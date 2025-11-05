9 receitas de saladas detox para o jantar

As saladas detox são nutritivas e repletas de ingredientes saudáveis para um jantar leve e equilibrado. Ademais, por terem bastante vitaminas, minerais e fibras, se integram à dieta de maneira prática e fácil. Além disso, ajudam a manter a alimentação balanceada, bem como auxiliam na eliminação de toxinas e no fornecimento de energia ao corpo.

Abaixo, veja 9 receitas de saladas detox saborosas para você experimentar no jantar!

Salada detox de quinoa e espinafre

Ingredientes

200 g de quinoa cozida

1 pimentão amarelo cortado em pedaços

1 pimentão vermelho cortado em pedaços

1 tomate cortado em pedaços

1 abacate cortado em pedaços

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, folhas de espinafre e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa cozida, os pimentões, o abacate e o tomate. Logo após, adicione as folhas de espinafre e mexa delicadamente. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture os ingredientes e sirva em seguida.

Salada detox de beterraba e maçã-verde

Ingredientes

1 beterraba ralada

ralada 1 maçã-verde picada

50 g de nozes picadas

Suco de 1 limão

200 ml de iogurte natural

Sal, folhas de alface e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a beterraba, a maçã-verde e as nozes. Misture bem os ingredientes e, em seguida, adicione as folhas de alface. Em outro recipiente, misture o iogurte natural, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada com o molho de iogurte.

Salada detox de frango grelhado com abacaxi (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)

Salada detox de frango grelhado com abacaxi

Ingredientes

200 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias

1 abacaxi cortado em pedaços

cortado em pedaços 1 abacate cortado em fatias

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de mel

Suco de 1 limão

Sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, junte o abacaxi, o frango grelhado, o abacate e misture delicadamente. Acrescente as folhas de rúcula. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada em seguida com o molho.

Salada detox de legumes assados

Ingredientes

1 berinjela cortada em cubos

1 cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo cortado em cubos

1/2 pimentão verde cortado em cubos

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma forma, coloque todos os vegetais, regue com azeite de oliva e vinagre balsâmico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Salpique o manjericão e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Salada detox de tofu com legumes e molho de gergelim

Ingredientes

200 g de tofu firme cortado em cubos

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 cenoura cortada em tiras finas

cortada em tiras finas 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1 colher de chá de sementes de gergelim tostadas

Suco de 1 limão

Azeite, folhas de coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Grelhe o tofu em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio até dourar todos os lados. Em outra frigideira, em fogo médio, salteie a abobrinha, a cenoura e o pimentão por 3 a 4 minutos. Misture o tofu com os legumes em uma tigela. Prepare o molho combinando o suco de limão e o azeite restante. Regue a salada e finalize com sementes de gergelim e coentro fresco. Sirva em seguida.

Salada detox de pepino, manga e gengibre

Ingredientes

1 pepino japonês cortado em rodelas finas

japonês cortado em rodelas finas 1 manga madura cortada em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em tiras finas

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sementes de gergelim tostadas

Folhas de coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o pepino, a manga e a cebola-roxa. Acrescente o gengibre ralado e mexa delicadamente. Em outro recipiente, bata o azeite de oliva, o vinagre de arroz, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e finalize com as sementes de gergelim e o coentro antes de servir.

Salada detox de feijão-preto (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

Salada detox de feijão-preto

Ingredientes

200 g de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 100 g de milho-verde cozido

1 abacate cortado em cubos

1/2 pepino cortado em cubos

1 tomate cortado em pedaços

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, junte o feijão-preto, o milho-verde, o tomate, o abacate e o pepino. Depois, acrescente o coentro e tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem todos os ingredientes e sirva.

Salada detox de lentilha e grão-de-bico com tahine

Ingredientes

150 g de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 150 g de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cenoura ralada

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

1 punhado de folhas de hortelã

1 punhado de folhas de salsa picadas

1 colher de sopa de sementes de gergelim

3 colheres de sopa de tahine

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a lentilha, o grão-de-bico, a cenoura, a cebola-roxa, as folhas de hortelã e a salsa. Em outro recipiente, prepare o molho misturando o tahine, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Regue a salada com o molho, salpique as sementes de gergelim por cima e mexa delicadamente antes de servir.

Salada detox de abóbora assada e quinoa

Ingredientes

200 g de abóbora cortada em cubos

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de cranberry seca

1 punhado de rúcula

2 colheres de sopa de nozes picadas

picadas 3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de mel

Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo

Coloque a abóbora em uma assadeira e tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Em uma tigela, misture a quinoa cozida, a cranberry, as nozes e a abóbora assada. Depois, adicione as folhas de rúcula. Em outro recipiente, faça o molho combinando azeite, vinagre de maçã e mel. Misture bem e regue a salada antes de servir.