente aberta. Ainda nesta terça-feira, será possível que conflitos surjam em debates. No caso, manter a serenidade o(a) ajudará a transformar essas tensões em aprendizados.

Peixes

Ilustração do signo Peixes, contendo o símbolo de dois arcos verticais voltados para fora e conectados por uma linha horizontal ao centro, em fundo azul-claro
Poderá surgir a necessidade de o pisciano enfrentar medos ou segredos que estavam ocultos (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Uma energia intensa se fará presente, trazendo à tona questões profundas relacionadas às emoções e às finanças. Nesse cenário, poderá surgir a necessidade de enfrentar medos ou segredos que estavam ocultos. Para ajudar no processo, a sua intuição estará aguçada, permitindo que navegue por situações complexas com mais clareza.

