Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta

Saber onde e como guardar cada tipo de fruta é fundamental para mantê-las frescas por mais tempo (Imagem: Maya Kruchankova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O armazenamento adequado das frutas é essencial para mantê-las frescas por mais tempo. Quando feito de forma inadequada, pode fazer com que elas amadureçam rápido demais ou percam o sabor e a textura. Saber onde e como guardar cada tipo é fundamental para preservar seus nutrientes e evitar o desperdício.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a nutricionista Jéssica Benazzi, do Divino Fogão, o modo de armazenamento influencia diretamente no amadurecimento, e misturar algumas frutas pode acelerar demais esse processo. “Algumas frutas, como maçã, banana e abacate, liberam etileno, um gás natural que estimula o amadurecimento. Quando ficam próximas de frutas mais sensíveis, como morango ou uva, acabam fazendo com que elas estraguem mais rápido”, explica.

Frutas que podem ficar na fruteira

Bananas, maçãs, abacates, mamões, mangas, pêssegos e peras devem ser mantidos fora da geladeira enquanto estiverem verdes ou firmes. “Essas frutas amadurecem melhor em temperatura ambiente. Depois de maduras, podem ir à geladeira para conservar por mais tempo”, orienta Jéssica Benazzi.

Frutas para guardar na geladeira

Morango, uva, ameixa, kiwi, melancia (após cortada), melão (após cortado) e frutas vermelhas no geral devem ser armazenadas sob refrigeração. “Esses alimentos são mais sensíveis ao calor e à umidade. O ideal é guardá-los em potes de vidro ou plástico bem fechados, de preferência forrados com papel-toalha, para reduzir a umidade e evitar o mofo”, recomenda Jéssica Benazzi.

O ideal é separar as frutas entre as maduras e as verdes (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)

Dicas para conservar as frutas

A nutricionista lista outras dicas que podem auxiliar na conservação das frutas:

Separe as frutas maduras das verdes: isso evita que as maduras acelerem o amadurecimento das demais; Evite lavar antes de guardar: a umidade favorece o aparecimento de fungos. Neste caso, lave apenas antes de consumir; Use a gaveta da geladeira: ela mantém a umidade e a temperatura mais estáveis, ideais para a maioria das frutas; Congele porções já cortadas: ajuda a aproveitar melhor frutas como banana, manga, uva, morango e abacate, que podem ser usadas em vitaminas e sobremesas.

“Cuidar da forma de armazenar as frutas é uma maneira simples de evitar o desperdício e garantir o consumo de alimentos sempre frescos, saborosos e nutritivos”, finaliza Jéssica Benazzi.

Por Letícia Fernandes