Quer melhorar a concentração? Veja 10 alimentos que favorecem o cérebro para os estudos

O cuidado com a alimentação é um grande aliado para melhorar o desempenho cognitivo para o Enem

Uma alimentação equilibrada melhora a memória e a disposição, favorecendo os estudos (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Uma alimentação equilibrada melhora a memória e a disposição, favorecendo os estudos (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizada em 16 de novembro. Neste ano, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 4,8 milhões de candidatos se inscreveram, e cerca de 3,5 milhões compareceram ao primeiro dia de prova.

Com tantos estudantes empenhados em conquistar uma boa nota, é comum o cansaço pesar e uma forma de aumentar a disposição e efetividade nos estudos, segundo a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera de São José, Dra. Waleska Nishida, é apostar em uma alimentação equilibrada. “Existem alguns alimentos que, devido aos seus nutrientes, ajudam a melhorar a memória, a concentração e a disposição, favorecendo os estudos”, explica.

A seguir, ela lista 10 alimentos que melhoram a concentração para os estudos. Confira!

1. Peixes (salmão, sardinha, atum)

Ricos em ômega 3, o consumo de peixes é essencial para a saúde do cérebro, ajudando na memória, na concentração e na capacidade de aprendizado. O óleo de peixe também combate inflamações e o estresse oxidativo no cérebro.

2. Ovo

A gema do ovo contém colina, um nutriente importante para a função cerebral e a formação de neurotransmissores ligados à memória e ao foco. O consumo regular de ovo pode ajudar a melhorar o desempenho cognitivo.

3. Abacate

Rico em gorduras saudáveis (como o ácido oleico), o abacate promove uma boa circulação sanguínea e, consequentemente, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, o que auxilia na concentração e no funcionamento mental.

4. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)

As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides. Estes ajudam a proteger o cérebro do envelhecimento precoce e melhoram a comunicação entre os neurônios, favorecendo a memória e o foco.

5. Nozes e amêndoas

As nozes são ricas em vitamina E e ômega 3, ajudando a manter o cérebro saudável e melhorando a função cognitiva. As amêndoas também são fontes de magnésio, que desempenha um papel fundamental no funcionamento do cérebro.

Chá verde em duas xícaras de vidro sobre superfície de madeira com folhas verdes
O chá verde melhora a função cerebral e promove o relaxamento e a concentração (Imagem: Grafvision | Shutterstock)

6. Chá verde

Rico em L-teanina e antioxidantes, o chá verde melhora a função cerebral, promove o relaxamento e a concentração. A cafeína presente em pequenas quantidades também ajuda a manter o foco sem causar ansiedade.

7. Espinafre

Fonte de ferro, o espinafre auxilia no aumento dos níveis de oxigênio no cérebro, o que melhora o foco e o desempenho mental. Ele também contém luteína e outros antioxidantes importantes para a saúde cognitiva.

8. Aveia

A aveia é rica em fibras e carboidratos complexos. Estes fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a glicose estável no sangue e, consequentemente, a concentração durante longos períodos de estudo.

9. Chocolate amargo

Rico em antioxidantes e flavonoides, o chocolate amargo estimula o fluxo sanguíneo no cérebro e melhora a atenção. Além disso, a cafeína presente em pequenas quantidades contribui para o estado de alerta e foco.

10. Banana

A banana é uma boa fonte de potássio e vitamina B6, essenciais para a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Estas, por sua vez, são responsáveis por regular o humor, a memória e a capacidade de concentração.

Por Camila Souza Crepaldi

