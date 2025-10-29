7 receitas de vitaminas funcionais para a primavera

Durante a primavera, os dias tendem a ficar mais quentes, e manter o corpo hidratado torna-se essencial. Nesse período, o consumo de frutas é altamente recomendado, pois ajuda na ingestão de líquidos saudáveis. Uma forma simples, saborosa e refrescante de fazer isso é por meio das vitaminas — que permitem aproveitar os benefícios de várias frutas em uma única bebida.

A seguir, confira 7 receitas de vitaminas funcionais para incluir na sua rotina!

1. Vitamina digestiva de abacaxi com maçã

Ingredientes

1 maçã

2 fatias de abacaxi

Folhas de hortelã a gosto

400 ml de leite de aveia

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a maçã, retire as sementes e pique-a em pedaços pequenos. Corte as fatias de abacaxi em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a maçã, o abacaxi, o leite de aveia e o gelo até obter uma bebida homogênea. Enfeite a vitamina com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

2. Vitamina de manga com abacate

Ingredientes

1 manga

1/2 abacate

1 colher de sopa de sementes de chia

400 ml de leite de soja

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a manga e o abacate e corte-os em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a manga, o abacate, a chia, o leite de soja e o gelo até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de kiwi, maçã-verde e espinafre (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)

3. Vitamina de kiwi, maçã-verde e espinafre

Ingredientes

2 kiwis

1 maçã-verde

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

Suco de 1 limão

3 folhas de hortelã

1 colher de sopa de sementes de chia

500 ml de leite de soja

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque os kiwis e a maçã-verde e corte-os em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a maçã-verde, os kiwis e o leite de soja por 3 minutos. Adicione o suco de limão, o espinafre, as folhas de hortelã, a chia e o gelo e bata novamente até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

4. Vitamina de melancia com limão

Ingredientes

2 fatias de melancia

Suco de 1 limão

150 ml de leite de coco

4 cubos de gelo

Modo de preparo

Retire as sementes da melancia e bata a fruta no liquidificador junto com o suco de limão, o leite de coco e o gelo até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

5. Vitamina de mamão com maracujá e cúrcuma

Ingredientes

1/2 mamão-papaia

Polpa de 1 maracujá

1 colher de chá de cúrcuma em pó

300 ml de leite de castanha-de-caju

1 colher de sopa de melado de cana

Gelo a gosto

Modo de preparo

Bata o mamão-papaia, a polpa do maracujá, a cúrcuma, o leite de castanha-de-caju e o melado de cana no liquidificador até obter uma textura aveludada. Depois, acrescente o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Vitamina de melão e pera com chia e hortelã (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

6. Vitamina de melão e pera com chia e hortelã

Ingredientes

2 fatias de melão sem casca

1 pera sem casca

1 colher de sopa de sementes de chia

300 ml de leite de amêndoas gelado

gelado 1 colher de chá de mel

Cubos de gelo e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Corte o melão e a pera em pedaços pequenos e coloque no liquidificador. Adicione o leite de amêndoas, o mel e o gelo. Bata até obter uma mistura cremosa e uniforme. Transfira para um copo alto e acrescente as sementes de chia, mexendo levemente com uma colher. Finalize com folhas de hortelã frescas e sirva bem gelado.

Dica: adicione pequenos cubos de melão fresco na vitamina já pronta para trazer mais textura e um sabor naturalmente adocicado.

7. Vitamina de banana com cacau e aveia

Ingredientes

1 banana madura

1 colher de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de aveia

200 ml de leite de soja

4 cubos de gelo

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma vitamina homogênea. Sirva em seguida.