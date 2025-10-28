9 receitas fit para fazer no liquidificador

Muitas pessoas buscam seguir uma alimentação saudável e equilibrada, visando melhorar a saúde e o bem-estar do corpo. Nesse contexto, as receitas fit têm ganhado cada vez mais destaque, especialmente quando preparadas no liquidificador, pois oferecem opções saborosas e nutritivas, que não comprometem a dieta e são fáceis de fazer.
Por isso, a seguir, confira 9 receitas fit deliciosas para fazer no liquidificador!
Flan fit de morango
Ingredientes
- 600 g de morango cortado em rodela
- 4 colheres de sopa de adoçante
- 200 g de iogurte natural desnatado
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 3 folhas de gelatina vermelha
- 5 colheres de sopa de água fria
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os morangos, o adoçante, o iogurte natural e o leite desnatado e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Corte as folhas de gelatina em pedaços pequenos, coloque em uma panela e adicione a água fria. Leve ao fogo baixo até dissolver completamente, sem deixar ferver. Junte a mistura ao creme no liquidificador e bata por 1 minuto. Após, distribua o flan em formas individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia fit
Ingredientes
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 ovos
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar do outro lado. Sirva em seguida.
Muffin fit de cenoura com linhaça
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de linhaça
- 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo de coco e bata para incorporar. Adicione a farinha de aveia, a linhaça, o açúcar de coco e o sal e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Após, distribua a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido em temperatura baixa por 25 minutos. Sirva em seguida.
Vitamina fit de abacate com banana e hortelã
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- Polpa de 1/2 abacate
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de mel
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a banana, o abacate, o leite de amêndoas, a hortelã e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Pudim fit com pasta de amendoim
Ingredientes
- 2 ovos
- 8 colheres de sopa de leite em pó
- 100 ml de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Pasta de amendoim a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Finalize com a pasta de amendoim e sirva em seguida.
Pizza fit de frango
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de leite de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal a gosto
Recheio
- 2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro
- 50 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 tomate sem sementes e fatiado
- 2 xícaras de chá de queijo branco ralado
- Orégano a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma mistura homogênea. Após, despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno, espalhe o molho de tomate por cima e distribua o frango desfiado e o tomate de forma uniforme. Finalize com o queijo e o orégano. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.
Bolo de banana fit
Ingredientes
- 3 bananas descascada e cortada em rodelas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo integral, a canela em pó e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Torta de frango fit
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, a aveia em flocos, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura homogênea.
Por último, junte o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Adicione o frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Creme de cogumelo fit
Ingredientes
- 3 xícaras de chá cogumelo paris fatiado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 1/2 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne caseiro
- 1 xícara de chá de creme de ricota
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o cogumelo e a cebola e doure. Acrescente o caldo de carne e os temperos e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e espere esfriar. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o creme de ricota e bata até obter um creme homogêneo. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.