Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino

Alimentação e hábitos do dia a dia podem impactar a saúde do intestino (Imagem: RossHelen | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O intestino exerce um papel fundamental para o bom funcionamento do organismo e vai muito além da digestão dos alimentos. Quando está saudável, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, a produção de vitaminas e o equilíbrio hormonal. Quando há desequilíbrios, podem surgir problemas que afetam desde a imunidade até o humor e a saúde da pele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O intestino é essencial porque ele absorve nutrientes (vitaminas, minerais, proteínas) que sustentam o corpo todo. Contém trilhões de bactérias boas (microbiota intestinal) que regulam: o sistema imunológico (70% da imunidade vem do intestino); a produção de hormônios e neurotransmissores (como a serotonina, que influencia o humor); o metabolismo e o peso; e até a saúde da pele e do cérebro”, explica a nutricionista Juliana Vieira.

Segundo a profissional, a disbiose intestinal é o desequilíbrio da microbiota, ou seja, uma alteração na quantidade e na diversidade das bactérias que vivem no intestino. Esse desequilíbrio pode afetar diretamente o funcionamento do sistema digestivo e causar sintomas como gases, constipação, diarreia e refluxo. Além disso, está associada a manifestações sistêmicas, como cansaço excessivo, irritação, ansiedade, alergias e processos inflamatórios.

Alimentos e hábitos que prejudicam o intestino

Abaixo, Juliana Vieira lista alimentos e hábitos que prejudicam a saúde intestinal. Evitar ou reduzir estes fatores ajuda a preservar o equilíbrio da microbiota intestinal e garantir um funcionamento saudável do sistema digestivo.

Alimentos e bebidas

Ultraprocessados: bolachas recheadas, refrigerantes, embutidos, fast food e macarrão instantâneo prejudicam a saúde do intestino;

bolachas recheadas, refrigerantes, embutidos, fast food e macarrão instantâneo prejudicam a saúde do intestino; Açúcar em excesso: alimenta bactérias ruins e fungos (como a Candida);

alimenta bactérias ruins e fungos (como a Candida); Gorduras trans e frituras: inflamam o intestino;

inflamam o intestino; Álcool em excesso: irrita a mucosa intestinal e desequilibra a microbiota;

irrita a mucosa intestinal e desequilibra a microbiota; Adoçantes artificiais (como aspartame e sucralose): podem alterar as bactérias boas;

podem alterar as bactérias boas; Falta de fibras: causa lentidão intestinal e enfraquece a flora boa.

Hábitos ruins

Dormir mal: afeta o equilíbrio da flora intestinal;

afeta o equilíbrio da flora intestinal; Alto nível de estresse: libera cortisol, que altera o funcionamento intestinal;

libera cortisol, que altera o funcionamento intestinal; Sedentarismo: falta de movimento interfere diretamente no funcionamento do trato digestivo;

falta de movimento interfere diretamente no funcionamento do trato digestivo; Antibióticos ou anti-inflamatórios: o uso frequente desses medicamentos sem orientação médica pode desequilibrar o intestino.

O cuidado com a alimentação é essencial para o intestino funcionar corretamente (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Alimentos que fortalecem o intestino

Para manter a saúde do intestino é importante incluir na dieta alimentos fontes de fibras, pois elas ajudam a regular o trânsito intestinal, favorecem a formação do bolo fecal e estimulam o crescimento das bactérias benéficas da microbiota. A nutricionista recomenda:

Frutas frescas: laranja, mexerica com bagaço, mamão, figo, ameixa, manga, kiwi, abacaxi, uva, entre outras;

laranja, mexerica com bagaço, mamão, figo, ameixa, manga, kiwi, abacaxi, uva, entre outras; Frutas secas: ameixa-preta, damasco, figo seco, uva-passa;

ameixa-preta, damasco, figo seco, uva-passa; Cereais integrais: farelo de aveia ou de trigo, gérmen de trigo, linhaça, pão integral, arroz integral.

Além disso, consumir alimentos ricos em probióticos, como iogurte natural, kefir, kombucha e chucrute, pode promover a saúde intestinal e acelerar a recuperação após desequilíbrios na microbiota. Esses alimentos contêm microrganismos benéficos que ajudam a repovoar o intestino com bactérias boas, fortalecendo as defesas naturais do organismo.

Hábitos benéficos para o intestino

Além do cuidado com a alimentação, alguns hábitos simples no dia a dia também ajudam a manter a saúde do intestino, tais como:

Mastigar bem os alimentos e comer devagar;

Evitar longos períodos de jejum extremo (a menos que seja orientado por um profissional de saúde);

Praticar atividade física leve, pois melhora o movimento intestinal;

Dormir de 7 a 8 horas por noite;

Controlar o estresse com práticas como respiração, meditação, pausas durante o dia.

Por Thiago Martins