Veja quando a dor de cabeça pode ser sinal de tumor cerebral

A dor de cabeça é uma das queixas mais frequentes nos consultórios médicos e, na maioria dos casos, está associada a estresse, insônia, alterações na visão ou problemas na coluna. No entanto, quando é constante, intensa ou diferente do habitual, o sintoma pode indicar alterações neurológicas importantes, incluindo tumor cerebral.

Segundo o coordenador da neurocirurgia do Hospital Albert Sabin (HAS), Dr. Felippe Saad, o cérebro é uma estrutura sensível, com pouco espaço para expansão. “Mesmo lesões benignas, ao crescerem, podem pressionar regiões delicadas e causar sintomas importantes, como dor persistente, perda visual e desequilíbrio”, explica.

Adenoma de hipófise

O adenoma de hipófise é um tumor benigno que se forma na glândula localizada no centro da cabeça e que controla o funcionamento de outras glândulas do corpo. “A hipófise fica numa região muito pequena, bem no fundo do nariz, próxima aos nervos da visão. Quando o tumor cresce, ele pode comprimir esses nervos e provocar perda progressiva da visão e dor de cabeça contínua”, detalha o médico.

Diagnóstico e tratamento do adenoma de hipófise

O diagnóstico do adenoma de hipófise é feito por ressonância magnética e exames hormonais, e o tratamento depende do tipo e tamanho da lesão. Em muitos casos, a abordagem indicada é a cirurgia endoscópica transnasal, técnica minimamente invasiva que permite acessar o tumor pela cavidade nasal, sem cortes externos.

“Com a endoscopia, conseguimos visualizar a região da hipófise com precisão e remover o tumor de forma menos traumática, reduzindo o tempo de recuperação e as complicações”, afirma o neurocirurgião.

Diante de dor de cabeça persistente, o ideal é buscar avaliação médica (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Sinais de alerta para tumor cerebral

O Dr. Felippe Saad reforça que a maioria das dores de cabeça não tem relação com tumores, mas alguns sinais devem servir de alerta. É importante procurar avaliação médica quando a dor:

Persiste por muitos dias e não melhora com analgésicos;

Vem acompanhada de náuseas , vômitos ou alterações visuais;

, vômitos ou alterações visuais; Surge de forma súbita e muito intensa;

Aparece junto a fraqueza, dificuldades na fala ou perda de equilíbrio.

“Dor de cabeça frequente não deve ser encarada como algo normal. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações e garantir o tratamento adequado”, conclui o médico.

Por Renata Sbrissa